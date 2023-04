Une nouvelle plateforme Web pour découvrir les loisirs accessibles près de chez soi





MONTRÉAL, 12 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil québécois du loisir est fier de lancer la plateforme gouteauloisir.com qui permet aux Québécois.es de découvrir des organismes de loisir près de chez eux, ainsi que les bienfaits du loisir dans leur quotidien. Cette ressource, inédite au Québec, s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale visant à encourager les Québécois.es à découvrir les bienfaits du loisir et à se connecter avec les possibilités offertes en loisir dans leurs communautés. Ils.Elles sont invités.es à mordre à pleine bouche dans le plaisir, le leur, grâce aux innombrables offres accessibles portées par les organismes de loisir.



Gouteauloisir.com comporte un répertoire de plus de 3000 organismes de loisir actifs sur tout le territoire québécois, offrant ainsi à l'utilisateur.trice un accès facile et rapide à une grande variété de possibilités de loisirs accessibles. Grâce à une interface simple et intuitive, les utilisateurs peuvent facilement chercher des organismes par région, catégorie d'activité ou centre d'intérêt. La plateforme est une ressource précieuse pour les personnes qui cherchent à explorer de nouvelles activités et à se connecter avec leur communauté. La plateforme sera optimisée et mise à jour en continu de façon à s'adapter aux besoins de ses utilisateurs.trices.

"Que ce soit pour améliorer sa santé mentale et physique, favoriser sa créativité, tisser des liens sociaux, réduire son stress ou pour avoir du plaisir, tout simplement, la pratique d'un loisir apporte de nombreux bénéfices démontrés. Nous sommes fiers de lancer cette plateforme innovante qui contribuera à encourager les Québécois.es à s'engager dans des activités de loisirs saines et stimulantes, offertes par des organismes ancrés dans les différentes communautés sur tout le territoire", a déclaré Sonia Vaillancourt, directrice générale du Conseil québécois du loisir.

Pour en savoir plus sur la plateforme et découvrir les activités de loisirs disponibles près de chez vous, rendez-vous sur www.gouteauloisir.com dès maintenant.

Pour plus d'information sur la campagne Goûte au plaisir, goûte au loisir!, visitez le site Web du CQL.

La campagne Goûte au plaisir, goûte au loisir! est rendue possible grâce au soutien financier du Gouvernement du Québec.

À propos du Conseil québécois du loisir

Le Conseil québécois du loisir (CQL) est un regroupement national qui représente 36 organismes nationaux de loisir, lesquels rassemblent plus de 5 000 organisations locales et régionales qui sont soutenues par des centaines de milliers de bénévoles. Organisation mobilisatrice qui agit de façon structurante pour le milieu du loisir dans le cadre d'un forum ouvert pour ses membres et les alliés du loisir, le Conseil québécois du loisir a pour mission de contribuer à l'accessibilité et au rayonnement du loisir au Québec en valorisant l'apport du milieu associatif.

Source : Conseil québécois du loisir

