WEMIX annonce un recrutement mondial pour WONDER DAO





WONDER 1 des 40 partenaires du conseil des noeuds du réseau principal WEMIX3.0

Les PCN fournissent le plus haut niveau de sécurité au mainnet et contribuent au développement et à la croissance du méga-écosystème WEMIX, jetant les bases d'une nouvelle vie Web3 fondée sur WEMIX3.0.

SÉOUL, Corée du Sud, 15 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le développeur de blockchain de premier plan WEMIX a annoncé un recrutement mondial pour la WONDER DAO nouvellement lancée. Première DAO (organisation autonome décentralisée) lancée sur la plateforme NILE (NFT Is Life Evolution), la WONDER DAO est responsable du premier noeud des 40 WONDERS, les partenaires du conseil des noeuds (PCN) du mainnet WEMIX3.0. Ses membres uniront leurs forces à celles des autres PCN pour contribuer au fonctionnement stable du réseau mainnet WEMIX3.0 et à la croissance de la DAO et du méga-écosystème WEMIX.

Le processus de participation à la station WONDER DAO implique de rejoindre le recrutement avec WEMIX et d'acquérir WONDER (jeton DAO, WDR) après la fin de la période de recrutement. Par la suite, les participants peuvent choisir d'acquérir g.WONDER (jeton de gouvernance) en misant des WDR à leur discrétion pour participer aux futures décisions concernant l'écosystème du mainnet WEMIX 3.0 et la DAO.

WONDER DAO est une organisation autonome décentralisée qui fonctionne grâce au protocole NEITH. Le protocole est une plateforme modulaire qui facilite toutes les opérations de la DAO, permettant l'organisation de la communauté et la création de jetons sans effort.

La DAO utilise les récompenses PMR (Block Minting Reward) allouées aux 40 WONDERS pour contribuer à la croissance de la DAO et du méga-écosystème WEMIX.

Selon les contrats intelligents du protocole NEITH, les PMR seront soit réservées à la DAO, soit utilisées pour le rachat de jetons. Les jetons DAO rachetés seront brûlés ou distribués pour stabiliser la valeur du jeton DAO et renforcer le statut des membres de la gouvernance, en établissant un cadre auto-tokénomique qui favorise un cycle vertueux et aide à l'expansion de l'écosystème du mainnet.

Pour en savoir plus sur WONDER DAO, rendez-vous sur : https://www.nile.io/dao/wonder/station.

Détails de la participation

Calendrier de recrutement : 14 avril 2023, 11h00 ~ 24 avril 2023, 11h00 (UTC+9)

Méthode de recrutement : Participez à WEMIX pendant la période de recrutement et recevez des jetons WONDER (WDR) distribués selon la proportion

Montant des objectifs de recrutement : 1 700 010 WEMIX

Critères de participation : Minimum de 10 WEMIX ou plus, sans limite maximale

Émission WONDER : 1 900 010 WDR

Quantité de distribution WONDER : 1 700 010 WDR

Taux de change WONDER : 1 WEMIX = 1 WDR

Actuellement, 200 000 WEMIX et 200 000 WDR de l'émission totale de WONDER seront utilisés pour créer des pools de liquidités.

La station WONDER DAO nouvellement lancée utilise les récompenses PMR (Block Minting Reward) allouées aux 40 WONDERS pour contribuer à la croissance de la DAO et du méga-écosystème WEMIX. Avec le protocole NEITH, elle établit un système tokenomique autonome et favorise une communauté transparente et en constante évolution grâce à la gouvernance de la chaîne. Rejoignez WONDER DAO et ouvrez la voie à un avenir meilleur !

Pour plus d'informations :

Site officiel de NILE : www.nile.io

Site officiel de 40 WONDERS : 40wonders.wemix.com

À propos de Wemade et WEMIX

Leader reconnu dans le domaine du développement de jeux, avec plus de 20 ans d'expérience, la société coréenne Wemade est à la tête d'un changement qui n'arrive qu'une fois par génération, tandis que l'industrie du jeu se tourne vers la technologie blockchain. Par l'intermédiaire de sa filiale WEMIX, Wemade vise à accélérer l'adoption de la technologie blockchain en construisant un méga-écosystème basé sur l'expérience, axé sur les plateformes et orienté vers les services, pour offrir un large éventail de services Web3 intuitifs, pratiques et faciles à utiliser pour tout le monde.

À propos de NILE

NILE est la première plateforme blockchain NFT au monde alimentée par une DAO (organisation autonome décentralisée) et basée sur une infrastructure de contrats intelligents entièrement décentralisée qui redéfinira la façon dont nous identifions et exprimons l'inspiration, la créativité et les opportunités. NILE permet de faciliter et de gérer, par l'intermédiaire de la DAO, des projets transparents et trustless tels que des concerts, des expositions d'art, des événements sportifs, de la musique, des investissements et même des entreprises. Pour en savoir plus, consultez le site www.nile.io.

