SUSE étend sa stratégie d'ouverture et d'interopérabilité avec la dernière version de Rancher





SUSE pose de nouveaux jalons en matière de performance, de stabilité et de sécurité avec la sortie de Rancher 2.7.2, qui présente des améliorations en termes de capacité d'extension et de sécurité afin d'en favoriser l'adoption par l'écosystème.

Les dernières innovations de Rancher Prime, la souscription Entreprise de SUSE, accélèrent la rentabilité pour les clients grâce à des améliorations telles que l'accès à la base de connaissances SUSE Collective et la prise en charge de la gestion automatisée des politiques et des systèmes d'exploitation, avec garantie de niveau de service (SLA).

SUSE démontre son engagement continu envers la communauté cloud native en relançant la Rancher Academy et en apportant des mises à jour majeures aux projets open-source.

AMSTERDAM, Pays-Bas, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- SUSE®, leader mondial en matière de solutions open source d'entreprise innovantes, fiables et sécurisées, a annoncé aujourd'hui la sortie de Rancher 2.7.2. La dernière mise à jour de la plateforme de gestion de Kubernetes la plus largement adoptée comprend des améliorations en matière d'extensibilité conçues pour favoriser une adoption encore plus forte par l'écosystème. Avec la dernière version de Rancher Prime, SUSE a également augmenté la valeur de sa souscription à la solution open source Rancher. Elle fournit des mises à jour à ses projets open source populaires tels que Rancher Desktop, et a relancé son portail de formation gratuit, Rancher Academy."Alors que l'écosystème Kubernetes s'étend et devient plus complexe, l'innovation, l'interopérabilité et la simplicité n'ont jamais été aussi importantes. Notre framework gratuit d'extension de l'interface utilisateur de Rancher permet aux utilisateurs et aux éditeurs de logiciels indépendants (ISV) de créer des expériences utilisateur personnalisées, ce qui améliore considérablement le fonctionnement de l'ensemble de leur environnement Kubernetes ", a déclaré Peter Smails, General Manager de la division Enterprise Container Management chez SUSE.

Peter Smails estime que le framework d'extension de l'interface utilisateur de Rancher sera particulièrement apprécié par le réseau mondial de partenaires technologiques de SUSE. Le SUSE One Partner Program intègre désormais la certification " Tested & Certified - Rancher Extension ", qui permet aux partenaires de créer et d'héberger des extensions à partir du catalogue applicatif de Rancher et d'en valider la fiabilité grâce à ce nouveau critère de certification. Le programme actualisé encourage une collaboration et une interopérabilité accrues au sein de l'écosystème des partenaires Rancher et bénéficie du soutien de la souscription à Rancher Prime.

Personnalisation de l'expérience Kubernetes pour les utilisateurs de Rancher

SUSE continue d'étendre sa position de leader en tant que plate-forme de gestion de Kubernetes la plus largement déployée au monde avec la sortie de Rancher 2.7.2. Le nouveau framework d'extension de l'interface utilisateur Rancher dissocie cette fonctionnalité de Rancher Manager et offre aux utilisateurs la possibilité d'étendre et d'améliorer de manière indépendante l'IU de Rancher. Cela donne aux utilisateurs la possibilité de construire au-dessus de la plateforme Rancher et de mieux intégrer Rancher dans leurs environnements en construisant des extensions UI personnalisées, développées par des pairs ou développées par Rancher.

Trois extensions développées par Rancher sont disponibles dès aujourd'hui :

Kubewarden, qui offre une solution complète pour gérer le cycle de vie des politiques Kubernetes dans les clusters Rancher.

Elemental, qui offre aux opérateurs la possibilité de gérer leur OS cloud native et leurs périphériques Edge depuis la plateforme Rancher.

Harvester, qui aide les opérateurs à charger leur cluster Harvester virtualisé dans Rancher pour faciliter la gestion et la supervision.

La stratégie de SUSE pour Rancher consiste à fournir la puissance de base de la gestion multi-cluster, hybride et multicloud et à permettre aux fournisseurs d'extensions d'offrir à leurs clients une expérience utilisateur hautement personnalisée au sein d'un même panneau de contrôle.

Maintenir l'élan des projets innovants

L'engagement de SUSE en faveur de l'innovation open source ne s'arrête pas à Rancher. SUSE continue d'utiliser son vaste portefeuille de projets open source comme sandbox pour l'innovation, avec des mises à jour récentes :

Rancher Desktop 1.8 inclut désormais des comportements applicatifs paramétrables tels que le démarrage automatique de la connexion et tous les réglages d'applications configurables via l'outil de ligne de commande rdctl, ainsi que de nouvelles mises à jour expérimentales.

Kubewarden 1.6.0 permet désormais aux équipes DevSecOps d'écrire des Policy as Code en utilisant à la fois des langages de programmation traditionnels et des langages spécifiques à un domaine.

Opni 0.9 a plusieurs mises à jour de fonctionnalités d'observabilité à l'approche de son lancement (GA) prévu plus tard dans l'année.

S3GW (S3 Gateway) 0.14.0 a de nouvelles fonctionnalités telles que la gestion du cycle de vie, le verrouillage des objets et les mises en attente, ainsi que des améliorations de l'interface utilisateur.

