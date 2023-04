DYNACOR ANNONCE DES VENTES DE 19,5 MILLIONS $US (26,7 MILLIONS $CA) EN MARS 2023





Groupe Dynacor Inc. (TSX-DNG) (Dynacor ou la « Société »), une société industrielle internationale de traitement de minerai d'or desservant des producteurs miniers artisanaux a annoncé aujourd'hui des ventes (non auditées) de 19,5 millions $US (26,7 millions $CA)(1) pour le mois de mars 2023 comparé à 18,7 millions $US (23,7 millions $CA) en mars 2022.

Le prix de vente moyen de l'or en mars a été de 1 918 $US l'once comparativement à 1 935 $US l'once en mars 2022.

Les ventes cumulatives du premier trimestre de 2023 se sont élevées à 56,7 millions $US (76,7 millions $CA) comparativement à 50,1 millions $US (63,5 millions $CA) soit une hausse de 13,2%. À partir de la mi-janvier 2023, due à l'agitation politique particulièrement dans le sud du Pérou, par mesures préventives, la Société avait décidé de reporter ses exportations. Celles-ci ont été complétées dès le début de février (Se référer au communiqué du 21 février 2023 - DYNACOR ANNONCE SES VENTES POUR LE MOIS DE JANVIER 2023 ET LA RÉCEPTION DE SES DORES RETENUS DEPUIS DECEMBRE 2019). Ceci explique les variances en termes de ventes mensuelles au cours du premier trimestre de 2023.

Au cours du mois de mars 2023, notre usine a traité 13 775 tonnes de minerai pour un total de 41 565 tonnes traitées en T1-2023.

La Société a publié récemment ses prévisions financières incluant des ventes estimées entre 210 et 235 millions $US (entre 284 et 318 millions $CA) pour l'exercice financier 2023 basées sur un prix de l'or moyen de 1 800 et 1 900 $US l'once.

(1) Les ventes en $US sont converties en $CA utilisant le taux moyen du mois concerné

À PROPOS DE DYNACOR

Dynacor, dont le siège social est à Montréal, Canada, est une société industrielle payant des dividendes, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai aurifère acheté de mineurs artisanaux. Dynacor opère présentement au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience travaillant auprès des mineurs artisanaux. Elle possède également une propriété d'exploration aurifère (Tumipampa) dans le département d'Apurimac.

La Société a également comme objectif d'étendre ses opérations d'usinage à d'autres juridictions.

Dynacor produit de l'or responsable aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental grâce à son programme aurifère PX IMPACT®. Un nombre croissant d'entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l'horlogerie et des secteurs de l'investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX IMPACT®. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l'éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG).

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

