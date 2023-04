Le CABHI investit 4,55 millions de dollars dans la plus récente cohorte d'entreprises du secteur de la technologie et du vieillissement qui aident les personnes âgées.





Jusqu'à 400?000 $ CA par entreprise pour l'élaboration, la mise à l'essai et la mise à l'échelle d'une solution.

TORONTO, le 13 avril 2023 /CNW/ - Le Centre d'innovation sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI), propulsé par Baycrest, a investi plus de 4,55 millions de dollars pour appuyer des innovations à l'étape de démarrage visant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées, des personnes atteintes de démence et de leurs aidants naturels.

Le financement a été accordé dans le cadre du programme Mentorat, capital et continuité (MC2) du CABHI, en partenariat avec la Banque Nationale, qui aide les entreprises en démarrage à développer et à mettre à l'échelle des solutions en matière de technologie et de vieillissement.

« Les entreprises du secteur de la technologie et du vieillissement manquent de financement à leurs débuts. MC2 s'attaque à ce problème, en collaboration avec ses partenaires, en accordant un soutien financier, mais aussi en offrant une série de services d'accélération pour soutenir leur croissance et leur durabilité », explique James Mayer, directeur principal, Placements et Services de capital de risque au CABHI. « C'est un programme unique en son genre, qui en est maintenant à sa 4e saison et qui a permis de verser 8,7 millions de dollars à des entreprises qui ont obtenu des millions de dollars de plus en financement complémentaire. À ce jour, plus de 50 % de toutes les entreprises du CABHI ont obtenu des investissements complémentaires totalisant plus de 529 millions de dollars. »

En tant qu'investisseur actif, les services d'accélération du CABHI comprennent l'accès à un réseau d'innovation de plus de 200 canaux de distribution et organisations de l'industrie, à plus de 100 experts par l'entremise d'une communauté de mentors ainsi qu'à des avantages financiers, juridiques et réglementaires et à des rabais de la part d'entreprises partenaires. De plus, le CABHI offre la mise à l'essai de solutions auprès des utilisateurs finaux, la prospection de clients et des subventions pour les stages coopératifs et autres aux entreprises financées par aux entreprises financées par MC2.

« En tant qu'accélérateur le plus actif au Canada axé sur les personnes âgées, le vieillissement et la santé du cerveau, le CABHI fait progresser les solutions les plus prometteuses en matière de vieillissement et de santé du cerveau, du développement à la validation en passant par l'adoption », a déclaré la Dre Allison Sekuler, présidente et scientifique en chef du CABHI. « Grâce à ses programmes, comme MC2 Capital, le CABHI aide nos entrepreneurs du secteur de la technologie et du vieillissement à commercialiser, à diffuser et à mettre en oeuvre leurs solutions afin d'améliorer la vie des personnes âgées et, des personnes atteintes de démence ainsi que de leurs aidants naturels, partout au Canada et dans le monde. »

Voici la dernière cohorte d'entreprises financées par MC2.

RetiSpec (Ontario) : Entreprise conceptrice d'un outil de diagnostic non invasif qui sert à détecter des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer dans l'oeil à un stade précoce. RetiSpec détecte également les signes d'autres maladies comme la maladie de Parkinson, la démence vasculaire et la sclérose latérale amyotrophique.

Medly Therapeutics (Ontario) : Medly offre une plateforme de gestion des maladies chroniques multiples alimentée par l'IA. Sa vision est de devenir la principale plateforme de prise en charge de maladies chroniques multiples, notamment des pathologies ciblées comme l'insuffisance cardiaque, la dépression (santé mentale), le diabète et l'hypertension. Toutes les pathologies ciblées sont des facteurs de risque et des troubles comorbides connus pour la démence et sont de plus en plus courantes chez les populations de personnes âgées.

Denti.Ai (Ontario) : Entreprise d'automatisation et de diagnostic intelligents qui se spécialise dans les diagnostics basés sur des images dentaires. Sa plateforme utilise l'intelligence artificielle pour analyser les radiographies dentaires et la dictée vocale afin d'analyser automatiquement des pathologies, des traitements antérieurs et d'autres caractéristiques ainsi que de faciliter la détection précoce de maladies. Le maintien d'une bonne santé buccodentaire est un élément clé du vieillissement en santé et de la santé du cerveau.

Tenera Care (Nouvelle-Écosse) : Fournisseur de technologies de surveillance et d'analyse en temps réel visant à améliorer la qualité de vie des aînés et de leur famille ainsi que du personnel de soins. L'entreprise offre un bracelet qui sert à surveiller les données sur la santé à distance ainsi qu'une application qui permet aux proches de consulter les rapports sur le bien-être des membres âgés de la famille.

