/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE CRTC TIENDRA UNE AUDIENCE À WHITEHORSE (YUKON)/





DATE : Le lundi 17 avril 2023

LIEU : Centre culturel de Kwanlin Dün, 1171 rue Front, Whitehorse (Yukon)

HEURE : 9 h 30 (MST)

OTTAWA, ON et GATINEAU, QC, le 14 avril 2023 /CNW/ - Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) tiendra une audience débutant le 17 avril 2023 à Whitehorse (Yukon).

Durant de cette audience, le CRTC souhaite connaître les mesures qu'il devrait prendre en vue d'améliorer les services de télécommunication dans les collectivités et les communautés autochtones du Grand Nord. Le CRTC a également l'intention de poursuivre la réconciliation avec les peuples autochtones dans le contexte de la réglementation des services de télécommunications.

17 avril 2023 à 09:00

