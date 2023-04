Consommation de cannabis au Québec : pas de variation notable de la proportion des consommateurs depuis 2021





QUÉBEC, le 12 avril 2023 /CNW/ - En 2022, près d'un Québécois sur cinq (19 %) a consommé du cannabis dans l'année, soit 23 % des hommes et 16 % des femmes. Aucune variation significative n'a été observée entre 2021 et 2022, mais la proportion de Québécois et de Québécoises ayant consommé du cannabis a augmenté depuis 2018 (avant la légalisation); elle est passée de 14 % à 19 %. C'est ce qu'on apprend dans le rapport de l'Enquête québécoise sur le cannabis 2022 diffusé aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Une plus grande proportion de consommateurs chez les 21-34 ans

En 2022, les plus grandes proportions de consommateurs de cannabis se trouvent chez les 21-24 ans (40 %) et les 25-34 ans (37 %). Depuis 2018, on observe une diminution de la proportion de consommateurs chez les 15-17 ans et une augmentation chez les 25 ans et plus.

Le vapotage de cannabis gagne en popularité

Parmi les consommateurs, on note une augmentation de la proportion de ceux qui ont vapoté du cannabis dans la dernière année (19 % en 2021 c. 24 % en 2022). Chez les consommateurs de 15 à 17 ans, cette proportion est passée de 44 % en 2021 à 70 % en 2022, soit plus de deux consommateurs sur trois dans cette catégorie d'âge. Rappelons que les produits de vapotage de cannabis ne sont pas vendus légalement au Québec.

Le mode de consommation le plus populaire demeure tout de même de fumer le cannabis. En 2022, 82 % des consommateurs de cannabis en ont fumé, une diminution par rapport à 2021, où la proportion s'élevait à 85 %.

Quelle est la fréquence de consommation des consommateurs?

Près de 42 % des Québécois ayant consommé du cannabis dans l'année en ont consommé moins d'un jour par mois, environ 19 % l'ont fait occasionnellement (1 à 3 jours par mois), 24 % régulièrement (1 à 6 jours par semaine) et 14 % quotidiennement. Ces proportions sont comparables à celles observées chaque année depuis 2018.

Moins de consommateurs s'approvisionnent auprès des fournisseurs illégaux

En 2022, environ 67 % des consommateurs de cannabis s'en sont procuré au moins une fois à la Société québécoise du cannabis (SQDC), une proportion comparable à celle de 2021. Près de 41 % se sont approvisionnés auprès d'un membre de la famille, d'un ami ou d'une connaissance, et 8 % auprès d'un fournisseur illégal, une proportion qui a diminué depuis 2021 alors qu'elle était de 11 %. À noter qu'un consommateur peut avoir déclaré s'être approvisionné auprès de plusieurs sources.

La très grande majorité des jeunes sont exposés à des messages de sensibilisation

Environ 79 % des Québécois de 15 ans et plus disent avoir vu ou entendu des messages de sensibilisation (campagnes d'éducation ou messages de santé ou de sécurité publique) concernant le cannabis au cours des 12 mois précédant l'enquête. Les 15-17 ans sont les plus nombreux en proportion à déclarer avoir été exposés à ce type de message (91 %), suivis par les 18-20 ans (88 %) et les 21-24 ans (86 %).

L'Enquête québécoise sur le cannabis (EQC) a pour but de suivre l'évolution de la consommation de cannabis au Québec. Une première édition de l'enquête a été menée en 2018, avant la légalisation du cannabis, puis en 2019, 2021 et 2022. La collecte de données de l'EQC 2022 s'est déroulée du 2 février au 27 juin 2022. En plus de surveiller certains phénomènes émergents, l'enquête permet de suivre l'évolution d'indicateurs tels que les méthodes de consommation, les raisons et le contexte de consommation, les sources d'approvisionnement, le risque de consommation problématique, les normes sociales et les perceptions à l'égard du cannabis et la consommation pendant la pandémie de COVID-19.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