Neuroservo (Québec) : Fabricant d'un dispositif d'électroencéphalogramme préfrontal novateur de qualité médicale destiné à effectuer une analyse des ondes cérébrales en temps réel et à détecter des pathologies. Le produit de l'entreprise - miniaturisé, sans fil et avec électrodes sèches à usage unique - a été conçu pour être utilisé comme électroencéphalogramme d'urgence pour les unités de soins intensifs et les intervenants en cas d'urgence, comme dispositif de dépistage (délire postopératoire).

mmHg (Alberta) : Développeur de solutions logicielles conçues pour aider les patients et les professionnels de la santé à surveiller la santé et à suivre des soins fondés sur des données probantes. L'entreprise mmHg offre une plateforme de soins virtuels qui permet de surveiller à distance la tension artérielle, la fréquence cardiaque, le glucose, le poids, l'oxymétrie pulsée, la fréquence respiratoire et la température du patient. Elle appuie les zones mal desservies du système de santé grâce à la prestation de soins à distance.

VoxNeuro (Ontario) : Une entreprise de neurosciences et de technologies de la santé axée sur les données qui fournit des données objectives sur la fonction cognitive en temps réel dans un rapport clair. Le logiciel SaMD (Software as a Medical Device) de l'entreprise fait progresser l'évaluation de la santé cognitive à partir des enquêtes subjectives actuelles en comparant les biomarqueurs des patients à sa base de données normative pour obtenir des indices objectifs et biologiques liés à un éventail de troubles neurologiques et psychiatriques.

Gotcare (Ontario) : La plateforme de l'entreprise gère une base de données de plus de 30?000 travailleurs de soins agréés et permet aux utilisateurs de soumettre des demandes de soins, de choisir un préposé aux services de soutien, de discuter avec lui et de prévoir le budget, ce qui permet aux gestionnaires de cas d'offrir à leurs clients une expérience de soins de santé personnalisée à domicile.

Carrefour des soins à domicile (Ontario) : Le Carrefour des soins à domicile aide les personnes ayant des besoins en matière de soins, comme les personnes atteintes de démence, d'invalidité, de blessure, de risque de chute ou de maladie chronique, à éviter les grands établissements de soins infirmiers en leur offrant une expérience supérieure dans un environnement de soins partagés et de cohabitation sécuritaire, personnalisé, abordable.

Ora Medical (Québec) : Concepteur d'équipement médical destiné à révolutionner la réadaptation physique des personnes qui ont de la difficulté à marcher. Ora Medical a mis au point une plateforme de réadaptation à distance en ligne connectée à des capteurs physiques sur des déambulateurs et à des appareils d'entraînement à la marche, ce qui permet aux cliniciens de recueillir des données en temps réel sur les progrès de leurs patients.

FirstHX (Ontario) : Développeur d'un système infonuagique de prise d'antécédents médicaux conçu pour aider les patients à communiquer leurs antécédents médicaux à l'équipe de soins de santé. Offre un processus d'entrevue adapté et intelligent, un langage simple et des formats narratifs et télégraphiques.

Total Life (Colombie-Britannique) : Conception d'une plateforme de thérapie virtuelle conçue pour les personnes âgées. Les thérapeutes de l'entreprise se spécialisent dans les solutions qui aident les personnes âgées à retrouver la joie, notamment au moyen de la thérapie par la conversation en ligne. Ils oeuvrent dans diverses spécialités, cultures et langues pour offrir des outils en santé mentale et du soutien aux personnes âgées qui méritent de vivre plus longtemps, en meilleure santé et plus heureuses.

Implant Genius (Colombie-Britannique) : La technologie Implant Genius réduit les risques et simplifie la chirurgie en réduisant les problèmes liés aux implants prothétiques en repérant l'emplacement des structures vitales telles que les nerfs et les racines des dents adjacentes. Une bonne planification des implants est essentielle, afin que les meilleurs emplacements soient déterminés et que toute conséquence soit évitée pour les personnes âgées. La perte d'implants et les problèmes de santé buccodentaire ont une incidence sur la cognition et la qualité de vie.

Le CABHI remercie sincèrement ses investisseurs, soit le gouvernement de l'Ontario par l'entremise du ministère des Collèges et Universités, ainsi que le gouvernement du Canada par l'intermédiaire de l'Agence de la santé publique du Canada.

Pour en savoir plus sur les partenariats du CABHI, visitez www.cabhi.com.

À PROPOS DU CABHI

Le CABHI est un stimulateur de solutions pour le secteur du vieillissement et de la santé du cerveau. Il fournit du financement et du soutien aux innovateurs en vue de l'élaboration, de la mise à l'essai et de la diffusion d'idées et de technologies nouvelles qui répondent aux besoins non satisfaits relativement à la santé du cerveau et aux soins aux personnes âgées. Établi en 2015, il est le résultat du plus important investissement dans la santé du cerveau et le vieillissement de l'histoire du Canada. Le CABHI est une collaboration unique de partenaires des soins de santé, des sciences, de l'industrie, du secteur sans but lucratif et du gouvernement; son but est de contribuer à améliorer la qualité de vie de la population mondiale vieillissante, en permettant aux personnes âgées de vieillir en toute tranquillité dans le cadre de leur choix tout en maintenant leur bien-être cognitif, émotionnel et physique.

