Après cinq ans, MorphoSys et Incyte annoncent les résultats de l'étude L-MIND montrant des réponses prolongées et durables chez des patients atteints de LDGCB récidivant ou réfractaire traités par Monjuvi® (tafasitamab-cxix)

MorphoSys U.S. Inc., une filiale à part entière de MorphoSys AG (FSE : MOR ; NASDAQ : MOR), et Incyte (Nasdaq : INCY) ont annoncé aujourd'hui les dernières données de suivi sur cinq ans de l'étude L-MIND de phase 2 montrant que la combinaison de Monjuvi® (tafasitamab-cxix) et de lénalidomide suivie d'une monothérapie par Monjuvi a fourni des réponses prolongées et durables chez les patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire. Ces données ont été exposées au cours d'une présentation orale de dernière minute (Abstract # CT022) lors de la réunion annuelle de 2023 de l'American Association for Cancer Research (AACR) à Orlando, en Floride.

« Le fait que les données recueillies au bout de cinq ans confirment la durabilité de la réponse est important pour les oncologues dans la mesure où ces derniers cherchent le traitement le plus adapté à chaque patient », a déclaré Johannes Duell, M.D., de la Clinique médicale et polyclinique de l'hôpital universitaire de Würzburg. « Les réponses prolongées et durables observées au bout de cinq ans chez les patients atteints d'une LDGCB récidivante ou réfractaire dans l'étude L-MIND montrent que le schéma thérapeutique de Monjuvi peut avoir un potentiel curatif, que j'ai hâte de voir être exploré dans de futures études. »

À la date butoir des données (14 novembre 2022) pour la totalité de l'échantillon d'analyse (80 patients), le taux de réponse globale (TRG) était de 57,5 % (IC à 95 % = 45,9, 68,5), et une réponse complète (RC) a été observée chez 41,2 % des patients (IC à 95 % = 30,4, 51,6 ; n = 33). Une réponse partielle (RP) a été observée chez 16,2 % des patients (IC à 95 % = 8,9, 26,2 ; n = 13). Des résultats additionnels impliquent que :

La durée médiane de réponse n'a pas été atteinte après un suivi médian de 44,0 mois (IC à 95 % = 29,9, 57,0) ;

La médiane de survie globale était de 33,5 mois (IC à 95 % = 18,3, NR) et la médiane de survie sans progression était de 11,6 mois (IC à 95 % = 5,7, 45,7) ;

Sur les 21 patients ayant bénéficié d'un suivi de plus de 60 mois, 14 avaient reçu une ligne de traitement antérieur (pLoT) et sept avaient reçu ?2 pLoT ;

Les patients ayant un pLoT (n = 40) avaient un TRG plus élevé de 67,5 % (RC = 52,5 % et RP = 15 %) comparativement à 47,5 % des patients qui avaient au moins deux pLoT (n = 40 ; RC = 30 % et RP = 17,5 %).

Aucun nouveau signal de sécurité n'a été identifié. La majorité des effets indésirables (E.Ind) étaient de grade 1 ou de grade 2, que ce soit lors du traitement en association ou en monothérapie. Les patients ont moins souvent souffert d'effets indésirables de grade 1 et de grade 3 ou plus lors du traitement en monothérapie. Les effets indésirables les plus courants dus au traitement combiné étaient la neutropénie (incidence par personne-année, tout grade/grade ?3 : 3,79/2,09) et la thrombocytopénie (1,52/0,52), qui ont diminué après que les patients se sont mis à la monothérapie (tout grade/grade ?3 : 1,09/0,70 et 0,17/0,06, respectivement, au cours des deux premières années de monothérapie). La neutropénie et la diarrhée étaient les effets indésirables les plus courants au cours des deux premières années de monothérapie.

« L'ensemble des données à long terme de L-MIND présentées à l'AACR renforce encore plus notre position concernant le fait que la combinaison de Monjuvi et du lénalidomide reste l'option d'immunothérapie de fait, ambulatoire et ciblée qui pourrait offrir des rémissions soutenues aux patients qui sont atteints de LDGCB récidivante ou réfractaire et qui ne sont pas admissibles à une greffe autologue de cellules souches », a déclaré Tim Demuth, M.D., Ph.D., responsable de la recherche et du développement de MorphoSys. « Les réponses durables et le profil d'innocuité constant observés dans l'analyse quinquennale sont encourageants et appuient encore plus le traitement au Monjuvi en tant qu'option potentiellement curative pour les patients appropriés. »

