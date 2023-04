Un partenariat entre Pulse et Cisco permet la construction d'une nouvelle installation de fabrication de modules de connecteur intégré en Inde





TIRUCHIRAPPALLI, Inde, 12 avril 2023 /CNW/ -- Pulse Electronics est fier d'annoncer le déploiement réussi d'une nouvelle installation de fabrication à Tiruchirappalli, en Inde, destinée à la production de modules de connecteur intégré pour Cisco Systems, Inc., l'un de ses principaux clients.

L'installation est la première usine de Pulse en Inde qui a la capacité de produire des modules de connecteur intégré. Elle est le résultat d'une relation de longue date axée sur la collaboration et l'innovation avec les équipes responsables de l'ingénierie et de la chaîne d'approvisionnement de Cisco, qui a permis la réussite de la construction, de la qualification et de la formation nécessaires pour mettre en service la nouvelle installation de fabrication.

Les modules de connecteur intégré représentent un élément essentiel des produits et plateformes de commutation, de routage et de calcul.

Voici la déclaration de William Malherbe, vice-président directeur et chef du groupe d'affaires des solutions magnétiques : « Cisco est un client clé pour Pulse et le groupe YAGEO, et nous sommes fiers de ce projet collaboratif et de son lancement réussi. »

À propos de Pulse :

Fondé en 1956, Pulse, membre du groupe YAGEO (2327, TAI), a été et demeure un chef de file dans la technologie, la conception et la fabrication de solutions magnétiques d'alimentation et de signal, de détection de courant, d'antennes et de connecteurs. Les produits de Pulse se retrouvent dans une vaste gamme d'applications, y compris les véhicules électriques, les systèmes de réseau mobile 5G, les réseaux électriques intelligents et les objets personnels connectés, l'éclairage, les téléphones cellulaires, les centres de données, la recharge sans fil, l'équipement d'automatisation industrielle et la sécurité.

