La Banque Scotia nomme Francisco Aristeguieta à la tête du groupe Opérations internationales





TORONTO, le 10 avril 2023 /CNW/ - La Banque Scotia annonce aujourd'hui la nomination de Francisco Aristeguieta au poste de chef de groupe, Opérations internationales, prenant effet le 1er mai 2023. En dirigeant ce groupe, M. Aristeguieta fera partie de la haute direction de la Banque Scotia.

M. Aristeguieta est un leader aguerri dans le secteur bancaire, comptant plus de 30 ans d'expérience dans de grandes organisations mondiales de services financiers présentes dans tout un éventail de marchés, comme l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient. Il possède une vaste expérience à des postes de haute direction, dans le cadre desquels il a supervisé des opérations nationales et des secteurs d'activité en Amérique latine et dans d'autres marchés internationaux. Tout récemment, M. Aristeguieta était responsable du repositionnement stratégique des services d'actifs à l'échelle mondiale d'une grande institution financière présente aux États-Unis, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine.

« Francisco est un leader expérimenté qui fait bouger les choses, comme en témoigne sa feuille de route éloquente en matière de résultats, lui qui a dirigé de multiples secteurs d'activité de grandes organisations de services financiers dans divers marchés du monde, dont l'Amérique latine, explique Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Son expertise et son leadership nous aideront à stimuler l'engagement et à répondre aux besoins de nos clients dans nos marchés internationaux. Alors que nous avons prévu d'actualiser notre stratégie cette année, Francisco viendra renforcer notre équipe de direction et jouera un rôle central en nous aidant à produire une croissance rentable et durable à long terme pour nos actionnaires. »

Par ailleurs, Ignacio « Nacho » Deschamps a annoncé son intention de prendre sa retraite de la Banque Scotia à la fin du mois d'avril. Depuis son arrivée en 2016, il a joué un rôle de premier plan à la tête du groupe Opérations internationales en menant notre virage numérique dans tous les pays où la Banque est présente.

« Nacho est un dirigeant remarquable qui connaît à fond l'Amérique latine. Durant ses années de service à la Banque, il a remodelé notre présence internationale, mené avec succès nos activités internationales pendant la pandémie, et mis sur pied des activités bancaires très concurrentielles dans nos marchés clés. Nacho a aussi supervisé la transformation numérique de toute la Banque, amenant l'équipe à déployer des solutions numériques partout où nous sommes présents pour améliorer l'expérience des employés et des clients, poursuit M. Thomson. Je veux le remercier pour son leadership et son apport, grâce auxquels nous sommes aujourd'hui une banque résolument axée sur les clients et orientée vers le numérique. »

« J'ai été vraiment privilégié de travailler avec une équipe gagnante, les BanquiersScotia, depuis sept ans pour amener la Banque à être un chef de file du numérique et à rehausser l'expérience de ses employés et de ses clients, souligne Nacho Deschamps, chef de groupe, Opérations internationales et Transformation numérique, à la Banque Scotia. J'ai été inspiré par le dévouement et la passion de nos dirigeants et de nos équipes au Chili, au Mexique, au Pérou, en Colombie, dans les Antilles anglaises et dans nos autres marchés, en vue d'ériger la meilleure banque pour les collectivités et les pays où nous sommes présents, aujourd'hui et pour l'avenir de tous. Je suis vraiment optimiste au sujet de l'avenir de la Banque sous la gouverne de Scott, et je souhaite à ce dernier, ainsi qu'à Francisco, beaucoup de succès alors que s'ouvre le prochain chapitre de la Banque. »

Faits saillants de la carrière de Francisco Aristeguieta :

À titre de chef de la direction des services institutionnels de State Street, M. Aristeguieta a géré plus de 85 % du revenu de la banque à l'échelle mondiale, en ayant dirigé le repositionnement stratégique des services d'actifs dans le but de passer d'une approche axée sur les opérations à une approche axée sur le client.

% du revenu de la banque à l'échelle mondiale, en ayant dirigé le repositionnement stratégique des services d'actifs dans le but de passer d'une approche axée sur les opérations à une approche axée sur le client. À Citigroup, M. Aristeguieta a travaillé autant du côté des particuliers que des institutions, à titre de responsable de l'Amérique latine et de la région de l'Asie-Pacifique; ces activités représentaient des revenus de plus de 15 milliards de dollars.

Aristeguieta a travaillé autant du côté des particuliers que des institutions, à titre de responsable de l'Amérique latine et de la région de l'Asie-Pacifique; ces activités représentaient des revenus de plus de 15 milliards de dollars. Au cours de ses 25 ans de service à Citigroup, M. Aristeguieta a amené les unités responsables des cartes, des services aux particuliers et de la gestion de patrimoine à faire le virage vers le numérique, en Asie et au Moyen-Orient. Il a aussi dirigé le groupe des services mondiaux de transactions en Amérique latine et au Mexique et mis en place avec succès des changements et une transformation dans la plupart des marchés de la région, ce qui a mené à des gains d'efficacité et une croissance durable du revenu.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à plus de 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 10 avril 2023 à 07:00 et diffusé par :