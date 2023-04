Mara introduit une demande reconventionnelle au Royaume-Uni et réfute les allégations de violation de brevet de DSM liées à ses technologies de production de lipides d'algues





Mara Renewables Corporation et son partenaire de production Algal Omega-3 (AO3) ont annoncé aujourd'hui avoir introduit une demande reconventionnelle au Royaume-Uni pour défendre leurs technologies de production de lipides d'algues face aux allégations de violation de brevet formulées par DSM. Mara a par ailleurs introduit un recours auprès de l'Office européen des brevets portant sur les brevets EP3530740B1 (EP 740) et EP2576801B1 (EP 801) de DSM relatifs à la fermentation et à la purification d'huile microbienne.

« L'équipe de juristes de Mara a longuement analysé les affirmations de DSM et considère que celles-ci sont sans fondement », a déclaré le Dr Mark Scaife, directeur général et de l'exploitation de Mara. « Mara possède un solide portefeuille de brevets et respecte les droits de brevet des autres sociétés. En conséquence, Mara fait toujours tout ce qui est en son pouvoir pour préserver sa liberté d'exploitation, et nous pensons que les allégations de DSM sont injustifiées. La validité des brevets peut être remise en question lorsque les détenteurs des droits de propriété intellectuelle tentent de faire valoir leurs droits dans une large mesure. »

Mara affirme également que l'objet des brevets de DSM visés n'est pas admissible à la protection par brevet puisque ces brevets étaient invalides, notamment pour défaut de nouveauté, caractère évident, insuffisance, « objet ajouté » et/ou pour avoir revendiqué un objet non brevetable.

« Nous sommes très fiers de proposer à nos clients et partenaires des produits innovants qui reposent sur nos procédés exclusifs et notre portefeuille de propriété intellectuelle connexe. Par conséquent, nous défendrons et protégerons fermement notre liberté d'exploitation tout en garantissant que nos clients puissent continuer à compter sur Mara et AO3 pour se fournir en huiles d'algues riches en oméga-3 de type DHA », a déclaré le Dr Scaife.

Les premiers pas de Mara dans le domaine des lipides d'algues datent de 2005, lorsque l'entreprise a pris conscience de la nécessité de bénéficier d'une source durable, efficace, écoresponsable et de grande qualité d'acides gras oméga-3 de type acide docosahexaénoïque (DHA). Depuis lors, l'entreprise a mis au point des technologies et une propriété intellectuelle relatives à ses propres procédés d'extraction et de fermentation de pointe. Les capacités de production et de distribution de Mara contribuent à répondre à la demande du marché du DHA dérivé d'algues en plein essor.

« L'ampleur et l'envergure de l'expérience de Mara en matière de recherche, de développement et de commercialisation des oméga-3 dérivés d'algues nous placent dans une position idéale. Nous comptons parmi le petit nombre de pionniers des technologies axées sur le développement et la protection de nouveaux procédés de production et d'extraction d'oméga-3 dérivés d'algues durables, conformes, correctement étiquetés et de qualité supérieure », a ajouté le Dr Scaife.

À propos de Mara

Basé dans la ville canadienne de Halifax, Mara Renewables est un fabricant de classe internationale et l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'huile riche en oméga-3 de type DHA dérivés d'algues. Les produits de Mara répondent aux besoins croissants des consommateurs soucieux de l'environnement et des marques écoresponsables qui proposent des produits à base de plantes. L'entreprise propose des ingrédients innovants et fonctionnels qui améliorent la nutrition humaine sans épuiser les ressources naturelles les plus précieuses de la planète. Rien qu'en 2021, Mara a fourni assez d'acides gras riches en DHA aux marchés des boissons, des aliments et des compléments nutritionnels pour compenser une pêche estimée à 7,3 milliards de prises (anchois).

