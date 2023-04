Michael L. Thompson, vice-président et directeur de l'administration de Cintas Corporation, prend sa retraite ; Jim Rozakis est promu vice-président et directeur de l'exploitation à compter du 1er juin 2023





Cintas Corporation (Nasdaq : CTAS) a annoncé aujourd'hui que Michael L. Thompson, vice-président directeur (VPD) et directeur général (CAO), prendra sa retraite à compter du 31 août 2023. Thompson cessera d'être un membre de la direction de l'entreprise à compter du 31 mai 2023.

L'entreprise a également annoncé que Jim Rozakis, actuellement président et directeur de l'exploitation (COO) de la division Location de l'entreprise, sera promu au poste de vice-président exécutif et directeur de l'exploitation de Cintas, à compter du 1er juin 2023.

« Je tiens à remercier Mike pour son immense contribution au cours des 29 années formidables passées chez Cintas », a déclaré Todd Schneider, président et PDG de Cintas. « Au cours de sa carrière, Mike a relevé avec succès de nombreux défis et créé des opportunités qui ont permis à notre entreprise de progresser considérablement grâce à son leadership. J'apprécie l'optique, le dévouement et l'amitié de Mike et cela me manquera de ne plus travailler avec lui au quotidien. Je lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, le meilleur pour l'avenir et de profiter de cette nouvelle étape de leur vie ».

M. Thompson a rejoint Cintas en 1994 en tant qu'analyste financier et a occupé diverses fonctions au cours des années qui ont suivi, notamment celles de directeur du développement de l'entreprise, de contrôleur de gestion, de vice-président et de trésorier, de vice-président principal des services de location d'installations, de vice-président principal de la transformation de l'entreprise, de vice-président principal et de directeur des systèmes d'information (DSI) et, plus récemment, de vice-président exécutif et de directeur des systèmes d'information. Tout au long de sa carrière chez Cintas, M. Thompson a contribué à optimiser la croissance de l'entreprise tout en priorisant l'expérience client.

Cintas ne remplacera pas le poste de directeur général de M. Thompson pour le moment. Les responsabilités et les domaines de supervision de M. Thompson seront répartis entre les membres de la direction de l'entreprise. M. Rozakis occupera le poste de directeur de l'exploitation, qui n'a pas été pourvu depuis que M. Schneider, le dernier vice-président exécutif et directeur de l'exploitation, a été nommé président et chef de la direction en juin 2021.

M. Rozakis est un employé-partenaire de Cintas depuis 24 ans dont la vision stratégique et l'engagement envers l'excellence ont continuellement fait progresser l'entreprise. M. Rozakis est entré chez Cintas en 1999 comme associé des ventes et a gravi les échelons des ventes et des activités de la division Location, en occupant notamment les postes de vice-président des ventes, vice-président de groupe, vice-président principal et plus récemment, président de la division Location et directeur de l'exploitation, un poste qu'il occupe depuis juin 2020.

En assumant ses responsabilités les plus récentes, M. Rozakis a mené l'entreprise sur la voie d'un remarquable succès. En prenant la direction de l'entreprise à peine trois mois après le début de la pandémie de COVID-19, M. Rozakis a permis à la division Location d'enregistrer des ventes et des profits records grâce à la création de nouveaux vêtements de travail et de nouvelles offres de services qui ont permis aux clients de Cintas de poursuivre leurs activités de manière plus sûre, plus saine et plus efficace.

« La vision de Jim et l'attention qu'il porte à nos clients et à nos employés-partenaires ont eu pour résultat un impact incroyable sur la division Location ainsi que la création de notre feuille de route pour l'avenir de Cintas », a ajouté M. Schneider. « Grâce à son dynamisme et à son engagement envers l'excellence, Jim, en tant que directeur de l'exploitation de Cintas, se prépare à mener les entreprises de Cintas vers un succès encore plus grand ».

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises de tous types et de toutes tailles à être prêtes (Readytm) à ouvrir leurs portes en toute confiance chaque jour en fournissant des produits et des services permettant que les installations et les employés de leurs clients soient toujours propres, en sécurité et présentant bien. Avec des offres comprenant des uniformes, des tapis, des vadrouilles, des serviettes, des fournitures pour sanitaires, des points d'eau sur le lieu de travail, des produits de premiers secours et de sécurité, des points pour le lavage des yeux, des formations à la sécurité, des extincteurs, des systèmes de gicleurs et un service d'alarme, Cintas aide ses clients à être prêts (Readytm) pour la journée de travail (Workday®). Basée à Cincinnati, Cintas est une entreprise publique du Fortune 500, cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole CTAS. Elle fait partie de l'indice Standard & Poor's 500 et de l'indice Nasdaq-100.

