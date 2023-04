Consolider la position du Canada en tant que chef de file mondial de la technologie, tout en assurant la croissance de notre économie et la création d'emplois





OTTAWA, ON, le 17 avril 2023 /CNW/ - Des services sans fil rapides et fiables nous relient à nos proches, nous aident à mieux travailler et favorisent l'innovation canadienne dans des domaines tels que les villes intelligentes, les véhicules connectés, la santé en ligne et l'éducation en ligne. Le Canada est déjà un chef de file mondial dans le domaine des réseaux de prochaine génération, ce qui contribue à stimuler la croissance économique et à créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne dans l'ensemble du pays.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada allait soutenir un projet de l'entreprise de technologie de réseau sans fil Ericsson Canada visant à faire progresser les travaux de recherche et développement (R-D) en vue de mettre en place des réseaux 5G et 6G de prochaine génération, ce qui permettra d'offrir des services sans fil plus rapides et plus sûrs aux gens d'ici et d'ailleurs.

D'une valeur de plus de 470 millions de dollars, ce projet aidera des centaines de travailleurs à Ottawa, en Ontario, et à Montréal, au Québec, en créant de nouveaux emplois et en permettant aux travailleurs de se recycler. Il fera du Canada l'hôte de l'un des principaux centres mondiaux de R-D d'Ericsson et contribuera à renforcer le leadership du Canada dans le développement des technologies sans fil. Le projet soutiendra également la recherche dans d'autres domaines de pointe, notamment l'intelligence artificielle et les technologies quantiques.

Le gouvernement du Canada continuera de créer de bons emplois pour la classe moyenne en attirant des investissements dans nos industries de calibre mondial et en faisant croître notre économie.

« L'annonce d'aujourd'hui démontre une fois de plus que les travailleurs canadiens possèdent les talents dont le monde a besoin pour créer des connexions Internet plus rapides et plus sûrs et offrir d'autres services sans fil. En continuant à soutenir l'innovation, nous créons de bons emplois, renforçons la classe moyenne et veillons à ce que le Canada demeure un chef de file mondial dans le domaine de la technologie. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Les Canadiens méritent des réseaux et des services sans fil solides, sûrs et fiables. En investissant dans Ericsson Canada, notre gouvernement continue de soutenir et de renforcer les réseaux 5G d'aujourd'hui et les réseaux 6G de demain. Ce partenariat contribue également à consolider la position du Canada en tant que chef de file mondial dans le domaine des réseaux de prochaine génération et à créer plus d'emplois bien rémunérés. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Nous constatons déjà les avantages que procurent les technologies de prochaine génération telles que la 5G et l'intelligence artificielle, mais nous n'avons qu'effleuré la surface de leur capacité à transformer notre travail, nos loisirs et notre vie sociale. Le partenariat d'investissement en R-D entre Ericsson et le gouvernement du Canada, qui est possible grâce aux talents de calibre mondial que l'on trouve à Ottawa et à Montréal, permettra de stimuler l'innovation et, en fin de compte, d'améliorer la vie de millions de personnes. Nous sommes déterminés à être des chefs de file de notre industrie au moyen d'investissements soutenus dans la R-D. »

-- Börje Ekholm, président et chef de la direction, Telefonaktiebolaget LM Ericsson

« L'entreprise Ericsson est fière de commémorer, cette année, 70 ans d'innovation et d'activités au Canada. Aujourd'hui, nous démontrons notre engagement continu envers le Canada en annonçant cet investissement dans la R-D de pointe. Les retombées de ce projet permettront de renforcer l'expertise technologique du Canada, qui est inégalée, de soutenir les centres de R-D de calibre mondial d'Ericsson et de mettre en évidence la concentration de talents que l'on trouve ici, dans la région d'Ottawa, et à Montréal. »

-- Jeanette Irekvist, présidente, Ericsson Canada

Faits saillants

L'annonce d'aujourd'hui marque la signature d'un protocole d'entente entre le gouvernement du Canada et Ericsson Canada . Les discussions se poursuivent, et les détails du projet, y compris le calendrier et le niveau de soutien fédéral, seront confirmés prochainement.

. Les discussions se poursuivent, et les détails du projet, y compris le calendrier et le niveau de soutien fédéral, seront confirmés prochainement. La prochaine génération de technologie sans fil 5G devrait injecter plus de 100 milliards de dollars dans l'économie canadienne d'ici 2036.

Le secteur des technologies de l'information et des communications joue un rôle essentiel dans l'économie canadienne. Chaque nouvel emploi créé par un investissement dans ce secteur permet de créer 1,3 nouvel emploi dans l'ensemble de l'économie canadienne. Chaque dollar investi dans ce secteur ajoute près d'un dollar à notre économie.

Ericsson Canada est une filiale de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson), une entreprise suédoise d'équipement de télécommunications de calibre mondial qui offre du matériel, des logiciels et des services axés sur la mobilité, la large bande et l'infonuagique. L'entreprise soutient actuellement plus de 125 réseaux 5G dans 55 pays. Elle emploie plus de 3?000 personnes au Canada dans ses installations à Toronto , à Montréal, à Ottawa et à Vancouver .

est une filiale de Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Ericsson), une entreprise suédoise d'équipement de télécommunications de calibre mondial qui offre du matériel, des logiciels et des services axés sur la mobilité, la large bande et l'infonuagique. L'entreprise soutient actuellement plus de 125 réseaux 5G dans 55 pays. Elle emploie plus de 3?000 personnes au Canada dans ses installations à , à Montréal, à et à . Soutenir la mise en place de réseaux de prochaine génération permet d'assurer l'accès des Canadiens aux plus récentes technologies et fait donc partie intégrante de la stratégie du gouvernement fédéral en matière de télécommunications. Ces dernières années, le gouvernement a appuyé des projets tels que ENCQOR, les Bell Labs de Nokia Canada , un nouveau partenariat avec Nokia, et un projet d'EXFO visant à créer un centre d'excellence 5G à Montréal, au Québec.

