BingX s'associe à Legend Trading pour améliorer la passerelle en monnaie fiat et cryptomonnaie





SINGAPOUR, 10 avril 2023 /PRNewswire/ -- BingX, l'une des principales plates-formes d'échanges de cryptomonnaies, est ravie d'annoncer son partenariat stratégique avec Legend Trading, une institution financière mondiale rapide, sécurisée et entièrement enregistrée. Cette intégration vise à faciliter les transactions en monnaies fiat, et à construire une infrastructure de paiement avancée qui permet aux utilisateurs de monnaies fiat de bénéficier d'une expérience fluide avec la cryptomonnaie.

Legend Trading est une société de premier plan spécialisée dans les échanges de cryptomonnaies qui bénéficie de la confiance de plus de 800 clients institutionnels et enregistrée en tant qu'entreprise de services monétaires (MSB). En tant qu'institution financière réglementée, Legend Trading propose Legend Pay, un paiement en tant que service et des services financiers pour les échanges de cryptomonnaies visant à combler le fossé entre les cryptomonnaies et les monnaies fiat. Elle fournit aux utilisateurs des services professionnels d'exécution et de règlement des transactions qui sont discrets, sécurisés et entièrement conformes aux réglementations locales.

Grâce à cette collaboration, les utilisateurs de BingX peuvent profiter d'une expérience de transaction de cryptomonnaies fluide et efficace en retrouvant les actifs disponibles sur leurs comptes bancaires sur la plate-forme. La connexion avec Legend Trading permet aux clients dans plus de 150 pays d'acheter en toute sécurité des cryptomonnaies par le biais de virements bancaires avec plus de 40 monnaies fiat telles que l'USD, la GBP, le CHF, l'EUR, le JPY et le CAD. Il prend en charge la plupart des principaux modes de paiement locaux, y compris, mais sans s'y limiter, ACH, Swift, SEPA, FPS, Visa et Mastercard sont également prises en charge. Un service de trading de niveau institutionnel est intégré à BingX, qui fournit aux utilisateurs un accès aux prix les plus compétitifs entre la monnaie fiat et la cryptomonnaie, et à des liquidités importantes, en toute conformité. Cette infrastructure bancaire étendue permet de faciliter les échanges entre cryptomonnaies et monnaies fiat de grande envergure en réduisant le glissement des prix et le coût des transactions, et de les conclure en quelques secondes. Les utilisateurs peuvent ainsi mieux gérer leurs actifs en utilisant des comptes distincts pour la monnaie fiat et les cryptomonnaies.

« Notre partenariat avec BingX marque une étape importante dans notre mission de connecter le monde TradFi aux crypto-monnaies, en facilitant l'accès aux actifs et services numériques à l'échelle mondiale », a expliqué Hao Chen, PDG de Legend Trading. « Legend Pay offre aux utilisateurs une plus grande variété de moyens d'acheter des crypto-monnaies, leur permettant d'utiliser leurs méthodes d'achat préférées et facilitant des montants d'échange encore plus importants. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Legend Trading pour offrir à nos utilisateurs une expérience de paiement transparente de la monnaie fiat à la cryptomonnaie », a déclaré Elvisco Carrington, responsable des relations publiques et de la communication de BingX. « La diversité des méthodes de paiement, la rapidité des dépôts et des retraits et la conformité aux exigences réglementaires font de Legend Trading le partenaire idéal pour BingX. Cette infrastructure de paiement professionnelle, sécurisée et conforme à la réglementation, garantit une exécution rapide des échanges et une gestion professionnelle des risques. En intégrant les services de Legend Trading, nous pouvons offrir davantage de méthodes de paiement et améliorer l'expérience globale des utilisateurs sur notre plate-forme. Cela nous rapproche également de notre vision qui consiste à construire une passerelle pour le prochain milliard d'utilisateurs de cryptomonnaies. »

À propos de BingX

BingX est une plate-forme d'échange de cryptomonnaies leader du marché, offrant des services de trading au comptant, de dérivés, de copy trading et de grid trading dans plus de 100 pays et régions du monde avec plus de 5 millions d'utilisateurs. BingX met en relation les utilisateurs avec des traders experts et la plate-forme de manière sûre et innovante.

