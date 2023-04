MEQ favorable à l'encadrement du travail des enfants prévu au projet de loi 19





MONTRÉAL, le 17 avril 2023 /CNW/ - Alors que débutera demain l'étude en commission parlementaire du projet de loi 19, Loi sur l'encadrement du travail des enfants, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) souhaite souligner son appui à ce qui y est proposé. Ayant participé aux travaux du Comité consultatif sur le travail et la main-d'oeuvre (CCTM) sur le sujet, MEQ est satisfaite de voir que le gouvernement a retenu les recommandations formulées et croit que ce projet de loi aura un impact positif sur les jeunes.

«?Le travail des enfants est un enjeu de société important qui nous concerne tous, incluant les employeurs. Pour nous, il est clair que de faire travailler des enfants n'est pas une solution à la pénurie de main-d'oeuvre que nous vivons actuellement. Nous devons veiller à assurer leur sécurité, mais aussi, avec les enjeux de littératie et de numératie que connait le Québec, il faut favoriser la persévérance scolaire tout en reconnaissant que le travail peut être bénéfique pour certains. MEQ considère que le cadre proposé par le ministre Jean Boulet répond à ces préoccupations?», a affirmé Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Afin de s'assurer que le projet de loi atteigne pleinement ses objectifs, MEQ recommande au gouvernement de s'engager dans une bonification de la collecte et de la diffusion de données sur le phénomène. Établir un portrait statistique clair, qui serait mis à jour sur une base annuelle, permettrait d'avoir une vision plus précise de la situation ainsi qu'une meilleure compréhension du lien avec le nombre d'accidents de travail. Des efforts supplémentaires de sensibilisation en matière de normes du travail seraient aussi pertinents.

Vous pouvez consulter le mémoire de MEQ sur le projet de loi 19 ici.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1?100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 497?000 personnes et représente 12,6 % du PIB ainsi que 86,1 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 183,1 milliards de dollars en 2021.

17 avril 2023 à 10:42

