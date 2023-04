Le Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal et les Fonds de recherche du Québec lancent le 9e concours Soutien à l'organisation de congrès internationaux





MONTRÉAL, le 20 avril 2023 /CNW/ - Les Fonds de recherche du Québec (FRQ) et le Palais des congrès de Montréal sont heureux d'inviter la communauté scientifique à participer à la 9e édition du concours Soutien à l'organisation de congrès internationaux.

Ce concours, qui décerne annuellement trois prix de 10?000 $ chacun, reconnaît la contribution de chercheuses et de chercheurs dans l'organisation de grands congrès scientifiques internationaux se tenant au Palais des congrès. La communauté scientifique est invitée à prendre connaissance des critères d'éligibilité dès maintenant.

Date limite pour déposer les demandes : 4 octobre 2023 à 16 h.

Les détails de ce concours sont disponibles dans l'appel de propositions.

Citations

« Pour la neuvième année consécutive, les Fonds de recherche du Québec sont fiers de s'associer au Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal afin de récompenser les efforts des organisateurs et organisatrices de congrès scientifiques internationaux. Ces événements de grande envergure constituent un atout pour la diffusion des connaissances au-delà de nos frontières, et pour le rayonnement de nos chercheurs et chercheuses. Ils génèrent également des retombées économiques et sociales appréciables pour la métropole. » - Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

« La remise de trois bourses à la communauté scientifique représente une fierté renouvelée chaque année : elle est le symbole d'une fructueuse collaboration entre le Club des Ambassadeurs du Palais des congrès et les Fonds de recherche du Québec. Nous sommes heureux de pouvoir ainsi honorer le travail exceptionnel de scientifiques qui attirent de grands congrès internationaux à Montréal, et qui s'engagent avec passion et dévouement pour leur domaine de recherche à l'échelle mondiale. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale, Palais des congrès de Montréal

« C'est grâce à la contribution de personnalités scientifiques de tous les horizons que le Palais des congrès se positionne comme un lieu d'accueil incontournable pour le tourisme d'affaires. Ces prix décernés en collaboration avec les Fonds de recherche du Québec sont l'occasion d'honorer nos collègues permettant l'obtention de congrès majeurs, des événements qui représentent un éventail d'opportunités pour la communauté scientifique et pour sa relève. » - Catherine Morency, présidente du Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal

À propos du Palais des congrès de Montréal

Accueillant plus de 350 événements par année, le Palais génère des retombées économiques, sociales et culturelles majeures pour les communautés du tourisme, des affaires et de la recherche. Véritable précurseur, le Palais a créé le Lab événementiel, qui réinvente les congrès main dans la main avec de jeunes entreprises parmi les plus innovantes de l'industrie. Chef de file en matière de développement durable et d'impact social, le Palais compte parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre. Reconnu pour son engagement envers la relève, les arts et le milieu communautaire, le Palais déploie un environnement dynamique, novateur et tourné vers le futur. Visitez http://congresmtl.com.

À propos des Fonds de recherche du Québec

Relevant du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, les Fonds de recherche du Québec ont pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise et de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheuses et des chercheurs, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission et de promouvoir et soutenir la mobilisation des connaissances. Pour en savoir plus, consultez frq.gouv.qc.ca/.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

20 avril 2023 à 09:17

Communiqué envoyé leet diffusé par :