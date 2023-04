Mouser Electronics jette un éclairage sur les systèmes de stockage d'énergie verte à l'occasion du lancement de la nouvelle saison de la série « Empowering Innovation Together »





Mouser Electronics Inc., le principal distributeur de l'industrie spécialisé dans les lancements de nouveaux produits (New Product Introduction, NPI), et possédant la plus large sélection de semi-conducteurs et de composants électroniquestm, vient de donner le coup d'envoi d'une nouvelle saison éclairante de sa série primée Empowering Innovation Togethertm (EIT), axée sur le stockage de l'énergie verte, quelques jours avant la Journée de la Terre 2023. Le premier épisode se concentre sur le besoin de systèmes de stockage d'énergie, ainsi que sur leur potentiel, leur avenir, leurs nombreux composants et sur la composition chimique des batteries.

Alors que les experts du secteur estiment que l'éolien et le solaire fournissent actuellement 20 % de l'énergie produite aux États-Unis, les énergies renouvelables ne sont pas encore une source d'énergie constante et elles nécessitent des systèmes de stockage pour rendre l'électricité disponible à la demande. Cette série de contenus EIT se penche sur les tendances en matière de capture de l'énergie par rapport aux tendances en matière de stockage, ainsi que sur la manière dont l'énergie solaire peut arriver jusqu'aux batteries. Elle étudie également la façon dont les ingénieurs peuvent sélectionner les bons composants pour leurs conceptions dans le domaine du stockage durable.

La discussion démarre avec The Tech Between Us, le podcast populaire de la série EIT, animé par Raymond Yin, directeur du contenu technique de Mouser. Dans le premier des trois podcasts consacrés au stockage de l'énergie verte, M. Yin accueille le Dr Imre Gyuk, directeur de la recherche sur le stockage de l'énergie du département de l'Énergie des États-Unis, pour une conversation instructive sur l'importance mondiale de la capture et du stockage des énergies renouvelables pour assurer un système de réseau connecté alimenté par une puissance durable à long terme. Cette discussion tombe on ne peut plus à point, car le Jour de la Terre de cette année (samedi 22 avril) s'articule autour du thème « Investir dans notre planète » et vise à examiner ce que les entreprises ont fait pour faire avancer les initiatives de développement durable.

« Nous sommes très heureux de lancer la série EIT de cette année avec un invité aussi remarquable et un sujet brûlant d'actualité », a déclaré Raymond Yin, directeur du contenu technique de Mouser Electronics et animateur du podcast The Tech Between Us. « Nous espérons que ce contenu technique sur les systèmes de stockage d'énergie verte aidera les ingénieurs et les innovateurs qui conçoivent les solutions de demain. »

La série commence par une introduction à la technologie qui sous-tend les systèmes de stockage d'énergie verte, et met en évidence les alternatives actuelles et futures aux batteries lithium-ion, ainsi que les développements techniques récents dans les secteurs de l'énergie verte. Le premier épisode explore la transition vers les énergies renouvelables, ainsi que la croissance de l'énergie solaire, avec une discussion sur la fourniture d'électricité. Pour être vraiment efficace, tout système efficace nécessite une source, des dispositifs de stockage et des lignes de transmission. En comprenant les défis associés à la mise en oeuvre de solutions provisoires de stockage de l'énergie dans leurs conceptions pratiques, les ingénieurs peuvent acquérir des informations précieuses sur les solutions renouvelables.

Les co-sponsors de l'épisode incluent les fabricants Analog Devices, Infineon, Littelfuse, onsemi, Panasonic, Phoenix Contact, TE Connectivity et Vishay. La série EIT de Mouser continue de fournir une variété de contenus exclusifs pour compléter les conversations de The Tech Between Us. Avec deux articles, une étude de cas, une infographie et des vidéos qui explorent les actions de la communauté des concepteurs dans le domaine des systèmes de stockage d'énergie verte, le programme offre des informations importantes sur les énergies renouvelables et les systèmes de stockage, ainsi que sur leur impact potentiel à l'échelle mondiale.

Après les systèmes d'énergie verte, le programme de Mouser explorera plus avant le standard Matter, les thérapies numériques, les capteurs environnementaux, le Wi-Fi 7 et la vision par ordinateur industrielle. Il se penchera sur les développements techniques nécessaires pour suivre le rythme de l'évolution du monde, et présentera divers nouveaux produits disponibles sur le marché. Créée en 2015, la série Empowering Innovation Together de Mouser est l'une des programmes dédiés aux composants électroniques les plus reconnus de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez https://www.mouser.com/empowering-innovation/ et suivez Mouser sur Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube.

Pour vous tenir informés des actualités de Mouser, visitez https://www.mouser.com/newsroom/.

À propos de Mouser

2023 - Mouser Electronics, une société de Berkshire Hathaway, est un distributeur agréé de composants électroniques et de semi-conducteurs, qui se concentre sur les lancements de nouveaux produits (New Product Introductions) mis au point par ses partenaires fabricants de premier plan. Au service de la communauté mondiale des ingénieurs en conception électronique et des acheteurs, le site Web du distributeur mondial, mouser.com, est disponible en de nombreuses langues et devises, et propose plus de 6,8 millions de produits issus de plus de 1 200 marques de fabricants. Mouser dispose de 27 sites d'assistance à travers le monde, pour fournir le meilleur service client possible dans la langue, la devise et le fuseau horaire locaux. Le distributeur expédie ses produits à plus de 650 000 clients dans 223 pays/territoires à partir de ses installations de distribution ultramodernes de 93 000 m2 (1 million de pieds carrés) situées dans la région métropolitaine de Dallas, au Texas. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://www.mouser.com/.

Marques déposées

Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres produits, logos et noms de sociétés mentionnés aux présentes peuvent être des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 avril 2023 à 20:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :