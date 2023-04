Le film Le Loup de Wall Street lancera l'offre NFT, propulsée par Aventus





LONDRES, 19 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aventus, un fournisseur de solutions Web3 pour les entreprises, s'est associé aux détenteurs des droits cinématographiques du film Le loup de Wall Street et à des producteurs et éditeurs de films de renommée mondiale pour lancer l'Expérience du Loup de Wall Street : une série de gouttes NFT qui serviront également de clé pour débloquer des volets plus vastes de l'expérience.



Avec un box-office mondial de près de 400 millions de dollars, cinq nominations aux Oscars, dont le meilleur film, et une entrée dans le livre Guinness World Records pour le plus grand nombre de jurons dans un film, l'impact du Loup de Wall Street sur la culture populaire reste inébranlable près d'une décennie après sa sortie, les memes du film continuant à générer des millions d'utilisations.

L'expérience du Loup de Wall Street permettra aux fans du film et aux passionnés du Web3 d'accéder à du contenu, à des récompenses et à des expériences exclusives via une série limitée de gouttes NFT, y compris des scènes inédites du tournage du film, du contenu à débloquer, des expériences et un accès limité à un événement sur invitation pour célébrer l'anniversaire du film.

Son lancement est prévu pour le deuxième trimestre 2023, avec des avantages supplémentaires pour les premiers participants de la communauté.

Les NFT seront créés par le réseau neutre en carbone Aventus, une couche 1 (parachaine) sur Polkadot, ce qui signifie que le projet tirera parti de tous les avantages de l'écosystème Polkadot, y compris l'évolutivité, la vitesse, l'interopérabilité et la sécurité accrues. Cela implique également que les détenteurs de NFT pourront tirer pleinement parti des avantages de l'interopérabilité sur plus de 50 blockchains, y compris Ethereum.

Alan Vey, fondateur et PDG d'Aventus, a déclaré: « Le Loup de Wall Street est l'un des films les plus emblématiques non seulement de la culture populaire en général, mais aussi tout particulièrement au sein de la communauté des blockchains. Nous sommes ravis de pouvoir présenter ce film sur le Web3 et de faire partie d'un moment historique pour l'industrie, car la superproduction devient le dernier secteur à tirer parti des avantages des NFT dans le renforcement et l'engagement de la communauté. »

Gavin Wood, fondateur de Polkadot & Ethereum, a ajouté: « L'écosystème parachain de Polkadot vise à aider les blockchains à atteindre leurs objectifs en offrant une évolutivité, une sécurité et une interopérabilité améliorées, et il est réjouissant de constater qu'Aventus a su tirer parti de ce partenariat pour mener à bien ce projet véritablement novateur. »

À propos d'Aventus

Aventus fournit des solutions Web3 robustes, flexibles et encadrées pour les entreprises souhaitant tirer parti des avantages de la blockchain, afin de pérenniser leurs opérations, de générer de nouvelles sources de revenus et d'améliorer leur efficacité opérationnelle.

Avec plus de soixante-dix ans d'expérience en matière de Web3 et de direction d'entreprise, Aventus conçoit des solutions optimisées adaptées aux besoins spécifiques d'une entreprise pour favoriser la transformation et l'éducation par le Web3, et gère la solution, afin que les entreprises puissent se concentrer sur leur mission principale.

