Juste à temps pour le Jour de la Terre : TÜV SÜD certifie la solution d'énergie durable et propre de Jackery avec Carbon Footprint

FRANCFORT, Allemagne, 12 avril 2023 /PRNewswire/ -- Vivre en harmonie avec la nature : un thème du Jour de la Terre (22 avril 2023), sur lequel les initiateurs veulent donner une impulsion pour un mode de vie plus vert. L'accent est mis sur le potentiel d'économie de ressources et d'énergie dans notre façon de vivre et de travailler. En tant que pionnier de l'alimentation électrique mobile durable, Jackery s'est consacré à ce sujet et propose des solutions solaires portables pour l'utilisation d'énergie propre - que ce soit sur la route pour les amateurs de camping et de plein air ainsi que sur les bateaux, dans le jardin familial ou comme une alimentation de secours pour les appareils individuels à la maison.

La réduction du CO 2 et l'optimisation de l'empreinte écologique dans la lutte contre le changement climatique jouent non seulement un rôle dans l'utilisation des produits Jackery, mais également tout au long du cycle de vie et de production. TÜV SÜD confirme ces efforts juste à temps pour le Jour de la Terre et certifie le générateur solaire 2000 Pro avec l'« Product Carbon Footprint ». Composé d'une centrale électrique puissante comme alimentation électrique mobile et du module solaire pliable très efficace SolarSaga 200, le générateur solaire fournit de l'électricité verte partout où vous en avez besoin.

« La vérification par TÜV SÜD confirme nos efforts pour économiser les ressources à tous les niveaux. Nous sommes fiers de notre contribution à la protection de l'environnement et poursuivons notre vision de fournir un accès à l'énergie verte au plus grand nombre », déclare Ricky Ma, responsable EMEA chez Jackery : « Le développement de solutions énergétiques durables et propres est notre passion, en nous concentrant non seulement sur l'optimisation du bilan CO 2 des utilisateurs, mais également sur l'amélioration continue de l'empreinte écologique tout au long du cycle de vie du produit, y compris la production. »

Comme pour le générateur solaire certifié 2000 Pro, les considérations environnementales guident chaque nouveau développement de Jackery. C'est également le cas du nouveau Solar Generator 3000 Pro, qui sera disponible sur fr.jackery.com à partir du 17 avril 2023. L'ensemble composé de la centrale Jackery la plus puissante à ce jour, l'Explorer 3000 Pro, et de deux panneaux solaires pliables de 200 Watt, offre de l'énergie pour toutes les occasions grâce à 3 024 Wh et une puissance de sortie de 3 000 Watt.

Chance de gagner le Jour de la Terre

Jackery souhaite impliquer encore plus ses clients dans son engagement en faveur du développement durable et lance une courte enquête sur le thème de la réduction des émissions de CO 2 le 22 avril sur fr.jackery.com . Il ne s'agit pas seulement des efforts de développement durable des utilisateurs - ils peuvent également voter pour leur projet préféré, qui, selon eux, devrait être davantage promu. De plus, ils recevront une carte Carbon Cut Pro à partager sur les réseaux sociaux pour tenter de gagner un Jackery Explorer 240 et un bon de 50 euros pour la boutique en ligne Jackery.

