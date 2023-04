Greg Murray est le lauréat du prix Global Impact Award 2023 décerné par YPO





NEW YORK, 20 avril 2023 /CNW/ -- Aujourd'hui, YPO , la communauté de dirigeants mondiaux regroupant plus de 34 000 chefs d'entreprise dans 150 pays, a annoncé que Greg Murray, cofondateur et chef de la direction de KOKO Networks , est le lauréat du prix Global Impact Award 2023 remis par l'organisation. KOKO Networks est une entreprise kényane de technologies climatiques qui s'attaque à la déforestation et aux émissions de carbone causées par l'utilisation du charbon de bois comme combustible de cuisson dans les domiciles en milieux urbains.

Le prix Global Impact Award d'YPO est la plus haute distinction décernée par YPO aux membres en reconnaissance de leur impact en dehors de YPO, qui rend hommage aux chefs de la direction ayant un impact à la fois durable et évolutif.

« Greg Murray et KOKO Networks ouvrent la voie avec leur approche novatrice pour lutter contre la déforestation et améliorer la santé des Kényans, en trouvant des solutions technologiques qui profitent non seulement à l'environnement, mais aussi à des millions de consommateurs, a déclaré Thayer Smith, chef de la direction de YPO. Il est une source d'inspiration au sein de notre communauté et au-delà. »

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le charbon de bois, principal combustible utilisé pour la cuisson dans les milieux urbains d'Afrique, est le principal moteur de la déforestation sur le continent. La pollution de l'air intérieur causée par la combustion du charbon de bois entraîne des centaines de milliers de décès chaque année, principalement chez les enfants de moins de cinq ans, en raison des pneumonies et des infections respiratoires aiguës qu'elle provoque. Cette pollution équivaut à l'inhalation de la fumée de quatre paquets de cigarettes par jour. Greg Murray et les cofondateurs de l'entreprise, Sagun Saxena, Micael da Costa et Nicholas Stokes, se sont attaqués à ce problème en concevant et en lançant une nouvelle branche d'activité axée sur la technologie qui pourrait aider les pays à se défaire rapidement de leur dépendance au charbon de bois.

En offrant aux consommateurs une solution supérieure beaucoup moins coûteuse que le charbon de bois, KOKO prend rapidement de l'expansion; plus de 10 000 nouveaux ménages deviennent clients de sa plateforme de combustibles écologique chaque semaine. KOKO, qui emploie 1 800 personnes en Afrique de l'Est, en Inde et au Royaume-Uni, gère un réseau de plus de 2 000 distributeurs automatiques de haute technologie de combustible KOKO Fuel situés dans des commerces locaux de quartiers à faible revenu, permettant aux clients d'accéder facilement et en toute sécurité à un combustible écologique à faible coût à quelques pas de chez eux. KOKO Fuel est maintenant utilisé dans les domiciles de plus de 3,5 millions de Kényans dans six villes, réduisant ainsi plus de 4 millions de tonnes d'émissions de carbone chaque année et protégeant la santé des familles contre les maladies causées par la pollution de l'air intérieur. Les dividendes du carbone sont partagés avec les ménages en réduisant le coût du combustible KOKO Fuel, ce qui le rend abordable même pour les moins bien nantis. KOKO Fuel est un bioéthanol durable produit en Afrique de l'Est à partir de la mélasse, un sous-produit de la production de sucre, ce qui génère des revenus accrus pour les communautés agricoles.

« Nous sommes honorés de recevoir le prix Global Impact Award 2023 de YPO. Il y a dix ans, nous avons élaboré un plan ambitieux pour exploiter la technologie, l'infrastructure et les marchés du carbone afin de stimuler la transition énergétique et la protection des forêts à une échelle et à un rythme importants. Mais nous ne faisons que commencer. Il y a plus d'un milliard de personnes à faible revenu vivant dans 60 pays avec des zones de forêts tropicales qui dépendent du charbon de bois et ont besoin de nos réseaux. Nous disposons d'environ 15 ans pour renverser la tendance issue de la déforestation de la forêt tropicale, et cela ne peut tout simplement pas se faire sans d'abord s'attaquer aux principaux moteurs de la demande de produits de base et donner aux forêts la possibilité de se régénérer. KOKO est un nouvel outil évolutif en ce sens. »

À propos de YPO

YPO est une communauté de dirigeants mondiaux regroupant plus de 34 000 chefs d'entreprise de 150 pays qui partagent la conviction que le monde a besoin de meilleurs leaders, et que les affaires peuvent être une force motrice du bien. Chacun de nos membres a connu beaucoup de succès en matière de leadership à un jeune âge. Ils dirigent des entreprises et des organisations qui, collectivement, emploient plus de 22 millions de personnes dans le monde et génèrent plus de 9 billions de dollars de revenus combinés. Les membres de YPO se réunissent pour apprendre et échanger des idées afin de faire une différence dans les vies, les entreprises et les collectivités sur lesquelles ils ont une incidence. Pour en savoir plus,visitez le ypo.org .

