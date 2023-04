Xinhua Silk Road : Le quartier des startups de Jinan, en Chine orientale, construit une zone de démonstration réservée aux applications d'énergie hydrogène





PÉKIN, 13 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le quartier des startups dédié à la transformation des moteurs de croissance de Jinan, dans la province du Shandong, en Chine orientale, a pour projet de construire une zone de démonstration réservée aux applications d'énergie hydrogène en vue d'accélérer le développement de l'industrie de l'énergie hydrogène.

On a appris que la centrale de transition du projet de base industrielle axé sur l'énergie hydrogène dans le bassin du fleuve Jaune a été mise en service récemment, marquant une étape importante de la construction par le quartier des startups de la zone de démonstration réservée aux applications d'énergie hydrogène dans les hautes terres du pays.

Avec un investissement total de 10 milliards de yuans, la base industrielle d'énergie hydrogène dans le bassin du fleuve Jaune est l'une des cinq plus grandes bases industrielles d'énergie hydrogène et l'une des quatre plus grandes bases industrielles de piles à combustible déployées par la State Power Investment Corporation Limited (SPIC) à l'échelle nationale.

À l'avenir, le quartier des startups s'associera encore à la SPIC pour mener des recherches et assurer la planification quant à de nouvelles applications énergétiques neutres en carbone, mettre en oeuvre l'approvisionnement en énergie hydrogène et promouvoir l'application à grande échelle de l'énergie hydrogène dans divers domaines tels que les transports publics, les installations sanitaires municipales, le transport logistique, l'alimentation électrique des centres de données, etc.

En avril 2021, le Conseil d'État chinois a approuvé un plan pour la construction d'un quartier des startups pour remplacer les anciens leviers de croissance par de nouveaux à Jinan. Le quartier sert également de zone de démonstration pour promouvoir la protection écologique et le développement de haute qualité du bassin du fleuve Jaune.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/333611.html