Epinio 1.7 dispose désormais d'une interface utilisateur avec intégration de Dex, le service d'identité qui utilise OpenID Connect pour gérer l'authentification pour d'autres applications, et SUSE S3GW.

Investissement continu dans la formation de la communauté

La Rancher Academy, la plateforme éducative gratuite conçue pour aider les utilisateurs à démarrer avec Rancher et Kubernetes, est de retour avec davantage de cours couvrant des sujets tels que Kubernetes, les principes fondamentaux des conteneurs, la gestion multi-clouds de Rancher, la sécurité des conteneurs, et bien plus encore.

" L'expertise cloud-native reste l'un des principaux freins à l'adoption de Kubernetes ", a déclaré Tom Callway, VP Product Marketing & Community chez SUSE. "En relançant Rancher Academy, notre objectif est d'aider à démystifier les complexités des plateformes cloud-natives comme Kubernetes et de faire tomber les barrières auxquelles les utilisateurs sont confrontés lorsqu'ils déploient de nouvelles charges de travail. Avec Rancher Academy, les utilisateurs de Rancher disposent désormais d'une ressource éducative gratuite et de grande qualité pour approfondir leurs connaissances sur Kubernetes, leur permettant de développer plus rapidement et de manière plus sécurisée."

Amélioration des performances et de la résilience pour les clients de Rancher Prime

Suite à la sortie de Rancher Prime en décembre 2022, SUSE a ajouté de nouveaux composants à valeur ajoutée à la souscription commerciale destinée aux entreprises, afin d'aider ces dernières à améliorer les performances et la résilience de leurs clusters de production de niveau Entreprise.

Grâce aux dernières fonctionnalités de Rancher Prime, les clients pourront :

Bénéficier d'une livraison et d'une extensibilité fiables : En conjonction avec un système de livraison de registre privé de confiance, la sortie du nouveau cadre d'extension UI dans Rancher v2.7.2 permet aux clients de Rancher Prime d'obtenir un support avec SLA pour la gestion des politiques et des systèmes d'exploitation nativement dans la plateforme Rancher par le biais d'extensions Kubewarden et Elemental.

: En conjonction avec un système de livraison de registre privé de confiance, la sortie du nouveau cadre d'extension UI dans Rancher v2.7.2 permet aux clients de Rancher Prime d'obtenir un support avec SLA pour la gestion des politiques et des systèmes d'exploitation nativement dans la plateforme Rancher par le biais d'extensions Kubewarden et Elemental. Résoudre les défis commerciaux avec plus d'efficacité. Les abonnés Prime ont accès à la plate-forme d'engagement des clients de SUSE, SUSE Collective, qui comprend désormais l'accès à des pairs, des feuille de route exclusives, des architectures de référence, de la documentation sur l'exploitation à grande échelle et des guides de configuration à la demande.

Pour plus d'informations sur Rancher by SUSE, rendez-vous sur le stand D1 à la KubeCon Europe ou sur le site www.rancher.com.

À propos de SUSE

SUSE est un leader mondial dans le domaine des solutions open source d'entreprise innovantes, fiables et sécurisées, sur lesquelles plus de 60 % des entreprises du classement Fortune 500 s'appuient pour gérer leurs charges de travail stratégiques. Nous sommes spécialisés dans les solutions Linux critiques, Enterprise Container Management et Edge, et nous collaborons avec des partenaires et des communautés pour permettre à nos clients d'innover à tous les niveaux : du datacenter au cloud, en passant par le Edge.

SUSE remet la notion d'ouverture au coeur de l'open source, offrant aux clients la souplesse nécessaire pour relever les défis de l'innovation aujourd'hui et la liberté de faire évoluer leur stratégie et leurs solutions demain. L'entreprise emploie plus de 2 000 personnes dans le monde. SUSE est cotée à la Bourse de Francfort.

Déclarations prévisionnelles

Toute déclaration contenue dans le présent communiqué de presse concernant les attentes, les plans et les perspectives d'avenir de l'entreprise, y compris les déclarations contenant les mots " objectifs ", " cibles ", " sera ", " croit ", " anticipe ", " planifie ", " s'attend " et autres expressions similaires, peut constituer une déclaration prospective et doit être lue avec prudence. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués par ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs importants, y compris le paysage concurrentiel, le développement d'affaires avec les clients, la dépendance à l'égard des relations avec les clients, la gestion de la croissance et des acquisitions, la possibilité de problèmes logiciels non détectés, les risques d'impacts de la pandémie de Covid-19 et les ralentissements économiques, les pressions sur les prix et la viabilité d'Internet. En outre, toutes les déclarations prospectives incluses dans le présent document représentent des opinions à la date du présent communiqué de presse et ces opinions peuvent changer. La société n'a aucune obligation de mettre à jour ses déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prospectives sont susceptibles d'être modifiées et ne doivent pas être considérées comme représentant l'opinion de la société à toute autre date que celle du présent communiqué de presse.

Media Contact:

Natalie Paffmann

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/224623/suse_logo.jpg

18 avril 2023 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :