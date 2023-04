Le Rapport sur les dons annuel de CanaDon tire la sonnette d'alarme : 57 % des organismes de bienfaisance canadiens ne sont pas en mesure de répondre à la demande croissante de services





TORONTO, 11 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CanaDon , la plus grande plateforme au pays permettant de verser et de recueillir des dons en ligne au pays, a publié aujourd'hui la sixième édition de son Rapport sur les dons : un regard annuel sur le secteur caritatif et l'état des dons qui souligne quelques nouvelles découvertes alarmantes. Le rapport complet en ligne est disponible ici .



Résultats clés du Rapport sur les dons de 2023

Le rapport cerne un large éventail de questions et de défis liés à l'état des dons et à la santé du secteur caritatif au Canada. La croissance sans précédent de la demande de services caritatifs, aggravée par l'inflation et les baisses de revenus, signale l'émergence de graves défis dans le secteur. Le rapport met en évidence les points clés suivants :

L'augmentation de la demande pose un défi aux organismes de bienfaisance . 40 % des organismes signalent aujourd'hui des niveaux de demande plus élevés qu'avant la pandémie. 57 % déclarent ne pas être en mesure de répondre à la demande actuelle pour leurs services, 22 % déclarant que la demande dépasse considérablement leur capacité. Moins d'un tiers déclarent que les ressources actuelles de leur organisme permettent de répondre à la demande. En octobre 2022, deux Canadiens sur dix (22 %) indiquaient avoir l'intention de recourir à des services caritatifs pour répondre à des besoins essentiels au cours des six prochains mois.





40 % des organismes signalent aujourd'hui des niveaux de demande plus élevés qu'avant la pandémie. 57 % déclarent ne pas être en mesure de répondre à la demande actuelle pour leurs services, 22 % déclarant que la demande dépasse considérablement leur capacité. Moins d'un tiers déclarent que les ressources actuelles de leur organisme permettent de répondre à la demande. En octobre 2022, deux Canadiens sur dix (22 %) indiquaient avoir l'intention de recourir à des services caritatifs pour répondre à des besoins essentiels au cours des six prochains mois. Les fonds recueillis ne gardent pas le rythme de la demande de services ni l'augmentation des coûts de la prestation de programmes. Le rapport dévoile que malgré l'incapacité de la plupart des organismes de répondre à la demande, on signale que les fonds recueillis sont en baisse pour de nombreux organismes. Moins de la moitié des organismes interrogés (45 %) déclarent que les niveaux de financement sont égaux à ceux d'avant la pandémie, tandis qu'un tiers (31 %) affirment que celui-ci est inférieur. Seuls 12 % des organismes de bienfaisance rapportent que leurs résultats actuels en matière de collecte de fonds sont supérieurs aux niveaux d'avant la pandémie.



Le Rapport sur les dons de 2023 souligne également que les dons des particuliers, des entreprises et d'autres organismes de bienfaisance sont tous en baisse, avec beaucoup plus d'organismes de bienfaisance signalant une baisse des dons dans toutes les principales sources de financement que ceux signalant une augmentation. Le résultat net (les organismes de bienfaisance rapportant une diminution moins ceux rapportant une augmentation) constitue une source de préoccupation considérable; il s'élève en effet à -30,7 %, -19,3 %, 4,3 % et -11,6 % pour les dons des particuliers, des sociétés, du gouvernement et des organismes de bienfaisance, respectivement. Les dons du gouvernement étaient la seule source de financement ayant un score net positif de 4,3 %.

L'inflation intensifie la demande de services, ce qui augmente les coûts liés aux prestations de services et au personnel. De la dotation en personnel à la prestation des programmes, les organismes de bienfaisance sont gravement touchés par l'inflation avec des défis dans l'ensemble de leurs activités. 80 % des organismes signalent que l'inflation a eu un impact sur leurs coûts de prestation de services, alors que le financement n'a pas augmenté pour répondre à cette demande. 44 % indiquent que les salaires du personnel ont augmenté en raison de l'inflation, mais sans augmentation du financement, la seule option consiste à réduire les dépenses au moment où les Canadiens en ont le plus besoin.





De la dotation en personnel à la prestation des programmes, les organismes de bienfaisance sont gravement touchés par l'inflation avec des défis dans l'ensemble de leurs activités. 80 % des organismes signalent que l'inflation a eu un impact sur leurs coûts de prestation de services, alors que le financement n'a pas augmenté pour répondre à cette demande. 44 % indiquent que les salaires du personnel ont augmenté en raison de l'inflation, mais sans augmentation du financement, la seule option consiste à réduire les dépenses au moment où les Canadiens en ont le plus besoin. Moins de bénévoles offrent leur aide. De nombreux organismes de bienfaisance continuent de lutter pour reconstruire leurs programmes de bénévolat à la suite de la pandémie, 55 % d'entre eux déclarant avoir moins de bénévoles qu'avant la pandémie.





