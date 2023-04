CiDRA signe un contrat de services pour un dégrossisseur de circuit de broyage pionnier au site minier Carrapateena d'OZ Minerals





OZ Minerals et CiDRA Minerals Processing Inc. (« CiDRA ») ont commandé une étude d'ingénierie et de conception front end (« FEED ») pour une mise en oeuvre à grande échelle de la nouvelle technologie de séparation des minéraux de CiDRA sur le site minier Carrapateena. L'application de la nouvelle technologie de CiDRA en tant que dégrossisseur de circuit de broyage aidera à éliminer les matériaux grossiers des charges circulantes du circuit de broyage, ce qui permettra une augmentation du rendement du site.

Parmi les nombreux avantages apportés par la technologie de CiDRA, l'augmentation du rendement fourni par le dégrossisseur de circuit de broyage est obtenue sans augmenter la consommation énergétique totale, ce qui se traduit par une réduction de 20 % de l'énergie par unité de tonne.

Worley Ltd. fournira des services de conception d'ingénierie front end (FEED) pour le projet. Les services seront exécutés par les équipes de Worley à Adélaïde, Calgary et en détachement de l'installation de CiDRA à Wallingford, Connecticut. Ces services suivent la phase pré-FEED du projet, que Worley a récemment achevée.

Après la décision finale d'investissement et la sélection par OZ Minerals pour l'avancement du projet, CiDRA et Worley s'attendent à négocier les phases ultérieures d'ingénierie et d'exécution détaillées du projet.

Le partenariat entre Worley, CiDRA et OZ Minerals illustre un engagement collectif unique à accélérer efficacement la production mondiale de cuivre et à avancer vers l'électrification mondiale pour atteindre l'objectif zéro émission nette d'une manière responsable, équitable et durable.

« CiDRA possède une longue expérience dans la fourniture de solutions innovantes d'optimisation des processus au secteur mondial du traitement des minéraux, et à travers notre histoire, nous avons compté sur des partenaires partageant les mêmes valeurs pour commercialiser notre technologie. Depuis le début de 2022, nous travaillons en étroite collaboration avec OZ Minerals pour évaluer et innover notre technologie P29 afin de les aider à atteindre leurs objectifs d'expansion à long terme. Nous sommes ravis de notre partenariat avec Worley pour fournir notre technologie pionnière d'une manière collaborative et efficace », déclare Paul Rothman, président de CiDRA.

« En tant que société mondiale de services professionnels dont le siège est en Australie, nous sommes heureux de nous engager dans ce projet important. Notre partenariat avec CiDRA et OZ Minerals est une façon d'aider nos clients à adapter les actifs existants afin d'améliorer l'efficience et la récupération des minéraux, tout en soutenant notre orientation stratégique sur la durabilité et la création d'un monde plus durable », déclare Nick Bell, responsable sectoriel mondial des mines, des minéraux et des métaux chez Worley.

Joe Seppelt, responsable du traitement à la mine Carrapateena d'OZ Minerals : « OZ Minerals est ravi de travailler avec les équipes de CiDRA et Worley sur ce projet de classe mondiale. Nous considérons l'étude FEED comme une première étape cruciale dans le déploiement de la technologie de dégrossissement de circuit de broyage de CiDRA pour nous permettre d'augmenter le rendement de notre usine tout en maintenant les récupérations à Carrapateena, inégalées dans le secteur. »

À propos de CiDRA Minerals Processing Inc.

CiDRA Minerals Processing développe des technologies et des solutions avancées qui créent de nouveaux paradigmes dans l'industrie de la transformation des minéraux en mettant l'accent sur l'augmentation de la valeur de l'entreprise grâce à l'optimisation, l'augmentation des récupérations et l'amélioration de la durabilité des ressources limitées et précieuses. CiDRA Minerals Processing fournit des solutions de mesure et de contrôle à plus de 460 sites miniers dans 46 pays.

À propos de Worley Ltd.

Worley est une société internationale basée en Australie dont l'objectif est de fournir un monde plus durable. Worley est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services professionnels de projets et d'actifs dans les secteurs de l'énergie, des produits chimiques et des ressources. En tant que prestataire de services basé sur le savoir, nous utilisons nos connaissances et nos capacités pour aider nos clients à réduire leurs émissions et à avancer vers un avenir à faible intensité de carbone. Worley Limited est cotée à l'Australian Securities Exchange (ASX : WOR).

À propos d'OZ Minerals Ltd

Chez OZ Minerals, nous nous efforçons de rester à la pointe de la modernité. Nous sommes guidés par notre objectif visant à « aller au-delà du champ des possibles pour améliorer le quotidien ». Ce n'est que lorsque nous créerons de la valeur pour toutes nos parties prenantes que nous réussirons et deviendrons durables. L'OZWay, notre structure de systèmes et de comportements, nous guide tout en nous donnant la liberté et les moyens d'atteindre nos objectifs. Nous sommes passionnés par la création d'une culture inclusive dans laquelle chacun peut remettre en question le statu quo, innover, apprendre et grandir ensemble. Nous cherchons à explorer, exploiter et vendre des minéraux modernes de manière éthique et responsable. Ce faisant, nous contribuons à un avenir à faible intensité de carbone et à un bien-être économique qui, à son tour, nous aide à atteindre notre objectif et à contribuer à un avenir meilleur.

