DISCOVERY LIFE SCIENCES ACQUIERT REACHBIO RESEARCH LABS





Acquisition visant à renforcer les capacités en biologie cellulaire et à accélérer l'évaluation de nouvelles cibles médicamenteuses potentielles

HUNTSVILLE, Alabama, 11 avril 2023 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciencestm (Discovery), les Biospecimen and Biomarker Specialiststm (les spécialistes en biospécimens et en biomarqueurs), a acquis ReachBio Research Labs (ReachBio®), une société basée à Seattle et spécialisée dans les essais cellulaires, l'hématotoxicité prédictive et les services de criblage de médicaments. Cette acquisition permettra à Discovery d'élargir son offre consolidée de découverte de médicaments et de développement préclinique afin de donner aux clients l'accès à une gamme plus large de services innovants et spécialisés en biologie cellulaire.

Connu sous le nom de The Cell Biology Expertstm (les experts de la biologie cellulaire), ReachBio a été fondé en 2007. L'expertise de l'entreprise englobe la biologie cellulaire primaire avec un accent particulier sur les essais de cellules souches du sang et de la moelle osseuse. ReachBio soutient la recherche fondamentale de ses clients dans de multiples domaines thérapeutiques. Elle fournit des évaluations de la réponse immunitaire et de la toxicité de nouvelles cibles médicamenteuses dans les domaines des maladies hématologiques, de la thérapie cellulaire et génique, de l'immunologie, de l'oncologie et de l'immuno-oncologie.

Discovery a augmenté ses investissements stratégiques dans les services innovants de développement préclinique. L'acquisition de ReachBio accélère la croissance continue de ses services de biologie cellulaire et de toxicologie, en complément des acquisitions précédentes d'IVAL et de l'unité commerciale Gentest® de Corning. L'expertise de ReachBio en matière de développement d'essais de biologie cellulaire et de services d'interprétation est largement utilisée pour évaluer la toxicité potentielle de nouveaux médicaments candidats, ce qui permet aux clients de prendre des décisions précoces et éclairées sur la sécurité et l'efficacité potentielle des médicaments candidats.

L'adoption de le Modernization Act 2.0 de la FDA l'année dernière a réduit l'obligation d'effectuer des tests sur les animaux, ce qui permet aux essais prédictifs avancés de formation de colonies de ReachBio d'accélérer la soumission des demandes de nouveaux médicaments expérimentaux de leurs clients auprès de la FDA.

« Nous sommes très heureux d'accueillir ReachBio au sein de la famille Discovery », a déclaré Glenn Bilawsky, PDG de Discovery. « L'expertise de ReachBio en matière d'essais cellulaires et de criblage de médicaments nous positionne favorablement pour capitaliser sur les récents changements réglementaires et continuer à répondre à l'évolution rapide des besoins de l'industrie pharmaceutique. »

« Joindre nos forces à celles de Discovery est une opportunité passionnante pour nous », a déclaré Emer Clarke, Ph.D., directeur scientifique de ReachBio. « Nous partageons la passion de Discovery pour la science et nous pensons que la combinaison de notre expertise en matière de tests cellulaires et de criblage de médicaments avec les vastes capacités multi-omiques de Discovery nous permettra de fournir une gamme de services plus large et plus stratégique aux clients de l'industrie pharmaceutique. Ensemble, nous accélérerons encore l'avancement de la découverte et du développement de médicaments afin d'améliorer les résultats pour les patients. »

À propos de Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences est l'entreprise spécialiste de l'analyse des échantillons biologiques et des biomarqueurs, qui combine l'un des plus grands réseaux d'approvisionnement et d'inventaire d'échantillons biologiques commerciaux au monde avec des laboratoires de services de biomarqueurs multiomiques prééminents, qui incluent, notamment, des services en génomique, biomarqueurs tissulaires, protéomique et cytométrie en flux, pour accélérer les nouvelles thérapies soutenues par des programmes de biomarqueurs et de diagnostics compagnons pour le cancer, les maladies infectieuses et d'autres conditions rares et complexes.

Grâce à AllCells®, notre division de thérapie cellulaire et génique, nous maintenons le plus grand pool de donneurs rappelables afin de fournir du matériel cellulaire humain frais et cryoconservé de qualité clinique (BPF) et à usage exclusif pour la recherche (RUO), afin de soutenir les programmes de thérapie cellulaire et génique à n'importe quelle phase de développement et à n'importe quelle échelle.

L'expertise scientifique de premier plan de Discovery, l'envergure des opérations mondiales et l'utilisation innovante des technologies actuelles permettent aux clients d'obtenir des résultats afin de prendre des décisions critiques en matière de recherche et de développement à une vitesse de pointe. We are Science at your Servicetm! (Nous sommes la Science à votre service !). Pour plus d'informations, consultez le site dls.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 11 avril 2023 à 16:06 et diffusé par :