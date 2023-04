Vechain lance VORJ - La plateforme « Web3 en tant que service » qui élimine les obstacles à l'adoption de la blockchain





SAINT-MARIN, Saint-Marin, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- Vechain a officiellement lancé VORJ , une plateforme « Web3 en tant que service » sans code conçue pour révolutionner l'expérience de développement de blockchain. Libre d'utilisation, VORJ propose une interface simple sur un modèle « cliquez-configurez-déployez » qui accélère considérablement le processus de construction pour les développeurs et les entreprises, et qui permet aux utilisateurs de déployer des jetons, des NFT et des contrats intelligents sans frais, quel que soit leur niveau d'expertise technique.

VORJ combine l'expérience utilisateur Web traditionnelle et la possibilité de déployer des actifs Web3 en quelques clics, ce qui constitue un pas important vers l'élimination des obstacles clés à l'adoption massive des technologies blockchain. La plateforme sera mise à niveau de façon itérative, et des fonctions plus avancées seront ajoutées au fil du temps.

En outre, VORJ s'aligne sur les normes Ethereum, garantissant que les applications déployées sur vechain peuvent être intégrées à de nombreuses blockchains populaires, ouvrant ainsi un monde de possibilités pour les entreprises et les constructeurs d'applications décentralisés qui cherchent à tirer parti des caractéristiques de niveau entreprise de vechain.

VORJ joue un rôle clé dans la feuille de route technique et la stratégie d'adoption de vechain, notamment avec ses futurs écosystèmes de « durabilité en tant que service », détaillés dans le livre blanc « Web3 For Better » récemment dévoilé et élaboré en partenariat avec Boston Consulting Group.

Éliminer les obstacles

Vechain ne cesse de démontrer son aptitude à résoudre les obstacles à l'adoption de la blockchain et à fournir au marché des outils qui répondent parfaitement aux besoins du monde réel. La blockchain publique VechainThor fait partie d'une élite de blockchains éprouvées et évolutives, répondant aux besoins de transformation numérique du monde réel avec des solutions bénéfiques sur le plan économique.

Soutenu par des partenaires de renommée mondiale, une clientèle Fortune 500 et des cas d'utilisation industrielle mis en oeuvre à grande échelle, VORJ voit vechain faire un nouveau pas important vers l'accomplissement de son rôle au coeur de la future économie numérique alimentée par la blockchain de plusieurs milliers de milliards de dollars.

Rendez-vous sur VORJ , créez un compte gratuit et commencez à déployer des actifs numériques sur la blockchain publique VechainThor dès aujourd'hui !

À propos de VeChain

Basé à Saint-Marin, en Europe, VeChain est la fondation à l'origine de VechainThor, une plateforme leader mondiale de contrats intelligents qui joue un rôle clé dans l'adoption des technologies blockchain.

En mettant à profit les capacités des données « trustless » (informations sans intermédiaires), des contrats intelligents et des technologies de l'Internet des objets, VeChainThor a bâti des solutions dans un large éventail de secteurs, et se tourne désormais vers le plus important de tous les défis : remplir les objectifs de durabilité et encourager la transformation numérique à l'échelle mondiale.

Rendez-vous sur https://www.vechain.org pour en savoir plus.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2056119/Web3_VORJ_Launch.jpg

19 avril 2023 à 05:36

Communiqué envoyé leet diffusé par :