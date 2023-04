Sapphiros reçoit 11 millions de dollars de la part du programme RADx® Tech des NIH pour développer un test moléculaire OTC de nouvelle génération





BOSTON, 17 avril 2023 /PRNewswire/ -- Sapphiros, société plateforme qui se consacre à la création de la prochaine génération de technologies de diagnostic grand public, est fière d'annoncer avoir été sélectionnée par le programme RADx® Tech (Rapid Acceleration of Diagnostics) des Instituts nationaux de la santé (NIH) pour développer un test de diagnostic respiratoire moléculaire multiplex de haute performance, en vente libre, capable de détecter rapidement le virus respiratoire syncytial (VRS), la grippe A, la grippe B et le COVID-19 en un seul test.

Sapphiros a reçu 11,1 millions de dollars pour mener à bien son programme de travail initial, qui combine des chimies moléculaires isothermes exclusives et des technologies d'encre conductrice, d'électronique imprimée et de détection à grand volume et en bobine. Ces caractéristiques sont conçues pour fournir des tests de diagnostic peu coûteux, faciles à utiliser et rapidement déployables. Une fois ce programme de travail initial achevé avec succès, Sapphiros étudiera la possibilité d'obtenir un soutien et un financement supplémentaires.

« Il s'agit d'une étape importante pour notre entreprise et d'une validation supplémentaire des technologies uniques et révolutionnaires de Sapphiros qui, une fois combinées, constituent l'un des produits de diagnostic les plus innovants. Nous sommes honorés de jouer un rôle important dans le développement d'une plateforme qui aura un impact immédiat sur l'amélioration des résultats pour les patients et la réduction des coûts des soins de santé, tout en permettant une réponse rapide aux futures menaces de biosécurité et pandémies », a déclaré Mark Gladwell, PDG de Sapphiros.

Ce projet a été financé en partie par des fonds fédéraux de l'Institut national d'imagerie biomédicale et de bio-ingénierie (NIBIB), des Instituts nationaux de la santé, du ministère de la Santé et des Services sociaux, dans le cadre du contrat n° 75N92023D00001.

À propos de Sapphiros

Sapphiros, soutenue par KKR et Neoenta, est une société privée de diagnostic grand public. Le portefeuille de capacités et de technologies de Sapphiros comprend une collecte d'échantillons originale, des diagnostics de nouvelle génération, de la biologie computationnelle et de l'électronique imprimée, qui aident les consommateurs à accéder à des résultats de diagnostic importants à l'échelle mondiale. Knowing Now Moves Ustm

Pour en savoir plus, contactez Sapphiros à l'adresse [email protected] .

À propos de RADx

Les programmes RADx® Tech/ATP sont des composantes de l'initiative globale RADx des NIH visant à accélérer l'innovation dans le développement, la commercialisation et la mise en oeuvre de technologies pour les tests COVID-19. L'entonnoir d'innovation RADx Tech/ATP a été conçu pour réduire le délai habituel de développement d'une technologie de plusieurs années à quelques mois seulement. Pour ce faire, des équipes d'experts ont été employées en parallèle pour répondre aux exigences techniques, réglementaires, cliniques et de commercialisation. Lancés le 29 avril 2020, les programmes RADx ont permis de valider, de réduire les risques, de mettre à l'échelle, de fabriquer et de déployer de nouveaux tests par le biais d'un pipeline homogène d'ici l'automne 2020.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1895080/Sapphiros_Logo.jpg

17 avril 2023 à 16:49

Communiqué envoyé leet diffusé par :