« Les nouvelles données de L-MIND sur cinq ans s'appuient sur des analyses antérieures qui détaillent le potentiel de la combinaison de Monjuvi et du lénalidomide dans l'optique de fournir des réponses notables à long terme à certains patients atteints de LDGCB récidivante ou réfractaire, une forme de la maladie historiquement difficile à traiter », a affirmé Steven Stein, M.D., médecin-chef d'Incyte. « Nous avons hâte de continuer à faire des découvertes sur l'aptitude probable de Monjuvi à aider les patients atteints de LDGCB nouvellement diagnostiquée, ainsi que d'autres lymphomes exprimant le CD19. »

En juillet 2020, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Monjuvi en association avec le lénalidomide pour le traitement des patients adultes atteints de LDGCB récidivante ou réfractaire non spécifiée autrement, y compris le LDGCB issu d'un lymphome de bas grade, et qui ne sont pas admissibles à une AGCS. Cette indication relève d'une approbation accélérée sur la base du TRG. La prolongation de l'autorisation pour cette indication pourrait dépendre de la vérification et de la description du bénéfice clinique dans un ou plusieurs essais de confirmation. L'approbation aux États-Unis est basée sur un sous-groupe d'efficacité de 71 patients confirmé par un laboratoire central. La décision de la FDA représente la première approbation d'un traitement de seconde ligne pour les patients adultes atteints de LDGCB qui ont progressé pendant ou après le traitement de première ligne. Monjuvi, en association avec le lénalidomide, a reçu une homologation accélérée sur la base de l'analyse primaire réalisée en un an dans le contexte de l'étude L-MIND. Les données de l'analyse quinquennale de l'étude L-MIND n'ont pas encore été soumises ou examinées par la FDA.

À propos du lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB)

Le LDGCB est le type de lymphome non hodgkinien le plus fréquent chez l'adulte à l'échelle mondiale1 et se caractérise par une croissance rapide de masses de cellules B malignes dans les ganglions lymphatiques, la rate, le foie, la moelle osseuse et d'autres organes. Il s'agit d'une maladie agressive, avec environ 40 % des patients ne répondant pas au traitement initial ou rechutant par la suite2, entraînant ainsi un énorme besoin médical en traitements nouveaux et efficaces2, en particulier pour les patients qui ne sont pas admissibles à une autogreffe de cellules souches autologues.

À propos de L-MIND

L'essai L-MIND est une étude ouverte, à groupe unique, de Phase 2 (NCT02399085) évaluant l'association du tafasitamab au lénalidomide chez des patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire ayant reçu au moins une, mais au maximum trois lignes de traitement antérieures, y compris une thérapie ciblant le CD20 (par ex. du rituximab), qui ne sont pas éligibles à une chimiothérapie à dose élevée ou à une autogreffe de cellules souches. Le critère d'évaluation principal de l'étude est le taux de réponse globale. Les critères d'évaluation secondaires comprennent la durée de réponse, la survie sans progression et la survie globale. En mai 2019, l'étude a atteint sa date d'achèvement initiale. Pour plus d'informations sur l'étude L-MIND, rendez-vous sur https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02399085.

À propos de Monjuvi® (tafasitamab-cxix)

Le tafasitamab est un anticorps monoclonal humanisé cytolytique dirigé contre le CD19 dont le Fc est modifié. En 2010, MorphoSys a acquis les droits exclusifs mondiaux auprès de Xencor, Inc. pour développer et commercialiser le tafasitamab. Le tafasitamab incorpore un domaine Fc modifié par XmAb® qui induit la lyse des lymphocytes B par le biais de l'apoptose et d'un mécanisme effecteur de l'immunité comme la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC) ou la phagocytose cellulaire dépendante des anticorps (ADCP).

Aux États-Unis, Monjuvi® (tafasitamab-cxix) est approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en association avec le lénalidomide pour le traitement des patients adultes atteints d'un LDGCB récidivant ou réfractaire non spécifié, y compris d'un LDGCB issu d'un lymphome de bas grade, et qui ne sont pas admissibles à une autogreffe de cellules souches (AGCS). Cette indication est autorisée en vertu d'une autorisation accélérée fondée sur le taux de réponse globale. Le renouvellement de l'approbation pour cette indication pourrait être sujet à une vérification et à la description d'un avantage clinique dans un ou plusieurs essais confirmatoires.

