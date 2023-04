Pour la première fois, une société d'investissement autochtone lance un projet pilote avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement pour accélérer la construction de logements destinés aux Autochtones





OTTAWA, ON, le 18 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Keewaywin Capital Inc. (Keewaywin), un fonds de crédit privé appartenant à des Autochtones, annonce son partenariat avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Il s'agit d'une collaboration sans précédent : un projet pilote d'accélération de la construction. L'objectif est de construire plus de logements plus rapidement pour les communautés autochtones.

Keewaywin prévoit de financer la construction d'environ 150 à 225 logements durant la première année du projet pilote, et d'environ 330 à 500 logements pendant toute la durée du projet.

Keewaywin recueille maintenant des fonds pour appuyer le mandat du projet pilote. La société espère amasser un montant initial de 100 millions de dollars pour financer la construction et l'entretien de logements destinés aux Autochtones dans les réserves et hors réserves.

Dans le cadre du projet pilote, Keewaywin accordera des prêts à la construction à court terme aux communautés autochtones intéressées. Pour sa part, la SCHL assurera la coordination de programme pour soutenir les communautés qui veulent construire des logements en partenariat avec Keewaywin.

Pour les investisseurs privés, il s'agit d'une occasion d'entrer sur le marché du logement autochtone. Quant aux membres des communautés autochtones, ils auront la possibilité de répondre à leurs besoins en matière de logement au moyen de capitaux privés.

Le projet pilote est une étape importante pour Keewaywin et la SCHL. Elles pourront démontrer que le crédit privé est une façon viable et à faible risque de prêter à des communautés autochtones et de cesser de dépendre uniquement du financement gouvernemental.

Les prêts provenant d'institutions financières n'ont pas été facilement accessibles aux peuples ou aux communautés autochtones sans la participation ou le soutien du gouvernement. Cette situation a nui à la croissance durable. Ce partenariat représente une étape déterminante pour éliminer cet obstacle.

Le concept a été élaboré et proposé par la présidente-directrice générale de Keewaywin, Tracee Smith, de la Première Nation crie de Missanabie en Ontario. Mme Smith a vu là une occasion de réunir des capitaux et d'établir un portefeuille d'investisseurs pour accélérer les programmes existants de logement qui sont parrainés par le gouvernement. S'il est fructueux, le projet pilote pourrait servir de modèle pour d'autres projets dans l'avenir.

CITATIONS

« Ce projet n'est que le début de ce qui, selon moi, peut être un changement générationnel dans la façon dont le financement soutenu par les Autochtones et le sens des affaires de ces derniers peuvent créer de la richesse, tout en rehaussant nos communautés autochtones. Grâce à notre collaboration avec la SCHL, je crois que nous avons créé un modèle de financement qui permettra d'inspirer d'autres innovateurs et chefs d'entreprise autochtones à présenter leurs idées. »

? Tracee Smith, présidente-directrice générale, Keewaywin Capital Inc.

« Il y a une pénurie de logements au Canada, surtout dans les communautés autochtones. Nous explorons des modèles de partenariat novateurs et sommes ravis de soutenir le projet pilote d'accélération de la construction dirigé par Keewaywin pour aider plus de gens à se loger plus rapidement. À mesure que le projet évoluera, nous espérons faire croître notre partenariat avec Keewaywin Capital Inc. et explorer les possibilités de projets futurs qui auront des répercussions positives sur les communautés autochtones. »

? Romy Bowers, présidente et première dirigeante, Société canadienne d'hypothèques et de logement

18 avril 2023 à 08:00

