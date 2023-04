Le ministre Wilkinson présente les investissements du budget de 2023 visant à créer des emplois afin de bâtir l'économie canadienne propre du 21e siècle





EDMONTON, AB, le 12 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, était à Edmonton, en Alberta, pour présenter les investissements du budget de 2023 dans le domaine des technologies propres, dont l'électricité. Ces investissements permettront au secteur canadien de l'électricité de créer de bons emplois bien rémunérés et d'assurer la carboneutralité du réseau électrique d'ici 2035.

Le budget de 2023 prévoit 40 milliards de dollars en investissements sans précédent dans le réseau. Cette enveloppe essentielle sera ventilée ainsi :

Crédit d'impôt remboursable de 15 % pour les systèmes de production d'électricité sans émission, la production d'électricité au gaz naturel réduite, les systèmes fixes de stockage de l'électricité, dont les batteries et l'équipement de transport de l'électricité entre les provinces et territoires;

20 milliards de dollars en financement à faible coût octroyé par la Banque de l'infrastructure du Canada;

Programmes d'électricité ciblés, là où c'est nécessaire, pour veiller à la réalisation de projets essentiels.

Le budget de 2023 propose de verser 3 milliards de dollars sur 13 ans à Ressources naturelles Canada pour la recapitalisation et l'élargissement du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification afin de soutenir des projets d'énergie propre dans des collectivités locales et autochtones, de renouveler le Programme des réseaux intelligents et d'appuyer l'énergie éolienne extracôtière au pays.

Le Canada a connu une reprise remarquable après la récession causée par la COVID-19.

La croissance économique du Canada a été la plus forte du G7 au cours de la dernière année; 830?000 Canadiennes et Canadiens de plus occupent un emploi aujourd'hui par rapport à la période précédant la pandémie, dont 128 600 ici en Alberta. L'inflation au pays est en baisse depuis huit mois consécutifs, le taux de chômage est près de son niveau le plus bas jamais enregistré et le taux de participation à la population active des femmes âgées de 25 à 54 ans a atteint un sommet inégalé de 85,7 % en février, grâce au soutien du système pancanadien de services abordables d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Le budget de 2023 poursuit sur la lancée de ces importants progrès.

Afin de bâtir l'économie propre du Canada, le budget de 2023 propose des investissements transformateurs visant à lutter contre les changements climatiques et à créer de nouvelles possibilités pour les entreprises et la main-d'oeuvre canadiennes. Ces mesures importantes permettront, entre autres, de fournir une énergie plus propre et moins chère, de soutenir les investissements dans les communautés et de créer des emplois bien rémunérés.

Afin de rendre la vie plus abordable, le budget de 2023 prévoit un nouveau remboursement pour les articles d'épicerie, qui offre un allégement de l'inflation ciblé pour 11 millions de Canadiennes et de Canadiens qui en ont le plus besoin : cette aide financière supplémentaire peut atteindre 467 $ pour les couples avec enfants admissibles, 234 $ pour les personnes célibataires sans enfant et 225 $ pour les personnes âgées, en moyenne. Le gouvernement prend également des mesures pour sévir contre les frais indésirables et les prêts à conditions abusives, réduire les coûts de transaction de cartes de crédit pour les petites entreprises, diminuer les coûts du chauffage résidentiel et faire en sorte que la population canadienne puisse conserver une plus grande part de ses revenus.

Afin de renforcer le système universel de soins de santé public du Canada, le budget de 2023

y injecte 198,3 milliards de dollars - dont plus de 25 milliards de dollars ici en Alberta - pour réduire les retards, élargir l'accès aux services de santé familiale et s'assurer que les provinces et les territoires sont en mesure d'offrir en temps opportun les soins de santé de qualité que la population canadienne mérite et s'attend à recevoir. Le budget de 2023 instaure aussi un nouveau Régime canadien de soins dentaires pour aider jusqu'à 9 millions de Canadiennes et Canadiens et veiller à ce que personne au pays n'ait à choisir entre sa santé dentaire et le paiement des factures mensuelles.

Le budget de 2023 constitue un plan budgétaire responsable qui permettra au Canada de maintenir le plus faible déficit et le plus faible ratio de la dette nette au PIB parmi les pays du G7. Il aidera à bâtir un Canada plus sécuritaire, plus durable et plus abordable pour tout le monde, d'un océan à l'autre.

Citation

« Le budget de 2023 est notre plan pour rendre la vie plus abordable, renforcer les soins de santé publics et bâtir une économie canadienne plus forte, plus durable et plus sûre, pour tout le monde. Les investissements créateurs d'emplois qui figurent dans le budget de 2023 viennent appuyer le secteur canadien de l'électricité dans ses démarches d'offrir un réseau électrique carboneutre d'ici 2035. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

Budget de 2023

Créer de bons emplois dans une économie propre

