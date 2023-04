La Semaine de la sécurité dans la construction de 2023 débute le 1er mai; l'engagement en matière de sécurité est lancé le 3 avril





Donner aux professionnels de la construction les moyens de s'exprimer et de prendre des mesures pour rendre le milieu de travail plus sécuritaire

SAINT- LOUIS, 12 avril 2023 /CNW/ - La Semaine de la sécurité dans la construction, la campagne annuelle d'une semaine visant à unir l'industrie de la construction et à renouveler l'engagement envers un milieu de travail sécuritaire, débute le 1er mai dans tous les chantiers aux États-Unis et au Canada.

Le thème de cette année est Des voix fortes, des choix sécuritaires (Strong Voices, Safe Choices), et il préconise que tous les employés en milieu de travail aient le pouvoir et la confiance nécessaires pour faire entendre leur voix lorsqu'ils constatent des risques potentiels pour la sécurité.

En prévision du lancement de la Semaine de la sécurité, les travailleurs et les entreprises de l'industrie sont encouragés à prendre un engagement en matière de sécurité entre le 3 avril et le 4 mai. Cet engagement renforce leur volonté à soutenir et à bâtir une solide culture de sécurité là où ils travaillent. Les participants seront inscrits à un tirage pour courir la chance de gagner l'un des dix prix de 1 000 $. Dix grands gagnants seront sélectionnés en fonction de leurs soumissions écrites et seront annoncés pendant la Semaine de la sécurité. Vous trouverez tous les détails sur la façon de faire part de votre engagement à l'adresse www.constructionsafetyweek.com/pledge.

La Semaine de la sécurité dans la construction fournit des sujets quotidiens aux entreprises pour planifier des activités, des conversations et des démonstrations tout au long de la semaine. Ces sujets comprennent l'engagement, l'identification des risques, tout ce qui a trait à la protection de la tête, l'éducation continue et la prise de mesures. Chaque sujet permet aux travailleurs et aux entreprises d'établir un climat de confiance et d'avoir des discussions plus approfondies sur la sécurité. Deux éléments clés de la sécurité sont au coeur de ces discussions : le bien-être mental dans l'industrie et l'encouragement visant à remplacer les casques de protection traditionnels par des casques de sécurité.

Tous les travailleurs et les entreprises de l'industrie de la construction sont invités et encouragés à participer à la Semaine de la sécurité dans la construction 2023. Des ressources gratuites sont disponibles sur le site Web de la Semaine de la sécurité dans la construction et comprennent du matériel promotionnel, des sujets de discussion, des idées d'événements, des vidéos, des activités à la maison pour les familles et du matériel traduit en espagnol et en français. Vous trouverez ces outils gratuits sur constructionsafetyweek.com.

« La sécurité dans l'industrie est notre priorité absolue. Notre objectif est de fournir aux particuliers et aux entreprises les outils et les ressources nécessaires pour continuer à rendre tous les lieux de travail plus sécuritaires, a déclaré Mike Burke, président de la Semaine de la sécurité 2023 et chef de l'exploitation d'Alberici. Nous encourageons les personnes qui prennent un engagement envers la sécurité pendant la campagne à s'engager à respecter des normes de sécurité plus élevées tout au long de l'année. J'ai hâte de participer à la Semaine de la sécurité dans la construction et de voir l'industrie unir ses efforts dans ce but. »

À propos

La Semaine de la sécurité dans la construction est un événement annuel qui vise à faire connaître l'engagement continu de l'industrie à instaurer une culture de la sécurité en partageant les pratiques exemplaires, les outils et les ressources sur les chantiers et dans les bureaux partout aux États-Unis et au Canada. La Semaine de la sécurité a été fondée par les membres du groupe The Construction Industry Safety Initiative (CISI) et du forum Incident & Injury Free (IIF) à l'intention des cadres. L'événement regroupe maintenant 70 entreprises générales parmi les plus importantes de l'industrie, qui représentent des milliers de travailleurs. Le soutien supplémentaire provient des commanditaires, des partenaires et des défenseurs de la Semaine de la sécurité.

Membres de la Semaine de la sécurité 2023

Adolfson & Peterson Construction, Alberici, Aldridge Electric, Allan Myers, Ames Construction, APi Group, Atkinson Construction, Austin Industries, Baker Concrete Construction, Balfour Beatty, Barnard, Barton Malow, Black and Veatch, BMWC Constructors, BOH Bros, Brasfield & Gorrie, BrightView, Caddell Construction Co., Cashman Dredging and Marine, Cianbro, Clark Construction Group, Commercial Contracting Corporation, Doka USA, DPR Construction, Eldeco, Inc., Exyte, Flintco, LLC, Fluor, Forgen, Gaylor Electric, Gilbane Building Company, Graham, Granite, Great Lakes Dredge and Dock, Gray, Haskell, Hensel Phelps Construction, Herzog, HITT, Hoffmann Construction Company, Holder Construction Company, Hunter Roberts Construction Group, J.F. Shea, Kiewit Corporation, Kokosing, Lane Construction, Limbach, Manson Construction Co., Massman Construction Co., McCarthy, Middlesex Corporation, Mortenson, NAXSA, PC Construction, PCL Construction, Phillips & Jordan Inc., Rodgers Builders, Rosendin Electric, Schimenti, Shimmick, Skanska, Stacy & Witbeck, Structural Group, Suffolk Construction, Sukut Construction, Sundt Construction, Superior Construction, Terracon, Traylor, Turner, Walsh, Webcor Concrete, Willmeng Construction, Yates, Zachry.

Commanditaires de la Semaine de la sécurité 2023

Commanditaire principal : AGC of America

Commanditaires supplémentaires : The Beavers, Chubb, Construction Industry Round Table (CIRT), GPRS (Ground Penetrating Radar System), JMJ Consultants, Kask Helmets, Milwaukee Tool, National Academy of Construction (NAC), The Moles, Travelers, Zurich

SOURCE Construction Safety Week

Communiqué envoyé le 12 avril 2023 à 09:46 et diffusé par :