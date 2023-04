Urbanimmersive annonce une réduction de ses effectifs et un examen des alternatives stratégiques disponibles





SAINT-HUBERT, Québec, 14 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. ("Urbanimmersive", la "Compagnie" ou "UI") (TSX VENTURE: UI) (OTCQB: UBMRF) annonce aujourd'hui une réduction stratégique de son effectif et qu'elle est engagée dans un examen des alternatives stratégiques disponibles pour la Compagnie.



Au cours de la dernière année, la Compagnie a connu une baisse des ventes dans toutes ses divisions et régions en raison du nombre décroissant de nouvelles maisons mises en vente sur le marché. Cette année, contrairement aux tendances historiques des données, les volumes de ventes pour février et mars n'ont montré aucune croissance plutôt que les augmentations significatives saisonnières attendues. Au 31 mars 2023, la Compagnie dispose d'un solde de trésorerie d'environ 258 000 $ (+ lignes de crédit disponibles) et de comptes créditeurs et d'autres passifs courants d'environ 1 247 000 $. La Compagnie devra obtenir un financement supplémentaire d'ici la fin mai pour financer les opérations en cours dans le cours normal des affaires.

En réponse à ces conditions de marché, Urbanimmersive explore diverses options pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts opérationnels, et évalue également d'autres alternatives pour générer des liquidités à court terme, telles que la vente d'actifs non essentiels. De plus, la Compagnie met en oeuvre une réduction de son effectif pour rationaliser ses opérations et maintenir la stabilité des systèmes critiques pendant le ralentissement actuel du marché immobilier. Bien que cette action décisive vise à positionner les opérations de la Compagnie en flux de trésorerie positif jusqu'à ce que le marché immobilier se redresse, ces changements opérationnels pourraient affecter notre capacité à maintenir notre part de marché et nos revenus à l'avenir.

Dans l'intervalle, Urbanimmersive prévoit de sécuriser un financement supplémentaire d'un montant minimum d'un million de dollars canadiens par le biais d'un placement privé d'unités, avec des modalités à déterminer. Les investisseurs accrédités intéressés par cette opportunité d'investissement peuvent contacter le directeur financier de la Compagnie pour plus d'informations. Les fonds provenant de ce financement seront utilisés pour renforcer le fonds de roulement de la Compagnie pendant la période de reprise du marché et assurer la capacité de la Compagnie à rebondir une fois le marché redressé. Les principaux dirigeants et employés ont également décidé de réduire leur salaire en espèces et d'être rémunérés en actions afin de préserver la liquidité de la Compagnie. À l'exception de ce qui est décrit dans ce communiqué, la Compagnie n'a pris aucune décision concernant les alternatives stratégiques à ce stade, et il n'y a aucune garantie que l'évaluation des options donnera lieu à un résultat spécifique. Urbanimmersive met en garde contre le fait que l'obtention d'un financement supplémentaire pourrait ne pas être possible et que les stratégies de croissance des revenus et de réduction des dépenses pourraient ne pas être couronnées de succès. La Compagnie ne prévoit pas fournir d'autres mises à jour sur ce processus d'examen, sauf si cela est requis par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l'équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C'est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d'autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives.

