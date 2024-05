La Garde côtière canadienne ouvre des stations saisonnières d'embarcations de sauvetage côtier en Colombie-Britannique





VICTORIA, BC, le 17 mai 2024 /CNW/ - Les stations saisonnières d'embarcations de sauvetage côtier de la Garde côtière canadienne en Colombie-Britannique rouvriront cette année le 18 mai 2024. Les quatre stations suivantes seront opérationnelles cette année :

Garde côtière 509 Cortes Bay, île Cortes

Garde côtière 508 Sointula, île Malcolm

Garde côtière 507 de la baie Nootka

Garde côtière 504 de la baie Kelsey

Ces stations de la Garde côtière canadienne sont stratégiquement situées dans des régions côtières de la Colombie-Britannique, qui connaissent un trafic maritime important au printemps et en été. Les stations sont ouvertes chaque année de mai à septembre, et les équipages répondent aux incidents qui incluent des navires désemparés, échoués, perdus dans le brouillard, ou prenant l'eau, ainsi que des urgences médicales et d'autres situations.

Un équipage de trois personnes, composé d'un capitaine de la Garde côtière canadienne et de deux étudiants de niveau postsecondaire ou réservistes de la Marine, est en charge d'une embarcation de sauvetage rapide pneumatique à coque rigide à partir de chaque station. Avant l'ouverture des stations d'embarcations de sauvetage côtier, les équipages sont formés aux pratiques maritimes, à la conduite des bateaux, à la navigation, et aux opérations de recherche et sauvetage.

Depuis 1972, le Programme d'embarcations de sauvetage côtier offre une capacité opérationnelle de recherche et sauvetage dans d'importantes zones le long des côtes canadiennes, tout en formant la prochaine génération de chefs de file. Un certain nombre d'étudiants qui travaillent dans le cadre du Programme d'embarcations de sauvetage côtier ont ensuite travaillé avec la Garde côtière canadienne à tous les échelons de l'organisation.

Comme toujours, les urgences sur l'eau peuvent être signalées 24 heures sur 24, 365 jours par année, sans frais (au Canada) au 1-800-567-5111, ou par radio VHF maritime - canal 16.

17 mai 2024

