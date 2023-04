Salon Interpack 2023 : Rockwell Automation accélère la transformation numérique du secteur de l'emballage





La société présente ses technologies et solutions pour améliorer la productivité et réduire le coût total de possession des industriels de l'emballage.

BRUXELLES, le 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- A l'occasion du salon Interpack 2023 qui se tiendra du 4 au 10 mai à Düsseldorf (Allemagne), Rockwell Automation, la plus grande entreprise mondiale spécialisée dans l'automatisation industrielle et la transformation numérique, présentera ses dernières technologies et solutions conçues pour améliorer la productivité et réduire le coût total de possession du secteur de l'emballage.

Tout au long de cet événement, Rockwell Automation dévoilera comment ses technologies et ses solutions peuvent aider les équipementiers (OEM) et les utilisateurs finaux, tous secteurs d'activité confondus, à renforcer leur résilience, leur agilité et leur durabilité, grâce à des solutions ouvertes, connectées et évolutives. La Société exposera également des technologies que les entreprises du secteur peuvent utiliser pour concevoir, exploiter, entretenir et protéger efficacement leur activité grâce à des solutions d'information et des dispositifs intelligents.

Les technologies présentées seront les suivantes :

Logiciel de jumeau numérique dynamique Interactive Emulate3Dtm : la mise en service virtuelle permet de réduire les risques inhérents aux investissements consacrés à l'automatisation.

: la mise en service virtuelle permet de réduire les risques inhérents aux investissements consacrés à l'automatisation. Avec les servovariateurs répartis ArmorKinetix, les fabricants disposent d'une solution de contrôle de mouvement décentralisée qui leur permet de simplifier les conceptions et de construire des machines plus intelligentes.

les fabricants disposent d'une solution de contrôle de mouvement décentralisée qui leur permet de simplifier les conceptions et de construire des machines plus intelligentes. Technologie MagneMotion® : conçu pour déplacer rapidement et efficacement des charges légères, ce système de convoyeur intelligent utilise des moteurs linéaires modulaires et évolutifs qui permettent de commander séparément plusieurs moteurs sur des trajectoires droites ou curvilignes.

: conçu pour déplacer rapidement et efficacement des charges légères, ce système de convoyeur intelligent utilise des moteurs linéaires modulaires et évolutifs qui permettent de commander séparément plusieurs moteurs sur des trajectoires droites ou curvilignes. Fiix : ce système informatisé de gestion de la maintenance (CMMS ? Computerized Maintenance Management System) basé sur le cloud et l'IA aide les entreprises à gérer l'ensemble de leurs opérations de maintenance, soit plusieurs milliers d'actifs, bons de travail et pièces, depuis une plateforme unique et en quelques clics.

Ce portefeuille complet permet aux clients d'identifier les opportunités et de remplir leurs objectifs métier en exploitant les technologies numériques d'un bout à l'autre de leur chaîne de valeur, en fournissant des solutions connectées plus intelligentes, plus durables et plus sûres.

Partenaire OEM Gold, la société SN Maschinenbau sera présente sur le stand de Rockwell Automation où elle présentera ses machines d'ensachage à grande vitesse qui utilisent la solution iTRAK, un système de déplacement de préhenseurs à moteur linéaire, modulaire et évolutif conçu pour la manipulation de sachets, proposé par Rockwell Automation.

Kezzler, partenaire de Rockwell Automation, sera également installé dans le même stand. La société est spécialisée dans la sérialisation, le suivi et la traçabilité avec une plateforme de numérisation et de traçabilité des produits basée sur le Cloud.

« Rockwell Automation fournit l'expertise et la technologie nécessaires pour répondre aux besoins de ses clients à toutes les étapes de la chaîne de production, avec notamment les services de cybersécurité qui protègent l'intégrité des opérations de fabrication intelligente et les solutions de développement durable qui s'appuient sur des données et des informations pertinentes pour améliorer la productivité, et accroître l'efficacité tout en minimisant la consommation d'énergie », a déclaré Roger Gaemperle, directeur de la stratégie industrielle et du marketing, en charge des biens de consommation emballés et de sciences de la vie EMEA de Rockwell Automation.

Pour découvrir l'industrie de l'emballage et du traitement sous un nouveau jour, visitez le stand Rockwell Automation au stand C40, hall 6.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2047317/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

