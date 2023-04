Des marques canadiennes se réunissent pour célébrer les meilleures joueuses au monde et accélérer la croissance du hockey féminin





Lancement du projet pilote de 100 000 $ de Bauer Hockey, Canadian Tire, FanDuel et Harvey's à la suite d'une discussion en groupe soulignant la nécessité de poursuivre les efforts pour l'équité entre les sexes

TORONTO, 13 avril 2023 /CNW/ - Avec le Championnat mondial féminin de l'IIHF en cours cette semaine en Ontario, des marques canadiennes de premier plan ont uni leurs efforts pour améliorer et promouvoir l'équité entre les sexes dans le hockey.

Aujourd'hui, Tekeyah Singh, de TSN, a animé une table ronde soulignant le travail supplémentaire nécessaire pour atteindre l'équité dans le hockey et mettant en vedette Renee Hess, fondatrice du Black Girl Hockey Club, Amy Walsh, cofondatrice du Future of Hockey Lab, Tara Chisholm, entraîneuse en chef et directrice de Parahockey féminin du Canada, et Meghan Chayka, cofondatrice de Stathletes. À la suite de la table ronde, Bauer Hockey, Canadian Tire, FanDuel et Harvey's ont dévoilé Accelerate, leur nouveau projet pilote de 100 000 $, visant à renforcer les capacités des femmes leaders et à accroître les opportunités et les expériences dans le domaine du hockey.

« En réunissant des partenaires de marque puissants, notre objectif est de tirer parti de notre passion collective pour accélérer le changement. Ces leaders se sont immédiatement joints à nous pour appuyer un projet pilote qui permettra aux femmes qui dirigent le match sur la glace et hors de la patinoire d'accorder la priorité à une carrière professionnelle dans le hockey et d'utiliser les ressources supplémentaires pour créer des camps communautaires, la programmation et d'autres occasions d'accueillir un plus grand nombre de jeunes filles dans notre sport », a déclaré Mary-Kay Messier, vice-présidente du marketing mondial chez Bauer Hockey, la plus grande marque de hockey au monde.

Accelerate fournira du financement à quatre athlètes de calibre mondial pour faire progresser les programmes de développement du sport et appuyer les stages de hockey communautaires des athlètes. Le premier groupe d'athlètes comprendra :

Renata Fast : Médaillée d'or olympique, championne du monde et championne nationale de la division 1 de la NCAA (Association nationale d'athlétisme collégial) en 2014

Brianne Jenner : Médaillée d'or olympique, championne du monde et élue meilleure joueuse de la finale du Championnat mondial 2022 de hockey

Alanna Mah : Capitaine de l'équipe canadienne de parahockey féminin

Sophie Jaques : Athlète vedette de l'Université d'État de l' Ohio et lauréate du prix Patty Kazmaier. Sophie est seulement la deuxième joueuse défensive à recevoir ce prix.

Chaque athlète recevra 25 000 $ pour concevoir et mettre en oeuvre un programme visant à accroître la participation des filles qui débutent dans le monde du hockey, à créer de nouvelles expériences d'introduction au hockey et à améliorer l'expérience des athlètes de haut niveau. L'objectif est d'étendre le projet pilote à un programme au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde avec l'ajout de commanditaires et de ressources.

« C'est incroyable de voir des marques canadiennes se rassembler ainsi, a dit Jenner. Il faut savoir que nous ne sommes pas les seules à faire progresser l'équité entre les sexes, et les ressources accordées aujourd'hui aideront à accueillir de nouvelles filles dans notre discipline tout en faisant progresser la carrière des femmes dans notre sport. Ensemble, nous pouvons faire de ce projet pilote un programme international. »

En plus de contribuer au développement du sport, le projet pilote renforcera les camps et les programmes communautaires dirigés par des athlètes de haut niveau, reconnaissant que les joueuses de hockey féminin sont les meilleures ambassadrices pour accueillir de nouvelles familles dans le sport. De plus, le soutien apporté à ces camps gérés par des athlètes permet d'établir des opportunités de carrière dans le hockey pour les femmes.

« Nous sommes fiers de travailler avec ces formidables partenaires pour aider à accélérer la croissance du hockey féminin au niveau local, a déclaré Kim Saunders, vice-président, ESG, Partenariats communautaires et sportifs de la Société Canadian Tire, l'une des entreprises les plus emblématiques et dignes de confiance du Canada, qui compte des clients d'un océan à l'autre. C'est important pour les jeunes filles d'avoir des modèles dans le hockey et nous sommes heureux de donner à ces formidables joueuses l'occasion de redonner à la prochaine génération. »

« C'est très important pour nous, chez FanDuel, de continuer à promouvoir l'équité pour tous, a déclaré Dale Hooper, directeur général de FanDuel Canada, une entreprise de divertissement de pointe dans le domaine des technologies sportives. Nous sommes très fiers de participer à cette initiative avec nos partenaires incroyables alors que nous travaillons avec les leaders du hockey féminin pour créer des opportunités pour que de nouvelles joueuses se lancent dans ce sport. »

« Chez Harvey's, nous sommes fiers de poursuivre notre soutien inconditionnel afin d'accélérer la croissance du hockey féminin et d'investir dans la future génération de femmes fortes et résilientes, a déclaré Adrianne Largo, vice-présidente du marketing chez Harvey's, un restaurant détenu et exploité par des intérêts canadiens qui exerce ses activités depuis plus de 60 ans. Nous avons l'intention de redonner un petit coup de jeune à notre camion Harvey's pour servir nos hamburgers de boeuf 100 % canadien cuits sur le gril dans ces stages de hockey communautaires. »

