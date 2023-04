Nouveau programme de financement pour soutenir les étudiants autochtones dans le domaine de la santé cardiaque et cérébrale





Les bourses aideront des étudiants exceptionnels des cycles supérieurs dans des établissements partout au pays

TORONTO, le 17 avril 2023 /CNW/ - Dans le cadre de notre engagement à poursuivre notre cheminement en matière de vérité et de réconciliation, la Fondation Brain Canada, Coeur + AVC et l'Institut de la santé circulatoire et respiratoire des Instituts de recherche en santé du Canada (L'ISCR des IRSC) lancent un nouveau programme de financement pour les étudiants autochtones des cycles supérieurs au pays. Les bourses de fonctionnement pour les chercheurs autochtones visent à augmenter le nombre de stagiaires hautement qualifiés dans le domaine de la recherche sur le coeur et le cerveau qui sont issus des communautés autochtones (Premières Nations, Inuits et Métis) et dont les territoires traditionnels et ancestraux sont situés au Canada.

Les Autochtones sont touchés de façon disproportionnée par les maladies du coeur, l'AVC et les autres affections cérébrales. Toutefois, ils sont sous-représentés dans la recherche portant sur ces troubles. Ce nouveau programme de financement a été mis en place pour soutenir la prochaine génération de chercheurs autochtones et développer les capacités en recherche. Il a pour objectif d'augmenter le nombre de chercheurs autochtones qui poursuivent une carrière en recherche portant sur ces problèmes de santé importants. À plus long terme, ce programme vise à promouvoir une communauté de recherche diversifiée et adaptée aux différentes cultures, qui est avantageuse pour l'ensemble de la population au pays et qui tient davantage compte des Autochtones dans l'écosystème de la recherche en santé.

« Par ce programme unique, nous appuyons résolument les chercheurs autochtones et nous espérons ainsi contribuer à améliorer la santé cérébrale de toute la population, indique Viviane Poupon, présidente et chef de la direction de la Fondation Brain Canada. Nous sommes heureux de cette collaboration. Ensemble, nous voulons faire tomber les obstacles au sein de la communauté de recherche sur le cerveau et promouvoir les recherches tenant compte de l'équité. »

« Ces nouvelles bourses font partie de notre engagement envers la réconciliation en santé, affirme Doug Roth, chef de la direction de Coeur + AVC. Grâce à ce programme, Coeur + AVC et ses partenaires de financement augmenteront la capacité de recherche en santé cardiaque et cérébrale des communautés autochtones. Nous contribuerons ainsi à créer un environnement de recherche en santé sécuritaire et adapté aux différentes cultures. »

« L'Institut de la santé circulatoire et respiratoire et les IRSC se sont fortement engagés à améliorer la santé et le bien-être des Premières Nations, des Inuits et des Métis au pays, déclare le Dr Brian H. Rowe, directeur scientifique de l'ISCR des IRSC. Les problèmes de santé touchant le coeur et le cerveau affectent les Autochtones de façon disproportionnée. La réduction et la prévention de ces maladies sont une priorité pour l'Institut. L'une des meilleures façons d'atteindre cet objectif consiste à soutenir les stagiaires autochtones en augmentant la capacité de recherche en santé au sein de leurs communautés. »

La Fondation Brain Canada, Coeur + AVC et l'ISCR des IRSC se sont engagés à verser un total de 850 000 $ pour financer les bourses de fonctionnement pour les chercheurs autochtones. Les bourses pluriannuelles offriront un soutien financier à un maximum de huit étudiants à la maîtrise pendant au plus deux ans (jusqu'à 50 000 $ par bourse) et à un maximum de cinq étudiants au doctorat pendant au plus trois ans (jusqu'à 90 000 $ par bourse). Les bourses réduiront le fardeau financier d'étudiants exceptionnels et leur permettront ainsi de se concentrer sur leurs études, d'entreprendre un programme de recherche et d'interagir avec des mentors dans le cadre de leur formation et de leur développement. Cette occasion de financement sera officiellement lancée le 1er mai 2023. Les lignes directrices pour la présentation des candidatures seront publiées sur les sites Web de la Fondation Brain Canada et de Coeur + AVC. Les candidatures seront acceptées jusqu'au 1er septembre 2023.

Le financement des bourses de fonctionnement pour les chercheurs autochtones a été rendu possible grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau, une entente novatrice entre le gouvernement fédéral (par le biais de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada; à l'Institut de la santé circulatoire et respiratoire (ISCR) des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le principal organisme du gouvernement fédéral chargé d'investir dans la recherche en santé; et à Coeur + AVC, chef de file des organismes de bienfaisance en santé au pays qui mène la lutte contre les maladies du coeur et l'AVC.

17 avril 2023 à 06:00

