Areteia Therapeutics annonce la nomination d'Elyse Stock, M.D., au conseil d'administration





Areteia Therapeutics, Inc. (« Areteia ») annonce aujourd'hui la nomination d'Elyse Stock, M.D., au conseil d'administration d'Areteia, à compter du 17 avril 2023. Dre Stock sera membre du comité de rémunération, de nomination et de gouvernance d'entreprise du conseil d'administration.

« Je suis ravi de la nomination d'Elyse à notre conseil d'administration », déclare Jorge Bartolome, PDG d'Areteia. « Elle est une dirigeante incroyablement accomplie dont l'expérience approfondie, le leadership éprouvé et l'expertise scientifique seront des atouts précieux pour l'équipe de direction et le conseil d'administration alors que nous nous concentrons sur l'exécution de stratégie de la Société et sur l'avancement du programme de Phase III pour le dexpramipexole, le premier médicament oral potentiel contre l'asthme à éosinophiles. »

Dre Stock déclare au sujet de sa nomination : « C'est pour moi un honneur d'être nommée administratrice et je me réjouis à la perspective de travailler avec Jorge et toute l'équipe. Il s'agit de l'occasion rêvée pour répondre à un important besoin non satisfait pour les personnes souffrant de formes graves d'asthme en mettant potentiellement sur le marché le premier médicament oral pour traiter l'asthme à éosinophiles plus tôt dans le paradigme thérapeutique et offrir aux patients et aux systèmes de santé une alternative aux produits biologiques injectables. »

Dre Stock apporte 36 ans d'expérience éprouvée dans le développement clinique et médicamenteux. Après avoir pratiqué la psychiatrie pendant 11 ans, elle a rejoint l'industrie pharmaceutique. Dre Stock a passé les six dernières années chez Biohaven Pharmaceuticals, en tant que CMO chargée du développement de nombreux agents expérimentaux, notamment NURTEC®, et a fait partie intégrante de la transition de cette franchise vers Pfizer, après son acquisition. Avant Biohaven, elle a passé 19 ans chez Bristol-Myers Squibb à développer de nombreux agents expérimentaux dans de multiples domaines thérapeutiques, y compris les neurosciences, l'oncologie, l'immunologie et le cardiovasculaire. Elle a dirigé de nombreux programmes, vastes et complexes, dans tous les aspects du développement, y compris ceux menant à la mise sur le marché de produits tels qu'ABILIFY®, ORENCIA® et EMPLICITI®. Elle est une développeuse aguerrie de composés biologiques et non biologiques.

Dre Stock a terminé son internat à la clinique Payne Whitney, Cornell Medical Center et son fellowship en psychiatrie des enfants et adolescents au Children's Hospital National Medical Center de Washington. Elle a obtenu son diplôme de médecine à la New York University School of Medicine.

À propos d'Areteia Therapeutics

Areteia Therapeutics, Inc. (areteiatx.com) est une société biotechnologique de phase clinique qui s'engage à aider les personnes souffrant d'asthme à mieux contrôler leur maladie et leur vie, en développant le premier médicament potentiel par voie orale pour le traitement de l'asthme à éosinophiles. Le médicament candidat phare d'Areteia est le dexpramipexole, un inhibiteur par voie orale de la maturation des éosinophiles premier de sa catégorie.

Areteia a été créé par Population Health Partners et Knopp Biosciences. Un syndicat composé d'investisseurs dans les sciences de la vie et d'investisseurs stratégiques dirigé par Bain Capital Life Sciences avec la participation d'Access Biotechnology, GV, ARCH Venture Partners, Saturn Partners, Sanofi, Maverick Capital et Population Health Partners, s'est engagé à investir jusqu'à 350 millions USD dans le cadre d'un financement de série A pour établir Areteia et faire avancer le dexpramipexole vers des essais cliniques de Phase III, sécuriser la fourniture commerciale et promouvoir des médicaments potentiels de prochaine génération.

Areteia a lancé le développement de phase avancé du dexpramipexole contre l'asthme à éosinophiles, y compris trois essais cliniques de Phase III en partenariat avec l'unité de développement de Population Health Partners, Validae Health.

À propos du dexpramipexole

Le dexpramipexole est une petite molécule orale en Phase III de développement pour l'asthme éosinophilique. Le dexpramipexole inhibe la maturation et la libération des éosinophiles dans la moelle osseuse, sur la base de données issues de cultures cellulaires et de biopsies humaines, réduisant ainsi les taux d'éosinophiles dans le sang périphérique. Très récemment, dans le cadre d'une étude de Phase II réalisée chez des patients souffrant d'asthme éosinophilique modéré à sévère, le traitement par le dexpramipexole a permis de réduire de façon significative et proportionnelle à la dose le nombre absolu d'éosinophiles dans le sang à toutes les doses testées (doses quotidiennes de dexpramipexole de 37,5 mg, 75 mg ou 150 mg deux fois par jour) par rapport au placebo. Le dexpramipexole était bien toléré dans l'essai, avec des effets indésirables équilibrés entre les groupes de traitement et de placebo, sans effets indésirables graves ou entraînant l'abandon du traitement.

À propos de l'asthme éosinophilique

L'asthme bouleverse la vie de plus d'un quart de milliard de personnes dans le monde. La moitié des patients asthmatiques souffrent d'asthme éosinophilique, provoqué par une surabondance d'éosinophiles, un type de globules blancs, dans le sang et les tissus. L'action du dexpramipexole oral, qui inhibe la maturation des éosinophiles, est comparable à celle des traitements biologiques injectables anti-IL-5. Le marché des produits biologiques pour l'asthme affiche une croissance de 10 % par an et est estimé à près de 8 milliards de dollars, dont environ 3 milliards pour les traitements biologiques de l'IL-5. En cas d'approbation comme premier médicament oral sur le marché, le dexpramipexole pourrait offrir une alternative intéressante aux médicaments biologiques injectables et être utilisé plus rapidement dans le paradigme du traitement de l'asthme afin d'empêcher la progression de la maladie.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

20 avril 2023 à 13:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :