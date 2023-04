Bell a engagé des poursuites contre la personne accusée d'avoir volé du cuivre afin d'aider à prévenir le vandalisme de ses réseaux





Plus de 170 incidents de vol de cuivre au cours des 15 derniers mois sur le réseau de Bell, principalement au Nouveau-Brunswick, en Ontario et dans le nord du Québec

et dans le nord du Québec Plus de trois millions de dollars en dommages occasionnés à des structures vitales et des centaines d'heures d'interruption de service pour les clients

Bell demande aux gouvernements provinciaux et fédéral de hausser les amendes et d'apporter des modifications au Code pénal afin de protéger les infrastructures essentielles

MONTRÉAL, le 12 avril 2023 /CNW/ - Bell a récemment engagé des poursuites contre Sylvain Fleury, qui a été arrêté par la police pour le vol de câbles en cuivre de Bell Canada.

« Les poursuites judiciaires engagées constituent une autre mesure que nous prenons pour protéger nos infrastructures essentielles contre les vols et actes de vandalisme récurrents. Des réseaux de communication fiables sont essentiels à tous, car ils permettent entre autres aux gens d'exploiter leur entreprise, de rester informés et de contacter les services d'urgence. Ayant compté plus de 170 incidents de vandalisme au cours des 15 derniers mois, nous constatons que le recours à des systèmes d'alarme et de sécurité supplémentaires ainsi que le soutien des services policiers municipaux et provinciaux ne sont pas suffisants. Nous avons besoin de l'aide des gouvernements; nous souhaitons qu'ils accordent la priorité à la hausse des amendes et à l'apport de modifications au Code pénal afin de protéger nos infrastructures essentielles. »

- Nick Payant, vice-président, services d'exploitation et réseau principal (Bell)

Bell a l'intention de poursuivre vigoureusement en justice les auteurs de ce crime et de tout crime futur commis par des individus ou des ferrailleurs concernant le vol ou le trafic de câbles en cuivre.

Le nombre d'incidents de vol de cuivre est en hausse. Les vandales coupent et retirent les câbles de télécommunications des poteaux pour voler les câbles en cuivre qu'ils contiennent en vue de les revendre contre de l'argent comptant. Chaque incident nécessite des réparations dont la durée peut varier de 10 à 12 heures. Pendant cette période, il est possible que les clients n'aient pas accès à leurs services Internet, de télévision et de téléphonie résidentielle, ce qui nuit à leur capacité de contacter les services d'urgence.

Bell demande donc aux gouvernements provinciaux et fédéral d'aider les fournisseurs de services de communication à améliorer la résilience des réseaux de télécommunications du Canada. Ils doivent prendre des mesures audacieuses et rapides pour augmenter les amendes et apporter des modifications au Code pénal afin de refléter la nature essentielle de ces importantes infrastructures sur la sécurité de ce pays.

