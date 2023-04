Le plan directeur du lieu historique national Skmaqn--Port-la-Joye--Fort Amherst est déposé au Parlement





Un thème général du plan est de « travailler ensemble » à faire connaître l'histoire du lieu à partir de multiples perspectives

CHARLOTTETOWN, PE, le 17 avril 2023 /CNW/ - Les lieux historiques nationaux témoignent du patrimoine riche et diversifié de notre nation et offre la chance aux Canadiens et Canadiennes d'en apprendre davantage sur les diverses facettes de notre histoire. Le réseau de lieux patrimoniaux nationaux de Parcs Canada représente ce que le Canada a de mieux à offrir et communique des histoires sur qui nous sommes, y compris les histoires, les cultures et les contributions des peuples autochtones.

Un nouveau plan directeur du lieu historique national Skmaqn--Port-la-Joye--Fort Amherst a été déposé au Parlement récemment. Revus tous les dix ans, les plans directeurs sont une exigence de la Loi sur l'Agence Parcs Canada et orientent la gestion des lieux historiques nationaux, parcs nationaux et aires marines nationales de conservation.

Le plan directeur actualisé du lieu historique national Skmaqn--Port-la-Joye--Fort Amherst décrit une vision à long terme pour le site, ainsi que les stratégies clés suivants :

Stratégie clé 1 : Travailler ensemble à mieux faire connaître le lieu historique

Stratégie clé 2 : Travailler ensemble afin d'enrichir l'expérience du visiteur

Stratégie clé 3 : Protéger un paysage culturel

Le plan directeur du lieu historique national Skmaqn--Port-la-Joye--Fort Amherst comprend des initiatives qui visent à renforcer l'esprit de coopération qui règne entre les groupes culturels et de resserrer les liens qui les unissent au lieu historique, et spécifiquement à créer de nouvelles possibilités de découverte de la culture mi'kmaq.

Le plan directeur de Skmaqn--Port-la-Joye--Fort Amherst a été préparé à partir des commentaires des dirigeants, des communautés et des individus mi'kmaq de l'Î.-P.-É., par l'intermédiaire de L'nuey et du Conseil autochtone de l'Î.-P.-É. (Native Council of PEI), des groupes d'intervenants culturels acadiens, français et britanniques, des membres de l'industrie du tourisme, des groupes de défense de la nature et des loisirs, du conseil municipal local et des résidents locaux ainsi que du public. Grâce à ce plan, Parcs Canada protégera un exemple important du patrimoine culturel du Canada, sollicitera la participation des peuples autochtones et collaborera avec eux, et offrira à la population canadienne la possibilité de découvrir notre histoire par des moyens nouveaux et stimulants.

Le plan directeur du lieu historique national Skmaqn--Port-la-Joye--Fort Amherst peut être consulté sur le site Web de Parcs Canada à

https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/pe/skmaqn/management/planning/plan-2023.

Pour en apprendre davantage sur Skmaqn--Port-la-Joye--Fort Amherst, veuillez consulter le site Web https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/pe/skmaqn.

Citation

« Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation sont une source de fierté pour l'ensemble de la population canadienne. Ils protègent notre patrimoine naturel et culturel commun, soutiennent la biodiversité et partagent l'histoire du Canada sous différents angles. Ce sont des endroits où d'innombrables Canadiennes et Canadiens ainsi que des visiteurs de partout dans le monde créent des liens avec l'histoire et découvrent la nature chaque jour. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé à l'élaboration du plan directeur pour Skmaqn--Port-la-Joye--Fort Amherst qui contribuera à façonner l'avenir de cet endroit précieux. En tant que député de Malpeque, j'applaudis cet effort collectif pour garantir que les prochaines générations pourront profiter du lieu historique national Skmaqn--Port-la-Joye--Fort Amherst. »

Heath MacDonald

Député de Malpeque, Île-du-Prince-Édouard

Les faits en bref

Le lieu historique national de Skmaqn-Port-la-Joye-Fort-Amherst est situé à Rocky Point , à l'Île-du Prince-Édouard, en face du port se trouvant au sud de Charlottetown . Grâce à son emplacement stratégique à l'entrée du port, ce lieu était à la fois une porte d'entrée et un lieu de rassemblement depuis des siècles. Comme son nom en trois parties le suggère, il a joué un rôle important dans l'histoire de l'île et revêt une signification distincte pour les communautés mi'kmaq, acadienne et d'origine britannique. C'est ici, entre 1720 et 1768, que se sont déroulés des événements qui ont contribué à façonner l'avenir de l'Île-du-Prince-Édouard.

commémore la première colonie européenne établie à l'île Saint-Jean (l'actuelle Île-du-Prince-Édouard). Le site a également joué un rôle important dans l'établissement et le maintien de l'alliance entre les Mi'kmaq et les Français au XVIII siècle. Après être passée aux mains des Britanniques en 1758, il est devenu le lieu d'où les colons français et acadiens ont été déportés de l'île. Le lieu historique national de Skmaqn-Port-la- Joye-Fort Amherst comprend un réseau de sentiers, des panneaux d'interprétation historique, des monuments, des plaques et un wigwam mi'kmaq. Les visiteurs peuvent également profiter d'un grand nombre d'excellents points de vue sur le port de Charlottetown . Les vestiges des remblais du fort britannique sont encore visibles et le centre d'accueil des visiteurs est ouvert en juillet et en août.