En Europe, Minjuvi® (tafasitamab) a obtenu une approbation conditionnelle, en association avec le lénalidomide, suivi du Minjuvi en monothérapie, pour le traitement de patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire, qui ne sont pas éligibles à une autogreffe de cellules souches (AGCS).

Le tafasitamab est en cours d'évaluation clinique en tant qu'option thérapeutique pour le traitement de tumeurs malignes à cellules B dans le cadre de multiples essais de combinaison en cours.

Monjuvi® et Minjuvi® sont des marques déposées de MorphoSys AG. Le tafasitamab est conjointement mis sur le marché par Incyte et MorphoSys sous la marque Monjuvi® aux États-Unis et commercialisé par Incyte sous la marque Minjuvi® en Europe et au Canada.

XmAb® est une marque déposée de Xencor, Inc.

Informations importantes sur l'innocuité

Quels sont les éventuels effets secondaires de MONJUVI ?

MONJUVI est susceptible d'entraîner de graves effets secondaires, dont :

Des réactions liées à la perfusion. Votre professionnel de la santé surveillera les réactions liées à la perfusion pendant votre perfusion de MONJUVI. Informez-le immédiatement si vous avez de la fièvre, des frissons, une éruption cutanée, des bouffées de chaleur, des maux de tête ou un essoufflement pendant une perfusion de MONJUVI.

Une quantité de cellules sanguines relativement basse (plaquettes, globules rouges et globules blancs). Il n'est pas rare que le nombre de cellules sanguines diminue à cause de MONJUVI, mais cette baisse peut aussi être grave ou sévère. Votre professionnel de la santé surveillera votre numération sanguine pendant le traitement par MONJUVI. Informez-le immédiatement si vous avez une fièvre de 38 °C (100,4 °F) ou plus, ou si vous avez des contusions ou des saignements.

Des infections. Des infections graves, y compris des infections potentiellement mortelles, sont survenues chez des personnes pendant des traitements par MONJUVI et après la dose finale. Informez immédiatement votre professionnel de la santé si vous avez une fièvre de 38 °C (100,4 °F) ou plus, ou si vous présentez des signes et des symptômes d'une infection.

Les effets secondaires les plus communs de MONJUVI sont les suivants :

Fatigue ou faiblesse

Diarrhée

Toux

Fièvre

Gonflement du bas des jambes ou des mains

Infection des voies respiratoires

Diminution de l'appétit

La liste des effets indésirables mentionnés ci-dessus n'est pas exhaustive. Consultez votre médecin si vous avez besoin d'informations relatives aux effets indésirables. Vous pouvez signaler des effets indésirables à la FDA au 1-800-FDA-1088.

Avant de prendre MONJUVI, parlez de toutes vos pathologies à votre médecin, notamment si vous :

Êtes actuellement infectés ou si vous l'avez été récemment ;

Êtes enceinte ou comptez bientôt tomber enceinte. MONJUVI pourrait affecter votre foetus. Vous ne devez pas tomber enceinte pendant le traitement de MONJUVI. Ne prenez pas MONJUVI avec le lénalidomide si vous êtes enceinte, car le lénalidomide peut provoquer des troubles voire la mort du bébé que vous attendez. Vous devez recourir à une méthode efficace de contrôle des naissances (contraception) durant le traitement et pendant au moins 3 mois après la dernière prise de MONJUVI. Avertissez votre professionnel de la santé dans les plus brefs délais si vous tombez enceinte ou si vous pensez l'être au cours de la thérapie par MONJUVI.

Allaitez ou prévoyez de le faire. Il n'est pas encore connu si MONJUVI se mélange au lait maternel. N'allaitez pas tout au long du traitement pendant au moins 3 mois après la dernière dose de MONJUVI.

Vous devez également lire la partie de la notice du lénalidomide contenant les informations importantes sur la grossesse, la contraception, le don de sang et de sperme.

Parlez à votre professionnel de la santé de tous les médicaments que vous prenez actuellement, y compris les médicaments sur ordonnance et les médicaments en vente libre, les vitamines et les préparations à base de plantes.

Veuillez consulter les informations posologiques exhaustives de Monjuvi, y compris les informations destinées aux patients, pour obtenir d'autres informations de sécurité importantes.