De nombreux organismes de bienfaisance continuent de lutter pour reconstruire leurs programmes de bénévolat à la suite de la pandémie, 55 % d'entre eux déclarant avoir moins de bénévoles qu'avant la pandémie. L'épuisement professionnel est une grave préoccupation. Après l'inflation, l'épuisement du personnel est la deuxième préoccupation principale des organismes de bienfaisance aujourd'hui. Près de 60 % déclarent avoir le même nombre d'employés rémunérés malgré des demandes de service accrues, tandis que 15 % disent avoir réduit leur personnel depuis le début de la pandémie. Seuls 24 % déclarent une augmentation du personnel rémunéré.





Après l'inflation, l'épuisement du personnel est la deuxième préoccupation principale des organismes de bienfaisance aujourd'hui. Près de 60 % déclarent avoir le même nombre d'employés rémunérés malgré des demandes de service accrues, tandis que 15 % disent avoir réduit leur personnel depuis le début de la pandémie. Seuls 24 % déclarent une augmentation du personnel rémunéré. Le financement de secours pour la COVID-19 est critique pour le rétablissement. D'après le sondage, sur les 56 % organismes de bienfaisance qui comptaient sur le financement de secours pour la COVID-19, beaucoup courent un risque sans celui-ci. 93 % indiquent en effet que le financement était « important » ou « quelque peu important » pour leur organisme. Presque la moitié (48,3 %) déclarent que la perte du financement de soutien du gouvernement pour faire face à la COVID représente un risque modéré à élevé pour la continuité de leur organisme.

« Le rapport de cette année indique très clairement que de nombreux organismes de bienfaisance canadiens commencent à s'effondrer sous la pression de la demande accrue de services et des revenus au point mort, et nous sommes maintenant à un point où la majorité des organismes ne peuvent pas répondre à la demande, a déclaré Duke Chang, président et chef de la direction de CanaDon. Les Canadiens peuvent soutenir les organismes de bienfaisance touchés par ces défis en revenant au bénévolat, en reconnaissant la nécessité de l'argent des donateurs pour financer le renforcement des capacités et en faisant partie du changement en défendant leurs causes préférées auprès de leurs représentants élus. »

Les petits organismes sont exposés à un plus grand risque

Le Rapport sur les dons de 2023 dévoile que, par rapport aux gros organismes, les petits organismes de bienfaisance ne se sont pas aussi bien adaptés aux pressions financières de la première année de la pandémie. Alors que davantage d'organismes ont augmenté leur investissement dans la collecte de fonds pour traverser les périodes difficiles, les petits organismes qui constituent 78 % des organismes de bienfaisance en général (ceux dont les revenus annuels sont inférieurs à 500?000 $) n'ont pas augmenté leur investissement dans les principaux domaines de collecte de fonds. En 2020, les petits organismes de bienfaisance dont les recettes annuelles étaient inférieures à 500?000 $ ont vu leur marge (la différence entre le total des recettes et les dépenses) diminuer de 8 % par rapport à 2019. En revanche, les organismes de bienfaisance de moyenne et grande taille dont les recettes annuelles étaient supérieures à 500?000 $ se sont mieux adaptés à la première année de la pandémie, leur marge ayant diminué de seulement 4 %.

« De nombreux organismes de bienfaisance comme Mealshare ont des conversations difficiles sur leur avenir, a déclaré Mona Pinder, directrice générale de Mealshare, un organisme de bienfaisance qui travaille avec l'industrie hôtelière pour fournir des repas aux jeunes dans le besoin grâce à son réseau de partenaires. Malheureusement, en raison de la hausse des prix des aliments, de la baisse des dons, de l'impact de la pandémie et, maintenant, de l'inflation sur l'industrie de la restauration, nous avons dû prendre la difficile décision de fermer nos portes fin avril. Bien qu'il soit trop tard pour notre organisme, nous espérons que les Canadiens seront en mesure d'intervenir et de soutenir d'autres organismes de bienfaisance qui dirigent des programmes et des services essentiels pour soutenir les Canadiens partout au pays. »

Il y a du travail à faire pour combler l'écart des dons

Depuis le lancement du Rapport sur les dons, CanaDon soulève des inquiétudes concernant l'écart des dons (la différence entre les Canadiens plus âgés qui donnent plus rapidement et les Canadiens plus jeunes qui ne suivent pas le rythme). En plus d'un groupe vieillissant de donateurs, on observe aussi un plus petit groupe de Canadiens qui font des dons : selon les données des déclarations de revenus, seulement 18,4 % des Canadiens font des dons à des organismes de bienfaisance. C'est une baisse alarmante de 11,1 % en 30 ans, dont près de la moitié (5 %) a eu lieu au cours des 10 dernières années seulement.

Bien que de petites améliorations aient été apportées au nombre de Canadiens de moins de 25 ans qui donnent (passant de 5,9 % en 2010 à 6,7 % en 2020), toutes les autres tranches d'âge ont vu leur taux de participation diminuer. Les dons des Canadiens de 25 à 34 ans sont passés de 17,6 % en 2010 à 11,9 % en 2020; ceux des 35-54 ans sont passés de 25,3 % en 2010 à 19 % en 2020; et ceux des 55 ans et plus sont ont chuté de 30 % en 2010 à 23,8 % en 2020. Le rapport note un besoin évident pour les organismes de bienfaisance d'activer de toute urgence la génération Y et la génération X et d'engager de manière proactive des générations encore plus jeunes.

Alors que les organismes de bienfaisance doivent attirer des sympathisants plus jeunes, les données démontrent que les progrès sont au point mort. Près de la moitié (49 %) des répondants déclarent être « insatisfaits » ou « plutôt insatisfaits » de l'engagement de leur organisme de bienfaisance auprès des Canadiens de 18 à 30 ans. Cependant, seulement 22 % déclarent avoir mis en oeuvre une stratégie destinée à échanger avec les jeunes Canadiens.

« Pour lutter contre les tendances désastreuses, les organismes de bienfaisance canadiens doivent se concentrer sur la compréhension de leurs donateurs, établir des relations avec les jeunes Canadiens et les bénévoles, investir dans la capacité, s'attaquer de manière réfléchie à l'épuisement professionnel du personnel et, enfin, adopter une approche holistique de la transformation numérique, ajoute M. Chang. Sans résoudre ces défis croissants auxquels ils sont confrontés, les organismes de bienfaisance canadiens ne seront pas en mesure de concentrer leurs efforts sur la création de l'impact positif et du changement systémique nécessaires pour créer des communautés sûres, saines et dynamiques. »

Au sujet du Rapport sur les dons de 2023

Le Rapport sur les dons de 2023 rassemble des informations et des analyses critiques provenant de plusieurs sources de données. CanaDon a commandé une enquête en ligne à Nanos Research pour aider les Canadiens à comprendre les difficultés affrontées par les organismes de bienfaisance et l'importance de leur soutien financier. Réalisée par 2948 professionnels des organismes de bienfaisance représentant 2860 organismes uniques de tous types et de toutes tailles, l'étude fournit un regard faisant autorité sur l'état du secteur caritatif aujourd'hui. Le rapport utilise également les vastes volumes de données sur les dons en ligne de CanaDon. Ceux-ci comprennent plus de 438 M$ de dons de plus de 962?000 Canadiens appuyant 30?400 organismes de bienfaisance au Canada en 2022 seulement. Environics Analytics a apporté son analyse et ses connaissances sur les tendances démographiques, financières, psychographiques et comportementales dans les données de CanaDon. Imagine Canada a fourni une analyse approfondie et une vérification de diverses données de l'Agence du revenu du Canada.

Au sujet de CanaDon

CanaDon est un organisme de bienfaisance qui fait avancer la philanthropie grâce à la technologie. Pour les Canadiens, elle administre CanDon.org , une destination sûre et fiable pour découvrir et soutenir tous les organismes de bienfaisance au Canada, et S'unir pour changer , où les Canadiens peuvent découvrir certaines causes et soutenir facilement le travail collectif des organismes de bienfaisance qui abordent les causes qui leur tiennent à coeur. CanaDon développe aussi une technologie abordable pour la collecte de fonds, utilisée par plus de 26?000 organismes de bienfaisance, en plus d'offrir une formation et une éducation gratuites afin que, quelle que soit leur taille, tous les organismes de bienfaisance puissent augmenter leur impact et réussir à l'ère numérique. Depuis l'an 2000, plus de 3,8 millions de Canadiens ont versé plus de 2,5 milliards de dollars par l'entremise de CanaDon. Contactez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn .

