Les actifs sous gestion des ETP d'actifs numériques en hausse de 67 % au T1, soit une progression de 34 % par rapport aux prix des actifs depuis le début de l'année.

LONDRES, 13 avril 2023 /PRNewswire/ -- L'analyse de Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA) des produits négociés en bourse (ETP) mondiaux ayant des cryptomonnaies comme actifs sous-jacents a révélé une augmentation de 67 % de la valeur des actifs sous gestion (AUM) au cours du premier trimestre 2023. La valeur du marché des cryptomonnaies a augmenté de 50 % au cours de la même période, reflétant une prime de 34 % dans les flux d'investissement et la croissance des ETP par rapport aux évaluations globales des cryptomonnaies.

Le total des actifs sous gestion des ETP cryptographiques est passé de 20 milliards de dollars à 33,3 milliards de dollars au cours du premier trimestre, tandis que la valeur globale des crypto-monnaies est passée de 800 milliards de dollars à 1 190 milliards de dollars, selon Fineqia Research. L'augmentation des actifs sous gestion a été prédite par la hausse des cours du Bitcoin (BTC) et de l'Ethereum (ETH) depuis le début de l'année, qui ont augmenté respectivement de 71 % et de 52 %, et par les entrées de capitaux qui en ont découlé. Étant donné que les ETP détenant du BTC et de l'ETH représentent conjointement 93 % des actifs sous gestion des ETP d'actifs numériques, cette forte pondération a favorisé la hausse significative des actifs sous gestion au cours du 1er trimestre.

« La dynamique haussière a été la caractéristique du trimestre », a déclaré Bundeep Singh Rangar, PDG de Fineqia. « Nos recherches révèlent de fortes entrées nettes pour les ETP d'actifs numériques, ce qui indique un regain d'intérêt de la part des investisseurs.

Au cours du mois de mars, les actifs sous gestion des ETP cryptographiques ont augmenté de 17 %, passant de 28,3 milliards de dollars. Cette progression est supérieure à la hausse de 11 % des cours des crypto-monnaies, qui sont passés de 1070 milliards de dollars au cours du même mois.

Le prix du Bitcoin (BTC) a atteint 28 500 dollars le 31 mars, soit une augmentation de 21 % en comparaison des quelque 23 500 dollars reportés au 28 février. Les AUM des ETP détenant des BTC ont augmenté de 21 % au cours de la même période, passant de 19,2 milliards de dollars à 23,2 milliards. Au cours du mois de mars, le prix de l'Ethereum (ETH) est passé d'environ 1,650 dollars à 1,825 dollars, soit une hausse de valeur de 11 %. Les actifs sous gestion des ETP libellés en Ethereum (ETH) ont suivi de près avec une augmentation de 11 %, passant de 6,85 milliards de dollars le 28 février à 7,6 milliards de dollars le 31 mars.

Les ETP représentant des cryptomonnaies alternatives alternatives sont restés stables pour le deuxième mois consécutif, n'enregistrant qu'une hausse de 1 %, et ceux présentant un panier de cryptomonnaies ont progressé de 14 %.

Les ETP constituent une catégorie globale qui peut inclure les fonds négociés en bourse (ETF) et les billets négociés en bourse (ETN). Fineqia Research a suivi 160 ETP au cours du trimestre et tient compte des ETP qui ont été lancés ou fermés au cours des périodes étudiées.

Toutes les références de prix sont en dollars américains et tous les prix des cryptomonnaies proviennent de CoinMarketCap.

Les données référencées sur les ETP et les AUM des ETF ont été compilées à partir de sources publiques dont 21Shares AG, Grayscale Investment LLC, VanEck Associates Corp, MorningStars, Inc. et TrackInSight SAS par le département de recherche interne de Fineqia.

À propos de Fineqia International

Fineqia (www.fineqia.com) est une société d'actifs numériques qui réalise et cible des investissements dans des entreprises technologiques en phase de lancement et de croissance qui feront partie de la prochaine génération d'Internet. Elle fournit également une plateforme pour soutenir et gérer l'émission de titres de créance au Royaume-Uni. Cotée en bourse au Canada (CSE: FNQ) avec des bureaux à Vancouver et à Londres, le portefeuille d'investissements de Fineqia comprend des entreprises à la pointe de la tokenisation, de la technologie blockchain, des NFT et de la fintech.

Katarina Kupcikova, analyste, Email : [email protected], Tél. : +44 7806 730 769; Contact médias, Angus Campbell, Nominis Advisory, [email protected]

