La ministre Joyce Murray souligne les investissements budgétaires pour faire progresser la réconciliation avec les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis





SCOTCHFORT, PE, le 14 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, était à l'Île-du-Prince-Édouard, pour faire progresser la réconciliation avec les Premières Nations.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral travaille avec des partenaires autochtones pour favoriser la réconciliation, et fait d'importants investissements fondés sur les distinctions, pour répondre à l'histoire, aux intérêts et aux priorités uniques des communautés des Premières Nations, des Inuits, et des Métis.

Les principaux investissements réalisés depuis 2015 dans les priorités des Premières Nations sont les suivants :

Un financement de 29 milliards de dollars accordé aux services de protection de l'enfance, y compris le financement pour mettre en oeuvre une loi sur les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, pour maintenir et améliorer le programme des Services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, et pour soutenir les négociations en cours en vue de réformes supplémentaires du programme.

Près de 6,4 milliards de dollars pour répondre aux besoins des enfants des Premières Nations dans le cadre du principe de Jordan .

. Un financement de 6,7 milliards de dollars pour soutenir les soins primaires et la santé publique dans les réserves, les soins de santé mentale fondée sur les distinctions et les services de santé non assurés. Cette somme comprend également un financement de 1,2 milliard de dollars pour l'infrastructure, qui a déjà appuyé 248 projets liés à la santé dans les communautés des Premières Nations.

Plus de 5,9 milliards de dollars pour l'enseignement primaire et secondaire, afin d'aider les enfants des Premières Nations vivant dans les réserves à bénéficier d'un enseignement de qualité. Cette somme comprend également un financement de 1,8 milliard de dollars pour l'infrastructure, qui a déjà appuyé 261 projets d'installations scolaires.

Plus de 5,7 milliards de dollars pour combler les lacunes de l'infrastructure essentielle concernant l'eau et les eaux usées, et accélérer les progrès en vue de mettre fin aux avis à long et à court terme sur la qualité de l'eau potable dans les communautés des Premières Nations vivant dans les réserves.

Plus de 4 milliards de dollars pour soutenir le logement des Premières Nations dans les réserves.

Près de 2,5 milliards de dollars pour soutenir l'infrastructure communautaire dans les réserves.

Un financement de près de 2,5 milliards de dollars pour mettre sur pied un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, qui répond aux besoins des familles des Premières Nations.

Un financement de 991 millions de dollars accordé aux services de police et aux installations policières des Premières Nations et des Inuits, afin d'assurer l'accès à des services de police locaux et adaptés à la culture, améliorant ainsi la sécurité des communautés.

Un financement de 417 millions de dollars pour l'enseignement postsecondaire des Premières Nations.

Le budget de 2023 s'appuie sur ces progrès importants. Pour faire progresser la réconciliation, le financement consenti dans le budget de 2023 comprend :

Un engagement visant à assurer que les enfants des Premières Nations bénéficient des soutiens dont ils ont besoin pour s'épanouir, et de veiller à ce que les communautés soient soutenues dans leurs efforts visant à garder les familles unies.

Un investissement de plus de 2 milliards de dollars en nouveaux fonds supplémentaires sur dix ans pour établir un Fonds d'équité en santé autochtone fondé sur les distinctions.

Un investissement de 4 milliards de dollars pour mettre en oeuvre une stratégie de logement autochtone en milieu urbain, rural et nordique élaborée conjointement.

Un engagement visant à garantir que les peuples autochtones peuvent pleinement participer aux décisions qui les concernent et profiter des avantages connexes.

Citation

« Les investissements prévus dans le budget de 2023 visant à faire progresser la réconciliation contribueront à soutenir les communautés des Premières Nations, des Inuits, et des Métis. Les investissements aideront à soutenir les enfants et à garder les familles unies, et à créer des avantages économiques, en garantissant que les peuples autochtones peuvent participer de manière significative aux décisions qui les concernent, et en partager les bénéfices. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

