Teagasc salue une publication évaluée par des pairs qui confirme les preuves scientifiques des bienfaits du bétail et de la viande

DUBLIN, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- Une édition évaluée par des pairs de la revue scientifique, Animal Frontiers , publiée le 15 avril (samedi), confirme le rôle essentiel de la viande dans la société, en s'appuyant sur le débat scientifique et les preuves développées lors du Sommet international sur le rôle sociétal de la viande organisé par Teagasc en octobre 2022 à Dublin.

Animal Frontiers est la troisième revue la plus citée dans les secteurs de l'agriculture, des produits laitiers et des sciences animales. Les rédacteurs en chef et les auteurs de cette édition de la revue font partie des quelque 1 000 signataires d'une déclaration mettant en garde contre le fait que les systèmes d'élevage sont trop précieux pour la société pour être victimes de la simplification et du réductionnisme.

Declan Troy, directeur adjoint de la recherche chez Teagasc, s'est félicité de cette publication en déclarant :

« L'élevage est le moyen de subsistance d'environ une personne sur six sur la planète. Il assure l'alimentation, la nutrition, un revenu et bien d'autres avantages à des centaines de millions de personnes et revêt une importance culturelle durable pour beaucoup d'entre elles.

La publication d'aujourd'hui montre que la mise en oeuvre de pratiques scientifiquement fondées dans le domaine de l'agriculture animale est essentielle pour faire face aux défis en matière de santé, de climat et de développement dans le monde ».

Les experts qui ont participé au sommet d'octobre 2022 ont préconisé que cette nouvelle analyse majeure éclaire les politiques publiques et les recommandations relatives à la production et à la consommation de viande.

Le Dr Alice Stanton, du Royal College of Surgeons of Ireland, a commenté :

« Les preuves évaluées par des pairs et publiées aujourd'hui réaffirment que l'étude mondiale la plus prestigieuse qui prétend que la consommation de viande rouge, même en quantités infimes, nuit à la santé (l'étude Global Burden of Disease Risk Factors Report de 2019) est fondamentalement erronée sur le plan scientifique et devrait être réfutée. En fait, la suppression de la viande fraîche et des produits laitiers dans les régimes alimentaires nuirait à la santé humaine. Les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes à faible revenu en seraient particulièrement affectés ».

Le Dr Adegbola Adesogan, directeur du Global Food Systems Institute de l'Université de Floride, a déclaré :

« Les aliments d'origine animale sont meilleurs que les aliments d'origine végétale pour ce qui est de fournir simultanément plusieurs micronutriments biodisponibles et des macronutriments de haute qualité qui sont essentiels à la croissance et au développement cognitif. Les recommandations diététiques visant à éliminer les aliments d'origine animale des régimes alimentaires ne tiennent pas compte de leur importance, en particulier du besoin impérieux de ces aliments dans les régimes alimentaires des personnes sous-alimentées dans les pays du Sud ».

Le Dr Wilhelm Windisch, de l'Université technique de Munich (Allemagne), a ajouté :

« Les animaux d'élevage maintiennent un flux circulaire de matériaux dans l'agriculture, car ils utilisent et recyclent de grandes quantités de matériaux que les humains ne peuvent pas manger, en les transformant en aliments de haute qualité et riches en nutriments. Les programmes uniformes, tels que la réduction drastique du nombre d'animaux d'élevage, pourraient avoir des conséquences à grande échelle sur l'environnement et la nutrition. »

Animal Frontiers est disponible gratuitement sur le site https://academic.oup.com/af/issue.

À propos de Teagasc : Teagasc - l'Autorité irlandaise de développement agricole et alimentaire - est l'organisme national qui fournit des services intégrés de recherche, de conseil et de formation à l'industrie agricole et alimentaire et aux communautés rurales en Irlande. La mission de Teagasc est de soutenir l'innovation scientifique dans le secteur agroalimentaire et la bioéconomie au sens large, afin de soutenir la rentabilité, la compétitivité et la durabilité. Pour maximiser l'impact de ses recherches, le Teagasc collabore activement avec des organismes de recherche du monde entier. Pour en savoir plus : https://www.teagasc.ie

