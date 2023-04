Loftware et Epson annoncent un partenariat pour révolutionner les flux de travail en matière d'étiquetage





La solution commune améliore la précision et la productivité et réduit les coûts des étiquettes préimprimées

PORTSMOUTH, New Hampshire, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- Loftware, le plus grand fournisseur mondial d'étiquetage d'entreprise et de gestion des illustrations basé sur le cloud, et Seiko Epson Corporation (TSE : 6724, « Epson »), le leader mondial des imprimantes d'étiquettes couleur, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique qui vise à révolutionner les flux de travail des clients en matière d'étiquetage.

Epson et Loftware vont collaborer pour développer des solutions d'impression couleur en une étape basées sur le cloud afin d'améliorer l'efficacité de l'impression et la facilité d'utilisation. Les entreprises réduiront les obstacles à l'impression d'étiquettes couleur à la demande grâce à une intégration transparente avec SAP et d'autres systèmes d'entreprise de premier plan.

Ce partenariat permettra d'intégrer la gamme d'imprimantes d'étiquettes couleur Epson ColorWorks aux plateformes NiceLabel Cloud de Loftware. Les entreprises pourront imprimer à partir de NiceLabel Cloud directement sur les imprimantes Epson ColorWorks connectées au cloud. Cela permettra d'améliorer la productivité, de réduire la dépendance des clients vis-à-vis de l'informatique, de minimiser les erreurs d'impression et de diminuer le coût et l'inventaire des étiquettes pré-imprimées.

Le partenariat entre Epson et Loftware fait suite à une forte augmentation de la demande de solutions d'étiquetage couleur à haute productivité, les entreprises ayant investi dans l'amélioration de leur chaîne d'approvisionnement, pendant et après la pandémie de COVID-19. La demande a particulièrement augmenté parmi les entreprises qui utilisent les systèmes ERP et SAP EHS et qui prévoient de migrer vers S/4 HANA et le cloud. Ces entreprises gèrent des installations de production, d'entreposage et de distribution et opèrent dans de nombreux segments industriels, notamment les produits chimiques, les appareils médicaux, les produits pharmaceutiques, l'électronique, l'automobile, l'aérospatiale et le commerce de détail.

La collaboration Epson-Loftware répond à une demande croissante des entreprises pour l'utilisation de la couleur sur les produits, les cartons et les étiquettes de palettes à des fins d'identification. De plus, les entreprises des secteurs de la chimie (SGH), des dispositifs médicaux et de la pharmacie sont confrontées au besoin urgent de se conformer aux réglementations internationales en matière d'étiquetage qui exigent de la couleur. Grâce à l'intégration des imprimantes d'étiquettes couleur Epson avec les plateformes NiceLabel Cloud de Loftware, les entreprises qui utilisent l'impression en 2 étapes pour imprimer des étiquettes couleur peuvent désormais passer à l'impression d'étiquettes couleur à la demande en 1 étape, moins coûteuse et moins source d'erreurs.

« Nous nous associons à Epson pour aider les entreprises de toutes tailles à transférer leur étiquetage dans le cloud », a déclaré Paul Vogt, vice-président des stratégies de canaux et d'alliances chez Loftware. « Les entreprises adoptent les meilleures solutions d'étiquetage partenaires et l'impression d'étiquettes couleur en une seule étape pour apporter des améliorations radicales à leurs opérations d'impression de la chaîne d'approvisionnement. Nous sommes ravis de collaborer avec Epson pour apporter une telle transformation. »

Cette collaboration apportera plusieurs avantages importants aux clients. Les entreprises auront la possibilité d'imprimer des étiquettes efficacement et rapidement sans manquer les délais de production et d'expédition. Elles réduiront le gaspillage en éliminant les stocks d'étiquettes restants et inutilisés lorsque le format d'une étiquette change. En outre, les entreprises n'auront plus à gérer l'inventaire des stocks d'étiquettes destinés aux achats urgents ou aux clients. Enfin, les clients n'auront plus besoin d'acheter des étiquettes préimprimées à faible tirage, plus coûteuses, mais pourront utiliser des stocks d'étiquettes vierges standard à faible coût.

« Il est essentiel d'être prêt à s'adapter aux tendances du cloud », a déclaré Junkichi Yoshida, directeur général et directeur de l'exploitation de la division des solutions d'impression d'Epson. « Notre objectif est de stimuler la croissance de l'impression couleur à la demande dans divers types d'entreprises et d'applications en améliorant encore la qualité de notre technologie d'impression d'étiquettes et en optimisant à la fois le matériel et les solutions. Ce partenariat avec Loftware est essentiel pour le futur développement de notre activité, car en proposant l'impression en cloud, nos imprimantes Colorworks peuvent se connecter aux systèmes des entreprises clientes dans de nombreux secteurs. »

Pour en savoir plus, consultez le site Web d'Epson ici et ici.

À propos de Loftware

Loftware?est le plus grand fournisseur mondial de solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise basées sur le cloud, offrant une plateforme de solutions d'étiquetage de bout en bout pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Présente dans le monde entier avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Slovénie, en Chine et à Singapour, Loftware compte plus de 35 ans d'expertise dans la résolution des problèmes d'étiquetage. La société aide les entreprises à améliorer la précision, la traçabilité et la conformité tout en améliorant la qualité, la rapidité et l'efficacité de leur étiquetage. En tant que principal fournisseur mondial de solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise, mais aussi d'étiquetage d'essais cliniques et de gestion de contenu, Loftware favorise l'agilité de la chaîne d'approvisionnement, soutient l'évolution des réglementations et optimise les opérations commerciales d'un large éventail de secteurs. Parmi eux : l'automobile, les produits chimiques, les produits de consommation, l'électronique, l'alimentation et les boissons, la fabrication, les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, la vente au détail et le prêt-à-porter.

À propos d'Epson

Epson est un leader technologique mondial dont la philosophie d'innovation efficace, compacte et précise enrichit les vies et contribue à créer un monde meilleur. L'entreprise se concentre sur la résolution de problèmes de société grâce à des innovations dans les domaines de l'impression domestique et bureautique, de l'impression commerciale et industrielle, de la fabrication, des visuels et du style de vie. L'objectif d'Epson est de devenir carbone négatif et d'éliminer l'utilisation de ressources souterraines épuisables telles que le pétrole et le métal d'ici 2050. Dirigé par la société japonaise Seiko Epson Corporation, le groupe mondial Epson génère des ventes annuelles de plus de 1 000 milliards de yens. corporate.epson/en/

Contacts pour les médias :

Laura Hindley, directrice des relations publiques et de la communication chez Loftware : [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1658239/3979719/Loftware_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 12 avril 2023 à 08:15 et diffusé par :