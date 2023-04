Ondo Finance annonce un nouveau jeton, OMMF, offrant une exposition tokenisée aux fonds du marché monétaire américain et ciblant le marché des stablecoins de 100 milliards de dollars





GREENWICH, Connecticut, 14 avril 2023 /PRNewswire/ -- Ondo Finance a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau jeton, OMMF, qui permet aux détenteurs de stablecoins du monde entier d'investir dans des fonds du marché monétaire américain. OMMF sera achetable et échangeable pour un dollar et garanti entièrement par des fonds du marché monétaire du gouvernement américain. Contrairement aux FMM traditionnels, OMMF sera mondialement transférable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur la blockchain publique Ethereum, et compatible avec l'infrastructure financière de la chaîne comme les protocoles de prêt décentralisés. Afin de maintenir son prix constant, OMMF effectuera des distributions quotidiennes sous la forme de nouveaux jetons OMMF aux investisseurs.

« Alors que le monde évolue vers un avenir plus numérique et décentralisé, OMMF représente une opportunité à long terme de fournir aux épargnants un moyen supérieur de stockage et de transfert de patrimoine », déclare Nathan Allman, fondateur et PDG d'Ondo Finance. « Ce que les stablecoins font pour les espèces, OMMF le fera pour les fonds du marché monétaire, en libérant leur potentiel pour qu'ils soient utilisés non seulement comme réserve de richesse - leur principale utilisation actuelle - mais aussi comme une garantie et une alternative au règlement accessibles dans le monde entier. »

OMMF est la prochaine étape d'Ondo pour offrir des produits et des services financiers de qualité institutionnelle à tous sur la chaîne. Les fonds du marché monétaire américain gèrent plus de 5 000 milliards de dollars et constituent une solution de rechange convaincante aux dépôts bancaires pour de nombreux investisseurs. OMMF complète l'offre existante d'Ondo, un véhicule tokenisé de bons du Trésor américain appelé OUSG, qui a connu un succès précoce auprès des institutions numériques natives en les aidant à intégrer les meilleures pratiques en matière de gestion de trésorerie.

Ondo traitera les souscriptions et les rachats quotidiens en stablecoins ainsi qu'en monnaie fiduciaire traditionnelle, et Ondo offrira un rachat instantané sur la chaîne pour certains montants d'OMMF. Les investisseurs recevront des jetons OMMF sur la blockchain Ethereum qui représenteront leur propriété. Ces jetons seront transférables entre les adresses des investisseurs inscrits sur la liste blanche, ainsi que tout contrat intelligent ayant subi avec succès un examen de conformité. Ondo souhaite que les investisseurs utilisent des contrats intelligents pour s'engager dans des échanges, des prêts et des règlements sur la chaîne à l'aide des jetons du fonds, parallèlement aux cryptoactifs traditionnels. OMMF sera soutenu par un FMM établi, dont le nom n'a pas encore été révélé. Comme OUSG, les actifs d'OMMF sont cantonnés et détenus séparément du bilan d'Ondo.

« La première génération de stablecoins était révolutionnaire », déclare Justin Schmidt, président et directeur de l'exploitation. « Pour la première fois, de l'argent numérique était disponible sur la chaîne, dans le monde entier, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces stablecoins ont été créés lorsque les taux d'intérêt étaient proches de zéro, si bien que la priorité n'était pas de les concevoir de manière à ce qu'ils puissent offrir un rendement. En tokenisant les fonds du marché monétaire, nous sommes en mesure d'offrir la stabilité des prix et l'utilité sur la chaîne des stablecoins tout en assurant une protection supérieure aux investisseurs et en offrant un rendement aux détenteurs, créant ainsi ce que nous pensons être une réserve de valeur, un moyen de règlement et une forme de garantie supérieurs pour l'économie sur la chaîne. »

À propos d'Ondo Finance

La mission d'Ondo est de fournir des produits et services d'investissement de qualité institutionnelle, basés sur la blockchain. Ondo a une division technologique qui développe une technologie de finance décentralisée ainsi qu'une division de gestion d'actifs qui crée et gère des fonds tokenisés.

