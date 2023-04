mdf commerce réduit ses charges d'exploitation





MONTRÉAL, 17 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (« mdf commerce » ou la « Société ») (TSX : MDF), un leader des technologies de commerce électronique de type logiciel-service (« SaaS »), annonce que la Société a procédé à une réduction de ses effectifs afin de diminuer ses charges d'exploitation.



Après avoir annoncé des réductions de coûts lors de ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2023, mdf commerce a réduit ses effectifs mondiaux d'environ 40 personnes, ce qui représente environ 6 % de l'ensemble de ses employés. Cette décision a été prise après mûre réflexion afin de permettre à la Société d'accroître son rendement.

Dans le cadre de cette restructuration, mdf commerce estime qu'elle encourra des charges non récurrentes d'approximativement 0,7 million de dollars qui seront principalement constituées d'indemnités de départ, d'indemnités de préavis et de cotisations au régime d'avantages sociaux. La majorité de ces charges de restructuration seront engagées au cours du premier trimestre de l'exercice 2024.

Malgré la décision difficile de réduire ses effectifs, mdf commerce demeure pleinement engagée à continuer de fournir un service exceptionnel à sa clientèle. Cette décision était nécessaire afin de maintenir notre pérennité financière et d'accroître nos flux de trésorerie liés à l'exploitation, alors que nous continuons d'investir dans la croissance future et le succès de la Société.

« Nous comprenons qu'il s'agit d'une situation difficile pour notre équipe et nous nous engageons à accompagner les personnes touchées pendant la transition, a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction de mdf commerce. Nous apprécions les contributions de tous nos employés et ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que le tout se déroule le mieux possible. »

mdf commerce tient à rassurer ses collaborateurs, clients et investisseurs à l'effet que cette décision n'aura aucune incidence sur sa capacité à fournir des services et des solutions de la plus haute qualité. La Société garde le cap sur sa vision à long terme de devenir le chef de file nord-américain en matière d'approvisionnement gouvernemental, tout en poursuivant ses objectifs de croissance rentable de ses activités, y compris ses plateformes de commerce électronique et de places de marché électroniques. mdf commerce maintient son engagement à investir dans son personnel, sa technologie et son infrastructure, et se réjouit de continuer à offrir une valeur exceptionnelle à ses clients.

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (« SaaS ») qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde et leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos solutions d'approvisionnement électronique (anciennement « approvisionnement stratégique »), de commerce électronique et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d'environ 650 employés basés au Canada, aux États-Unis, en Ukraine et en Chine. Pour plus d'informations, consultez notre site Web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1 877 677-9088.

Déclarations prospectives

Dans le présent communiqué, « mdf commerce », la « Société » ou les termes « nous » et « notre/nos » désignent, selon le contexte, mdf commerce inc. seule ou mdf commerce inc. collectivement avec ses filiales et les entités dans lesquelles elle détient une participation économique. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Certaines déclarations qui figurent dans le présent communiqué constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations peuvent se rapporter à des estimations de charges liées à la réduction des effectifs et elles sous-tendent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs, connus ou non, qui pourraient faire en sorte que les résultats, les niveaux d'activité, le rendement ou les réalisations réels de mdf commerce ou du secteur de la Société diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives de la Société.

Les déclarations prospectives contiennent habituellement des expressions comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « avoir l'intention de », « croire », « estimer », « prévoir », « potentiel » ou « continuer » ou la forme négative de ces mots, ou des variantes similaires. Ces déclarations ne constituent que des prévisions. Les déclarations prospectives se fondent sur les estimations, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction, que cette dernière estime être raisonnables à la date des présentes, et elles sont intrinsèquement assujetties à d'importantes incertitudes et éventualités d'ordre commercial, économique, concurrentiel et autres en ce qui a trait aux événements futurs; par conséquent, elles sont susceptibles de changer après cette date. Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, et l'information qu'elles contiennent pourrait ne pas être pertinente à toute autre date. Les événements et les résultats réels peuvent différer de façon importante. Nous ne pouvons garantir les résultats, les niveaux d'activité, le rendement ou les réalisations pour le futur. Nous n'avons pas l'intention ni l'obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l'exigent.

Tous les chiffres mentionnés dans les estimations de charges sont préliminaires. Ils ont été établis selon les attentes actuelles, n'ont pas été audités et pourraient faire l'objet de modifications ou de rajustements. Les estimations des charges que la Société prévoit encourir dans le cadre de la réduction des effectifs, et le calendrier de celles-ci, sont soumis à un certain nombre d'hypothèses, y compris les exigences des lois locales des différentes compétences législatives, et les montants réels peuvent différer sensiblement de ces estimations.

Pour plus d'informations :

Brigitte Guay, directrice - Communications corporatives

Sans frais : 1 877 677-9088, poste 5123

Courriel : [email protected]

17 avril 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :