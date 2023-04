Arctech conclut un accord pour fournir 1.5GW de trackers solaires à la plus grande centrale solaire du Moyen-Orient





JEDDAH, Arabie Saoudite, 15 avril 2023 /PRNewswire/ -- Arctech, le premier fournisseur mondial de solutions de tracker solaire, de structure porteuse et de BIPV, a annoncé qu'il est prêt à fournir 1.5GW de son tracker solaire SkyLine II pour le projet ASB en Arabie Saoudite, étant ainsi le premier projet de tracker et de structure porteuse de la société dans le pays et une étape importante de sa présence croissante au Moyen-Orient.

Situé dans le district d'Al Shubakh, dans la ville de Jeddah, à La Mecque, en Arabie Saoudite, le projet ASB est la plus grande centrale solaire en construction au Moyen-Orient et vise à accélérer la transition énergétique régionale définie dans la « Vision 2030 ».

Le gouvernement de l'Arabie saoudite accélère activement la transition énergétique dans la région, le pays vise à produire 50 % de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2030, ce qui signifie produire 27,3 milliards de watts à l'aide d'installations d'énergie renouvelable. Le fonds d'investissement public saoudien (PIF) a investi environ 1500 milliards de riyals saoudiens (400 milliards de dollars US) depuis 2016 dans les énergies alternatives. L'Arabie saoudite vise à utiliser des technologies propres et des énergies renouvelables pour réduire ses émissions prévues pour 2030 de plus de 130 millions de tonnes et réduire sa contribution aux émissions mondiales, qui représentent actuellement plus de 4 % de toutes les émissions mondiales.

Arctech dispose d'une série de portefeuilles de projets dans la région à la suite de l'initiative « une ceinture une route », y compris le projet IBRI II de 607 MW à Oman et le projet PV2 de 2,1 GW Al Dhafra à Abu Dhabi entre autres. La société a établi des succursales en Arabie saoudite et aux Émirats Arabes Unis pour approfondir la production local et offrir des services de première classe à ses clients régionaux.

Arctech entretient de bonnes relations à long terme avec le propriétaire du projet ASB ACWA Power et EPC China Energy Engineering Group Co., Ltd. (CEEC). En février, la société a accueilli l'équipe de direction d'ACWA Power et de CEEC lors d'une réunion d'affaires au siège d'Arctech, à Kunshan en Chine, au cours de laquelle, Mohammad A. Abunayyan,, président d'ACWA Power, a déclaré : « Arctech et ACWA Power ont réalisé une coopération fructueuse sur des projets précédents, nous espérons renforcer la coopération et innover le mode de coopération avec ACWA Power dans le cadre de l'initiative « une ceinture une route » et de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, en devenant ainsi un modèle pour la coopération pour Une ceinture une route. »