À propos de MorphoSys

Chez MorphoSys, nous poursuivons avec dévouement notre mission : Une meilleure vie pour les personnes atteintes de cancer. En tant que société biopharmaceutique mondiale au stade commercial, nous développons et livrons des médicaments innovants qui peuvent redéfinir comment le cancer est traité. Le siège social de MorphoSys est situé à Planegg, en Allemagne, et a des bureaux à Boston, dans le Massachusetts. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.morphosys.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos d'Incyte

Incyte est une société biopharmaceutique internationale établie à Wilmington, dans le Delaware, qui oeuvre sans relâche pour trouver des solutions pouvant répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits grâce à la découverte, au développement et à la commercialisation de produits thérapeutiques exclusifs. Pour de plus amples informations sur Incyte, rendez-vous sur Incyte.com et suivez @Incyte.

Déclarations prospectives de MorphoSys

La présente communication contient certaines déclarations prospectives concernant le groupe de sociétés MorphoSys. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse représentent l'avis de MorphoSys à la date de publication de celui-ci et impliquent des risques et incertitudes, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats, la situation financière et les liquidités, les performances ou réalisations réels de MorphoSys, ou les résultats de l'industrie diffèrent sensiblement des résultats, de la situation financière et des liquidités, des performances ou réalisations futurs ou historiques exprimés ou sous-entendus dans de telles déclarations prospectives. De plus, même si les résultats, les performances, la situation financière et les liquidités de MorphoSys, ainsi que le développement de l'industrie dans laquelle la société exerce ses activités sont cohérents avec ces déclarations prospectives, elles ne sauraient prédire les résultats ou développements lors de futures périodes. Parmi les facteurs qui pourraient entraîner des écarts figurent les attentes de MorphoSys qui pourraient être incorrectes, les incertitudes inhérentes liées aux développements concurrentiels, aux essais cliniques et aux activités de développement du produit et les exigences régulatrices d'approbation, à la dépendance de MorphoSys à des collaborations avec des partis tiers, à l'estimation du potentiel commercial de ses programmes de développement et autres risques figurant dans le rapport annuel de MorphoSys sur le formulaire 20-F et les autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Compte tenu de ces incertitudes, le lecteur est invité à ne pas se fier outre mesure à ces déclarations prospectives, qui sont valables uniquement à la date de publication de ce document. MorphoSys décline expressément toute obligation d'actualiser les déclarations prospectives dans ce document pour refléter toute modification de ses attentes à cet égard ou toute modification des événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées de telles déclarations ou qui pourraient avoir une incidence sur la probabilité que les résultats réels diffèrent de ceux décrits dans les présentes, sauf si cela est expressément requis par la loi ou la réglementation.

Déclarations prospectives d'Incyte

À l'exception des données historiques figurant dans ce communiqué de presse, les informations qui y sont présentées contiennent des prévisions, des estimations et d'autres déclarations prospectives, y compris et sans s'y limiter, des déclarations concernant la capacité du tafasitamab à traiter des patients adultes atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) récidivant ou réfractaire, le programme de développement clinique en cours pour le tafasitamab, y compris les essais de confirmation, des interactions additionnelles avec les autorités régulatrices et les attentes concernant les dépôts futurs et des approbations additionnelles futures du tafasitamab ainsi que la performance commerciale du tafasitamab. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles d'Incyte et sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement, notamment en raison d'une évolution imprévue de la situation et des risques associés à des retards imprévus ; à la poursuite des activités de recherche et développement et aux résultats des essais cliniques qui pourraient s'avérer infructueux ou insuffisants pour satisfaire aux normes réglementaires applicables ou justifier la poursuite du développement ; à la capacité à recruter un nombre suffisant de participants pour les essais cliniques et à la capacité à recruter des participants conformément aux calendriers établis ; aux conséquences de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour lutter contre la pandémie sur les essais cliniques, la chaîne d'approvisionnement et d'autres fournisseurs tiers d'Incyte, et sur les opérations de développement et de découverte ; aux décisions prises par la U.S. FDA et d'autres autorités régulatrices hors des États-Unis ; à l'efficacité ou à l'innocuité des produits d'Incyte et de ceux de ses partenaires collaborateurs ; à l'acceptation des produits d'Incyte et ses partenaires collaborateurs sur le marché ; à la concurrence sur le marché ; aux exigences en matière de ventes, de marketing, de fabrication et de distribution ; et autres risques décrits à l'occasion dans les rapports d'Incyte déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son rapport annuel et le rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 décembre 2022. Incyte décline toute intention ou obligation d'actualiser ces déclarations prospectives.

