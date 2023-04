Les premiers clients de Fibank en Bulgarie peuvent effectuer des virements mobiles P2P blink





SOFIA, Bulgarie, 9 avril 2023 /PRNewswire/ -- Suite au lancement des transferts de compte instantanés de blink en 2022, Fibank (First Investment Bank) offre désormais à ses clients de détail la possibilité d'effectuer également des paiements mobiles instantanés à l'aide du service P2P de blink .

Ainsi, First Investment Bank continue d'élargir son portefeuille de produits bancaires en ligne, étant la première en Bulgarie à proposer le service via son application mobile My Fibank.

Les transferts mobiles instantanés Blink P2P sont disponibles pour les clients disposant de droits bancaires actifs dans My Fibank. Le payeur et le bénéficiaire doivent être inscrits au service. Les clients doivent télécharger une version mise à jour de My Fibank et spécifier le numéro de téléphone mobile et le numéro de compte du destinataire du transfert P2P blink. Pour le moment, les transferts en BGN sont disponibles et leur temps de traitement ne prend que quelques secondes. Fibank est la première banque en Bulgarie à proposer le service mobile P2P blink du système national de cartes et de paiement, qui fait partie de BORIKA AD. D'autres prestataires de services de paiement rejoindront progressivement le service mais d'ici là, les paiements mobiles P2P ne peuvent être effectués qu'entre clients Fibank.

Le service est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les avantages des paiements instantanés en BGN pour les clients sont nombreux. Ils sont rapides, faciles et pratiques, tout en offrant un haut niveau de sécurité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1134349/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpg

