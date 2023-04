/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire de la vice-première ministre pour le mercredi 12 avril 2023/

SNC-Lavalin , une société mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés avec des bureaux dans le monde entier, fournira des services de conception et d'ingénierie dans le cadre de la construction...

Hausse de 7 % des revenus consolidés au premier trimestre de 2023, soutenue par la croissance de 9 % des revenus tirés d'EGRIFTA SVMD et la croissance de 5 % des revenus tirés de TrogarzoMDDépôt du protocole révisé concernant l'essai clinique de...

Selon un nouveau rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), les propriétaires de PME et les spécialistes des impôts attribuent à l'ARC la note globale de « C » (satisfaisante) pour la qualité de ses services. Bien que...

Mettant de l'avant une multitude de disciplines artistiques, les célébrations du centenaire de Jean Paul Riopelle s'étendront aux quatre coins de la francophonie et de la France, où le réputé artiste canadien a passé près...