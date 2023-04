Pylontech se classe au premier rang des fournisseurs de systèmes résidentiels de stockage d'énergie selon S&P Global Commodity Insights





SHANGHAI, 18 avril 2023 /CNW/ - Pylontech s'est classée au premier rang des fournisseurs de systèmes résidentiels de stockage d'énergie par batterie en 2022 pour ce qui est des livraisons mondiales dans l'indice de stockage d'énergie résidentielle récemment publié par S&P Global Commodity Insights.

Le rapport trimestriel mis à jour est compilé à partir de données méticuleusement vérifiées et recueillies auprès des principaux fournisseurs de l'industrie.

Pylontech a connu une trajectoire de croissance impressionnante au cours des dix derniers trimestres, marquée par une augmentation soutenue des livraisons et une progression constante dans les rangs. Grâce à ses solides capacités en matière de recherche et développement et de fabrication, allant des cellules jusqu'aux systèmes, ses produits sont présents à l'échelle mondiale dans plus de 80 pays et régions, et plus d'un million de systèmes de stockage d'énergie ont été commandés. Ce parcours a atteint son apogée avec le premier rang décroché par l'entreprise, qui constitue une réalisation remarquable.

« Le marché a connu une augmentation de plus du double en 2022 par rapport à l'année précédente selon S&P Global Commodity Insights, explique Geoffrey Song, vice-président des affaires internationales de Pylontech. Les collaborations à l'échelle mondiale sont essentielles au développement actuel et futur de l'industrie. Dans le cadre du libre-échange, les entreprises de différents pays contribuent chacune avec des avantages uniques. C'est notamment le cas des entreprises chinoises qui bénéficient de ressources adéquates issues d'une chaîne d'approvisionnement bien gérée pour produire et livrer des produits même dans les périodes difficiles. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre et d'accroître notre collaboration tout en remplissant notre mission qui consiste à "libérer VOTRE énergie de façon durable". »

À propos de Pylontech

Pylontech est un fournisseur de systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSEB), qui consolide une expertise en électrochimie, en électronique de puissance et en intégration de systèmes. Connaissant une croissance continue et rapide, l'entreprise est devenue un fournisseur de systèmes de stockage d'énergie de premier plan dans le monde.

À propos de S&P Global Commodity Insights

S&P Global Commodity Insights® fournit des indices de référence, des perspectives et des solutions reconnus pour les marchés des produits de base et de l'énergie, qui aident les clients à se concentrer sur le court terme et à prendre du recul afin d'obtenir une vue d'ensemble. S&P Global Commodity Insights a fusionné avec IHS Markit en 2022.

