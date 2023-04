Avis public - Limites des bandelettes de détection de substances dangereuses dans les drogues illicites





Résumé

Produit : Trousses de test conçues pour la détection de substances illicites

Problème : Produits de santé - Sécurité des produits

Ce qu'il faut faire : Faites comme si toutes les drogues illicites étaient contaminées par des substances dangereuses inconnues.

Problème

Les bandelettes de test étant de plus en plus répandues dans les magasins et en ligne, Santé Canada rappelle aux Canadiennes et Canadiens les limites potentielles de ces tests pour la détection de la xylazine, du fentanyl et d'autres substances dangereuses contenues dans les drogues illicites.

Il existe sur le marché des bandelettes de test conçues pour détecter la xylazine, le fentanyl et certains de ses analogues (c'est-à-dire des produits chimiques similaires, tels que le carfentanil) dans l'échantillon d'urine d'un individu afin de déterminer s'il a consommé la drogue. Santé Canada les étudie pour en confirmer l'innocuité, la qualité et l'efficacité et les a autorisés pour cet usage exclusif.

D'autres sont utilisés pour détecter la xylazine, le fentanyl et certains de ses analogues dans des substances qui sont, par exemple, saisies par les forces de l'ordre. Les bandelettes de détection de la xylazine ou du fentanyl peuvent également être vendues directement aux consommateurs. Ils sont vendus en tant que produits de consommation et Santé Canada ne les examine pas en fonction de preuves d'efficacité, comme c'est le cas pour les dispositifs médicaux.

Aucun test n'est totalement efficace pour détecter la présence de toutes les substances potentiellement dangereuses dans les drogues illicites. Un résultat faussement négatif peut entraîner une surdose mortelle. Faites comme si toutes les drogues illicites étaient contaminées par des substances inconnues et dangereuses.

Prenez toutes les précautions nécessaires, même si vous ou vos amis utilisez des bandelettes pour détecter le fentanyl ou la xylazine

Ne consommez jamais en solitaire.

Envisagez de consommer une plus petite dose : commencez par de petites quantités et prenez votre temps.

Ne mélangez pas les opioïdes avec de l'alcool ou d'autres drogues.

Allez dans un site de consommation supervisée s'il y en a un près de chez vous.

Munissez-vous de naloxone, qui peut temporairement inverser une surdose d'opioïdes. Assurez-vous que vous, et les personnes qui vous accompagnent, savez comment l'administrer.

Appelez le 9-1-1 ou la ligne d'urgence locale si vous pensez qu'une personne est en train de faire une surdose.

Procurez-vous votre carte-portefeuille sur les surdoses d'opioïdes et portez-la sur vous. Sachez ce qu'il faut faire.

Limites des bandelettes de test pour les drogues illicites

Les bandelettes de test, qu'il s'agisse d'un dispositif médical ou non, peuvent donner des résultats faussement négatifs. Dans ce cas, la bandelette n'a pas détecté la drogue ciblée, alors qu'elle était présente dans l'échantillon. Cela peut donner un faux sentiment de sécurité et entraîner une surdose voire la mort.

Les raisons pour lesquelles les bandelettes de test ne détectent pas toutes les drogues présentes sont nombreuses, notamment :

Les bandelettes peuvent ne détecter que certaines substances, comme la xylazine ou le fentanyl, et non d'autres substances toxiques qui pourraient être présentes, comme le carfentanil.

Le mélange de drogues illicites avec d'autres substances peut être inégal, de sorte que la portion testée peut ne pas contenir la même quantité de drogue que celle qui devrait être consommée.

D'autres substances mélangées à l'échantillon peuvent nuire à la précision du test.

L'échantillon testé peut être trop petit pour permettre la détection d'une substance en particulier.

Santé Canada collabore avec les fabricants de produits autorisés pour que des avertissements figurent sur les emballages des bandelettes qui détectent la présence de xylazine, de fentanyl ou de ses analogues, afin de mieux informer les consommateurs sur les risques de résultats peu fiables lorsqu'ils utilisent ces bandelettes pour vérifier les drogues illicites qu'ils prévoient de consommer.

Pour en savoir plus :

