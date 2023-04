Une percée dans l'interopérabilité des plateformes pour la fiabilité de la conformité et de la traçabilité des produits





PARIS, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- Les industries sont confrontées à des réglementations toujours plus strictes et aux attentes des consommateurs pour une transparence et une traçabilité améliorées de bout en bout. Cet aspect est maintenant devenu une priorité fondamentale dans ce paysage international où les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus complexes et distribuées. La nécessité d'un passeport numérique pour les produits étant devenue cruciale, OPTEL a collaboré avec IBM, l'intégrateur de la plateforme XCEED basée sur la blockchain, afin de favoriser la conformité de bout en bout dans des industries telles que l'automobile. OPTEL, développeur d'Optchain, une solution de traçabilité complète, a uni ses forces à celles d'IBM pour établir une interopérabilité entre les deux plateformes et mettre en place des ponts de données extrêmement fluides. Ils démontrent ainsi à quel point la collaboration associée à l'exploitation des technologies innovantes apporte une transparence applicable à plusieurs industries, par exemple l'automobile, l'aéronautique et les produits industriels, à commencer par le cas d'utilisation de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout des batteries dans le contexte de la Global Battery Alliance (GBA ? Alliance mondiale des batteries).

Cette collaboration a montré comment la chaîne d'approvisionnement complexe des batteries, qui fait face à des défis très importants au niveau de la traçabilité des minerais critiques sources, pour le passeport des batteries et la gestion de la fin de vie, peut être simplifiée à l'aide d'un réseau d'activités basées sur la blockchain. Le succès de cette première étape a été facilité par l'agilité et l'adaptabilité des parties impliquées, qui ont permis une approche multipartite du partage des données et de la gestion des projets.

Cette initiative d'interopérabilité est fondée sur une vision partagée de la valeur générée par des plateformes de traçabilité interopérables facilitant le flux de données entre de multiples acteurs, zones géographiques, matériaux et produits. Le partenariat vise également à garantir la gestion responsable des batteries dans l'Union européenne (exigée notamment par le règlement européen sur les données1 et la réglementation européenne sur les batteries2).

« Ce développement change la donne pour l'industrie et nous sommes ravis d'être à la pointe de l'innovation. Les réglementations à venir imposent de relier plusieurs industries différentes pour assurer la transparence de bout en bout. L'interopérabilité permettra aux entreprises, sans changer leur système existant, de bénéficier de la création de nouveaux produits et services puissants et fiables. Elles pourront ainsi tirer parti simultanément des avantages de plusieurs plateformes », a déclaré Odile Panciatici, à l'origine de l'initiative XCEED.

« En ce qui concerne l'échange de données sur la traçabilité, ESG et sur les gaz à effet de serre, ce partenariat constitue une étape passionnante vers l'avancement de l'interopérabilité de l'industrie et l'adoption généralisée de plateformes d'écosystèmes commerciaux dans l'industrie automobile. L'intégration transparente est possible et viable en utilisant des normes connues », a déclaré Ken Fallu, directeur mondial de la stratégie, des mines et de l'environnement chez OPTEL.

À propos de l'initiative Optchain

Optchain, solution de traçabilité phare d'OPTEL, connecte toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur afin de garantir une visibilité complète et en temps réel, pour une meilleure performance de la chaîne d'approvisionnement, le suivi de l'empreinte carbone et la conformité aux normes réglementaires. Fondée en 1989, OPTEL est une entreprise certifiée B Corp qui possède son siège au Canada, ainsi que des installations en Allemagne, en Irlande, en Inde et au Brésil, et qui compte des employés partout dans le monde. OPTEL fournit depuis plus de 30 ans des solutions de traçabilité granulaire de bout en bout aux résultats prouvés, qui permettent aux entreprises de libérer le potentiel des chaînes d'approvisionnement intelligentes et numériques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur optelgroup.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : LinkedIn, YouTube, Twitter.

À propos de l'initiative XCEED

L'initiative XCEED, qui signifie « eXtended Compliance End-to-End Distributed », est une plateforme basée sur la blockchain pour l'industrie européenne, conçue pour certifier la conformité des composants des produits, de la conception à la production. XCEED rend possible un réseau permettant de partager en toute fiabilité des fournisseurs aux FEO les informations sur la conformité tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

1 Le règlement européen sur les données établit un cadre sur la manière dont les données personnelles doivent être collectées, traitées et stockées, et accorde aux individus certains droits concernant leurs données personnelles. 2 La réglementation européenne sur les batteries, quant à elle, se concentre sur les impacts sociaux, environnementaux et sanitaires des batteries, établissant des exigences pour leur production, leur étiquetage et la gestion de leurs déchets, y compris avec des dispositions pour l'interopérabilité.

