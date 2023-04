Wemade devient un partenaire exclusif en matière de blockchain pour la University Gamedev League de Nine66





Wemade contribuera à la première édition de la University Gamedev League en tant que partenaire exclusif de Nine66, une société du groupe Savvy Games, pour les jeux incluant des technologies de la blockchain.

Les participants sont des étudiants en développement de jeux vidéo du monde entier

Le partenariat s'aligne sur les missions des deux parties visant à développer l'écosystème du jeu vidéo en Arabie saoudite

ABU DHABI, EAU, 20 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le développeur de jeux vidéo sud-coréen de premier plan Wemade a annoncé sa participation à la première édition de la University Gamedev League en tant que partenaire exclusif de Nine66, une société du groupe Savvy Games, pour les jeux incluant des technologies de la blockchain.

La University Gamedev League est une compétition pour les étudiants développeurs de jeux vidéo du monde entier. Plus de 50 équipes provenant de 30 universités et de 10 pays se sont inscrites à ce concours de cinq mois. Cette initiative offre aux développeurs de jeux vidéo en herbe une occasion unique de montrer leurs talents, de collaborer avec d'autres développeurs, de se constituer un réseau et de bénéficier du mentorat d'experts en jeux vidéo reconnus dans le monde entier.

Les deux meilleures équipes s'envoleront pour Riyadh afin de participer à la finale qui se tiendra pendant le Gamers8 , un tournoi d'e-sports et festival de jeux de huit semaines qui a rassemblé plus de 1,5 million de visiteurs en 2022 .

Ce partenariat s'appuie sur le protocole d'accord signé précédemment entre Wemade et Nine66 et est conforme aux ambitions des deux parties concernant l'industrie du jeu vidéo en Arabie saoudite. Selon les analystes de Niko Partners, le marché des jeux vidéo du Moyen-Orient devrait croître de 56 % pour atteindre 2,79 milliards de dollars d'ici à 2026, les 21 millions de joueurs saoudiens constituant une population inexploitée.

Afin de devenir le prochain centre mondial de l'industrie du jeu vidéo, le groupe Savvy Games investit 38 milliards de dollars dans le secteur des jeux vidéo. En participant à cette initiative, Wemade intensifie ses efforts afin de développer l'écosystème du jeu vidéo en plein essor en Arabie saoudite et d'accroître sa présence locale. Elle est également la première entreprise coréenne à parrainer la compétition. Par son rôle, Wemade facilitera le transfert de connaissances et le renforcement des compétences pour la nouvelle génération de développeurs de jeux vidéo, en incluant la technologie blockchain au sein de l'écosystème du jeu vidéo saoudien.

Ce partenariat devrait avoir un impact qui dépassera la portée de cet événement et marquera le début de nombreuses collaborations dans la région. Cette initiative offre à Wemade une plateforme idéale pour approfondir ses relations avec Nine66, une société du groupe Savvy Games. Le développeur de jeux vidéo sud-coréen s'est engagé à stimuler la croissance de l'industrie du jeu en soutenant et en facilitant les opérations de ses partenaires.

À propos de Wemade

Fondé en 2000, le développeur de jeux vidéo sud-coréen Wemade est un pionnier de l'industrie du jeu. L'entreprise se tourne de plus en plus vers la technologie du métavers et de la blockchain (NFT, DeFi) en mettant l'accent sur une expérience de jeu personnalisée. Wemade vise à révolutionner les jeux de tous les jours grâce à la technologie de la blockchain et à établir son jeton WEMIX comme principale monnaie dans l'industrie des jeux vidéo.

À propos de Nine66

Nine66, qui fait partie du groupe Savvy Games, est un système de soutien intégré à l'intention des développeurs de jeux. Il procure l'infrastructure, le développement des compétences, le réseau, les capitaux, l'édition et les services de consultation aux studios et aux développeurs de jeux prometteurs, tant en Arabie saoudite qu'à l'échelle internationale.

Nine66 fournit aux entrepreneurs et aux innovateurs de l'industrie des jeux vidéo les outils dont ils ont besoin pour accélérer leur travail, faire progresser leur entreprise et avoir un véritable impact, ce qui profite à l'ensemble de la communauté des jeux vidéo.

20 avril 2023

